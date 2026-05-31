Недешевое удовольствие для истинных ценителей новинок в мире ПК

Хотя NVIDIA представит свои новые APU лишь на следующей неделе на Computex 2026, в сеть уже попали предварительные характеристики новинок. Тем временем, стало известно, что различные вендоры уже готовы выпустить на рынок различные продукты с NVIDIA N1 и N1X.

Среди первых в их число попала компания Lenovo, которая изготовила модель под названием Yoga Pro 7 15.3. Карточка товара у одного из болгарских ритейлеров показывает, что процессор N1X существует в вариантах с постфиксами 675 и 650, а значит, NVIDIA действительно выпустит данный APU в разных конфигурациях.

реклама

Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 15.3 на базе N1X 650 стоимостью €3139 (~₽223 000), оснащен 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Более топовый девайс на основе N1X 675, который продается за €4049 (~₽288 000), имеет увеличенный до 64 ГБ объем RAM, но емкость накопителя также остается равной 1 ТБ.

Младший в списке Lenovo Yoga Pro 7 15.3 базируется на значительно более урезанном чипе N1 как в плане CPU, так и GPU. И хотя он стоит всего €2769 (~₽197 000), разница по цене со среднепроизводительной моделью не такая большая и составляет всего 13,7%. Если предварительные характеристики верны и N1 имеет вдвое меньше CUDA-ядер, чем N1X, то покупка младшей модели ноутбука получается не особо выгодной.

Кроме Yoga Pro 7, у Lenovo также есть линейка Yoga Pro 9 с процессорами Core Ultra 7 356H / Core Ultra 9 386H и видеокартами GeForce RTX 5050 / 5060 / 5070. Тот факт, что NVIDIA N1 и N1X в иерархии позиционированы ниже указанных конфигураций, может говорить о не слишком высоком потенциале «зеленых» новинок в существующем ПО, которое заточено под архитектуру x86 и должно запускаться через транслятор. Впрочем, в нативных ARM-приложениях ситуация может отличаться.