По производительности они могут посоперничать с ноутбучными системами высокого класса

Один из инсайдеров портала Videocardz.com раздобыл данные касательно характеристик гибридных процессоров NVIDIA N1 и N1X, рассчитанных на ПК, которые компания должна представить на следующей неделе на выставке Computex 2026.

Согласно утечке, спецификации неурезанного N1X полностью совпадают с характеристиками гибридного APU GB10 из персонального суперкомпьютера NVIDIA DGX Spark. Вместе с тем его младшая версия в лице N1 имеет более приземленную конфигурацию, что должно снизить стоимость продуктов, основанных на нем.

Если говорить конкретно, то процессор N1X включает в себя 10 ядер Cortex-X925 и 10 ядер Cortex-A725. В то же время графический процессор семейства Blackwell Ultra / 2.0 оснащен 48 потоковыми мультипроцессорами, дающими суммарно 6144 CUDA-ядра (как и у GeForce RTX 5070).

Также присутствует вариант N1X с конфигурацией из 9+9 ARM-ядер и 5120 CUDA-ядер. Энергопотребление чипа составляет от 45 до 80 Вт. Все это ставит N1X в один ряд с портативными ПК класса «high-end», за исключением того, что здесь мы имеем дело с APU.

NVIDIA N1X поддерживает 12 линий PCI-E 5.0 и 5 линий PCI-E 4.0. Объем унифицированной оперативной памяти LPDDR5X, подключенной через 16 линий, может составлять от 16 до 128 ГБ.

Младший чип NVIDIA N1 также имеет две версии. В зависимости от выбранной, пользователь получает 10 или 12 ARM-ядер и 2048 или 2560 CUDA-ядер (соответствующих GeForce RTX 5050). Остальные цифры у них общие: TDP в 18-45 Вт, 8 линий PCI-E 5.0 и 3 линии PCI-E 4.0, а также поддержка от 8 до 64 ГБ памяти LPDDR5X, работающей посредством 8 линий.

В Videocardz.com указывают, что они не стали бы публиковать эти сведения без документального подтверждения, которое им было предоставлено. Так или иначе, более подробно о новинках NVIDIA расскажет уже на днях, после чего станут известны полные технические характеристики N1 и N1X.