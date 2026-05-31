Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
По производительности они могут посоперничать с ноутбучными системами высокого класса
реклама

Один из инсайдеров портала Videocardz.com раздобыл данные касательно характеристик гибридных процессоров NVIDIA N1 и N1X, рассчитанных на ПК, которые компания должна представить на следующей неделе на выставке Computex 2026.

Изображение: ChatGPT

Согласно утечке, спецификации неурезанного N1X полностью совпадают с характеристиками гибридного APU GB10 из персонального суперкомпьютера NVIDIA DGX Spark. Вместе с тем его младшая версия в лице N1 имеет более приземленную конфигурацию, что должно снизить стоимость продуктов, основанных на нем.

реклама

Если говорить конкретно, то процессор N1X включает в себя 10 ядер Cortex-X925 и 10 ядер Cortex-A725. В то же время графический процессор семейства Blackwell Ultra / 2.0 оснащен 48 потоковыми мультипроцессорами, дающими суммарно 6144 CUDA-ядра (как и у GeForce RTX 5070).

Изображение: Videocardz.com

Также присутствует вариант N1X с конфигурацией из 9+9 ARM-ядер и 5120 CUDA-ядер. Энергопотребление чипа составляет от 45 до 80 Вт. Все это ставит N1X в один ряд с портативными ПК класса «high-end», за исключением того, что здесь мы имеем дело с APU.

NVIDIA N1X поддерживает 12 линий PCI-E 5.0 и 5 линий PCI-E 4.0. Объем унифицированной оперативной памяти LPDDR5X, подключенной через 16 линий, может составлять от 16 до 128 ГБ.

Младший чип NVIDIA N1 также имеет две версии. В зависимости от выбранной, пользователь получает 10 или 12 ARM-ядер и 2048 или 2560 CUDA-ядер (соответствующих GeForce RTX 5050). Остальные цифры у них общие: TDP в 18-45 Вт, 8 линий PCI-E 5.0 и 3 линии PCI-E 4.0, а также поддержка от 8 до 64 ГБ памяти LPDDR5X, работающей посредством 8 линий.

В Videocardz.com указывают, что они не стали бы публиковать эти сведения без документального подтверждения, которое им было предоставлено. Так или иначе, более подробно о новинках NVIDIA расскажет уже на днях, после чего станут известны полные технические характеристики N1 и N1X.

#nvidia #процессор #n1x
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5600 в 007 First Light и других современных играх
Intel разработала спецификацию блоков питания ATX 12VO V3
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
MSI анонсирует трёхрежимный 31,5-дюймовый игровой монитор QD-OLED с частотой обновления до 680 Гц
«Яковлев» разработал новый силовой отсек для носовой части самолёта
Новая экранизация «Птицы» по роману Дафны дю Морье с Сарой Снук выйдет в формате сериала
В архиваторе 7-Zip нашли ставящую под угрозу сотни миллионов компьютеров уязвимость GHSL-2026-140
Приобрести суперкар Toyota GR GT за $220.000 просто так нельзя: покупателям придётся пройти проверку
G.Skill и Cooler Master представили память MasterDimm AC DDR5 с вентиляторами
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новичок в EVE Online вытянул из бесплатного лутбокса чертёж корабля за 7000 долларов
Власти Австралии подали в суд против Amazon из-за детских рюкзаков
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Датская чёрная комедия «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном выходит в широкий прокат
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
Лукашенко выступил с критикой утильсбора в странах ЕАЭС
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
ГАЗ на выставке COMvex 2026 показал долгожданную Off-Road-версию «Соболя»

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
Укрощение зависимостей в Linux: 10 лет истории Krita в одном пакете Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter