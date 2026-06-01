This_is_the_way
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детёнышев высказал критические замечания относительно конструкции перспективного российского самолёта ЛМС-901 «Байкал». По мнению эксперта, ряд технических решений, заложенных в этот летательный аппарат, может существенно снизить его экономическую эффективность при эксплуатации на региональных маршрутах.
Детёнышев отметил, что, несмотря на значительные государственные инвестиции в создание «Байкала», его реальные лётные характеристики до сих пор не обнародованы. Вся необходимая документация находится в распоряжении Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), однако предприятие не предоставляет её для публичного доступа. В сложившихся условиях провести независимый анализ самолёта не представляется возможным, поэтому экспертам приходится делать выводы на основе внешних конструктивных особенностей машины.

Изображение: Flux

Первое замечание касается пассажирского салона, выполненного с излишней высотой. По словам авиационного специалиста, пассажиры в полёте не нуждаются в возможности свободно передвигаться в полный рост, поэтому такое решение не даёт практических преимуществ. Однако увеличенное поперечное сечение фюзеляжа создаёт дополнительное аэродинамическое сопротивление. Это, в свою очередь, ведёт к снижению крейсерской скорости и повышению расхода горючего.

Второй спорный момент — трёхопорное шасси с хвостовым колесом. Разработчики обосновывают выбор этой схемы способностью самолёта садиться на неподготовленные грунтовые полосы. Однако, как подчёркивает эксперт, для регулярных коммерческих перевозок посадка «в поле» не является приоритетной задачей. При этом хвостовая опора усложняет управление воздушным судном, ограничивает обзор из кабины пилотов и повышает вероятность происшествий при рулении по аэродрому.

Третий и, возможно, самый серьёзный аспект — чрезмерная масса летательного аппарата. Типичные одномоторные самолёты на 10 пассажирских мест в этом классе имеют взлётный вес порядка 3,5 тонны. «Байкал», по расчётам специалиста, уже превысил планку в 5 тонн. Если реальная взлётная масса окажется выше 4,5 тонны, то основная мощность двигателя будет уходить на подъём самой конструкции, а не на перевозку полезной нагрузки. Как следствие, неизбежно вырастет себестоимость полёта и, соответственно, цена билета, которая напрямую зависит от расхода топлива на километр пути.

Таким образом, резюмирует Детёнышев, разработчики получили тяжёлый самолёт с повышенным аэродинамическим сопротивлением и неподтверждёнными характеристиками короткого взлёта и посадки. Заявленная способность использовать неподготовленные площадки может оказаться несовместимой с высоким весом и аэродинамическими потерями. В результате потребление топлива станет выше расчётного, что ставит под большое сомнение экономическую эффективность проекта в сегменте малой региональной авиации.

#россия #ростех #гражданская авиация #узга #уральский завод гражданской авиации #лмс-901 «байкал» #региональная авиация #лмс-901 байкал
Источник: www1.ru
