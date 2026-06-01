С 2022 года предприятие «Автотор» после ухода BMW с российского рынка перестало собирать автомобили данного бренда. Но любовь зажиточных автолюбителей к «бумерам» осталась, и на заводе пусть и крайне мелкими партиями, но продолжают выпускать автомобили BMW из ввезённых в страну окольными путями машинокомплектов. Учитывая близость Калининградской области к поставщикам, такой процесс выглядит вполне логичным, и вот, как сообщил автоблогер Кирилл Чернов, ведущий канала AvtoRevizorro, на «Автоторе» в этом году начали собирать новые модификации баварских кроссоверов.

Источник изображения: AvtoRevizorro.

В частности, речь идёт о кроссоверах X5, X6 и X7 в модификациях 40d, то есть, с дизельным двигателем с более высокой степенью форсирования. До ухода BMW в России официально собирались только кроссоверы в модификации 30d с «доналоговым» значением мощности двигателя в 249 л. с.

По сведениям Чернова, на «Автоторе» даже занялись минимальной локализацией производства таких машин. Да, о чём-то серьёзном говорить не приходится, но, как уточняет блогер, на заводе при сборке машин используется, в частности, отечественная проводка.

При этом, судя по кадрам, автомобили выпускаются в позапрошлой версии кузова: BMW X5, например, производят в дорестайлинговом кузове G05/G18, который покинул конвейеры в 2023 году.

Собранные на «Автоторе» автомобили вышеупомянутых модификаций, по словам Чернова, будут «на несколько миллионов» рублей дешевле, чем такие же машины, ввезённые в Россию по параллельному импорту. Ключевой недостаток — таких машин собирается критически мало. В любом случае, следует понимать, что из-за особенностей отечественного законодательства данные автомобили, на родине относящиеся лишь к категории премиальных, в России по стоимости превращаются в люксовые, де-факто таковыми не являясь. Так что о возвращении цен до уровня даже условного 2020 года говорить не приходится даже близко.