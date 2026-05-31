Незадолго до официальной презентации Nvidia в интернете появились подробные характеристики процессоров N1X и N1 для ноутбуков. Документы указывают на подготовку четырех моделей с архитектурой Arm и графикой Blackwell.

Официальный запуск новой платформы Nvidia для ПК ожидается уже завтра, однако ключевые детали будущих процессоров стали известны заранее. Новая утечка раскрыла не только структуру линейки N1, но и различия между её старшими и младшими моделями.

По данным VideoCardz, в распоряжении издания оказались внутренние материалы Nvidia, посвященные будущим процессорам серии N1. Документы описывают четыре варианта чипов, рассчитанных на разные категории ноутбуков.

Флагманскую линейку N1X представляют две модели. Старшая версия получила 20-ядерный процессор с десятью ядрами Cortex-X925 и десятью Cortex-A725. За графику отвечает Blackwell с 48 вычислительными блоками SM и 6144 ядрами CUDA. Более доступная модификация использует 18-ядерную конфигурацию и графический блок с 5120 ядрами CUDA.

Серия N1 ориентирована на более компактные устройства. Один вариант включает 12 процессорных ядер и графику с 2560 ядрами CUDA, второй сочетает десять ядер CPU и графический процессор на 2048 ядер CUDA.

Утечка также указывает на заметную разницу в подсистеме памяти. Чипы N1X поддерживают до 128 ГБ LPDDR5X и подключение трех накопителей M.2, тогда как N1 ограничивается 64 ГБ памяти и двумя SSD.

В документах фигурирует дата 2024 года, что может говорить о многолетней разработке платформы. Уже завтра Nvidia должна официально представить серию N1, которую компания связывает с началом новой эры ПК.