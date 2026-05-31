В интернете вновь опубликовали короткое видео с внутреннего мероприятия Microsoft 1995 года. Билл Гейтс в плаще с дробовиком рекламирует Windows 95 как игровую платформу.

В середине 1990-х большинство игр на ПК запускали через DOS. Windows считалась системой для работы. Microsoft хотела это изменить с выходом Windows 95 и новой технологии DirectX.

Скриншот видео @LostMemeArchive

Для внутреннего мероприятия под названием Судный день компания сняла ролик с участием Билла Гейтса. Обычно скромный глава Microsoft появляется в декорациях Doom, среди трупов демонов, с дробовиком в руках. Посмотреть видеоролик можно в соцсети Х .

Гейтс заявляет, что Windows 95 — лучшая игровая платформа по производительности, настройке и интеграции. Он признает, что DOS сложна для пользователей, разработчиков и техподдержки. Ключевое улучшение — новый API DirectX. Гейтс анонсирует 75 игр для Windows 95 в следующем году.

В середине ролика его прерывает вражеский солдат. Гейтс поворачивается и говорит: Не перебивайте меня. Видео заканчивается логотипом Microsoft, зловещим смехом и слоганом: Кого вы хотите казнить сегодня?

Важную роль в сотрудничестве с разработчиками сыграл Гейб Ньюэлл. Будущий основатель Valve возглавил команду, которая портировала Doom на Windows 95. Это привело к выпуску Doom95 в 1996 году. Некоторые источники утверждают, что на тот момент Doom была установлена на большем количестве компьютеров в мире, чем Windows 95.