3D принтер

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Цена $219

Если судить по своему опыту, скажу вам так, качать из интернета макеты и печатать довольно круто, но первые дни. Дальше, для собственного интереса стоит самому создавать и воплощать проекты. Говоря конкретно об этой модели, можно выделить его преимущество в соотношении цены-качества.

Беспроводная мышь Xiaomi

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Цена $10

Отличная мышь от бренда Xiaomi. Маленькая, лёгкая, эргономичная и очень удобная. Питается от одной батарейки АА. Батарейка в комплект не входит. Верхняя крышка съёмная, на магнитах.

Диагностический сканер для авто

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Цена $25

Данный сканер позволяет определить неисправности в автомобиле. Например, температуру охлаждающей жидкости, состояние топливной системы, давление коллектора и другое. Лучше заранее выявить ошибки, чем столкнутся с их последствиями в дороге.

IP-камера

КУПИТЬ ТУТ - YI Home Camera - Xiaomi Mijia

Цена $18

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Камера пишет Full HD видео с углом обзора 112° с апертурой f/2.0 и инфракрасным ночным видением. Она также реагирует на движение и на голос. Поддержка двухсторонних звонков и удаленное управление через приложение.

Солнцезащитные очки Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - FONEX

Цена $14

Скоро лето, а значит стильные и легкие солнцезащитные очки от Xiaomi вам просто необходимы. Тем более, что их небьющиеся зеркальные линзы имеют степень защиты от ультрафиолета почти 100%. Классический стиль очков "Авиатор" будет отлично смотреться как у мужчин, так и у женщин.

Очки виртуальной реальности VR Shinecon SC-G04C

КУПИТЬ ТУТ

Цена $19

Они позволят вам познать всю прелесть восприятия объемной 3D-картинки. Совместимы со всеми смартфонами с экраном 4-6 дюймов, функционирующими на Android или iOS.

Наушники Nillkin

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Цена $49

Уши обладают чипом Qualcomm QCC3020 с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека AptX. Также тут защита от воды по IPX5, микрофон с шумоподавлением и рекордное время работы 13 ч на одном заряде и до 65 ч с кейсом.

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