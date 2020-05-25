Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: 3D принтер, очки Xiaomi и другое
3D принтер
Цена $219
Если судить по своему опыту, скажу вам так, качать из интернета макеты и печатать довольно круто, но первые дни. Дальше, для собственного интереса стоит самому создавать и воплощать проекты. Говоря конкретно об этой модели, можно выделить его преимущество в соотношении цены-качества.
Беспроводная мышь Xiaomi
Цена $10
Отличная мышь от бренда Xiaomi. Маленькая, лёгкая, эргономичная и очень удобная. Питается от одной батарейки АА. Батарейка в комплект не входит. Верхняя крышка съёмная, на магнитах.
Диагностический сканер для авто
рекламаЦена $25
Данный сканер позволяет определить неисправности в автомобиле. Например, температуру охлаждающей жидкости, состояние топливной системы, давление коллектора и другое. Лучше заранее выявить ошибки, чем столкнутся с их последствиями в дороге.
IP-камера
КУПИТЬ ТУТ - YI Home Camera - Xiaomi Mijia
Цена $18
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Камера пишет Full HD видео с углом обзора 112° с апертурой f/2.0 и инфракрасным ночным видением. Она также реагирует на движение и на голос. Поддержка двухсторонних звонков и удаленное управление через приложение.
Солнцезащитные очки Xiaomi
Цена $14
Скоро лето, а значит стильные и легкие солнцезащитные очки от Xiaomi вам просто необходимы. Тем более, что их небьющиеся зеркальные линзы имеют степень защиты от ультрафиолета почти 100%. Классический стиль очков "Авиатор" будет отлично смотреться как у мужчин, так и у женщин.
Очки виртуальной реальности VR Shinecon SC-G04C
Цена $19
Они позволят вам познать всю прелесть восприятия объемной 3D-картинки. Совместимы со всеми смартфонами с экраном 4-6 дюймов, функционирующими на Android или iOS.
Наушники Nillkin
Цена $49
Уши обладают чипом Qualcomm QCC3020 с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека AptX. Также тут защита от воды по IPX5, микрофон с шумоподавлением и рекордное время работы 13 ч на одном заряде и до 65 ч с кейсом.
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