Несмотря на беспрецедентное превосходство Народно-освободительной армии Китая и постоянные угрозы в адрес Тайваня, кажется маловероятным, что последний превратится в еще одну Украину. И в этом плане Индия, можно сказать, играет далеко не последнюю роль, пишет военный обозреватель и ветеран журналистики Пракаш Нандаль.

Ранее истребитель Су-30 НОАК российского производства сумел перехватить американский военный самолет над акваторией Южно-Китайского моря. Об этом пишут журналисты издания EurAsian Times со ссылкой на источники в командовании вооруженных сил Индии и Politico со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Если Соединенные Штаты, Индия и, в определенной степени, Австралия будут придерживаться единой политики, а похоже, что так оно и есть, Пекин не будет настолько смелым и дерзким, чтобы подорвать свою экономику, напав на Тайбэй. Любая такая атака сделает Китай чрезвычайно уязвимым для контрмер таких стран, как Индия и США в Малаккском проливе.

Ведь именно через этот пролив Китай экспортирует продукцию на свой крупнейший рынок в Европе и импортирует важнейшее сырье, включая энергоносители, из Персидского залива и Африканского континента. По имеющимся оценкам, через Малаккский пролив проходит около 80 процентов китайского экспорта. Другими словами, экономическая судьба Китая в значительной степени связана со стабильностью в этом проливе.

Малаккский пролив расположен между Малайским полуостровом (западная Малайзия) и индонезийским островом Суматра. Он соединяет бассейны Андаманского моря Индийского океана и Южно-Китайского моря Тихого океана. Далее можно попасть в Персидский залив, Красное море, и через Суэцкий канал в Средиземным морем. Эта морская артерия, соединяющая Восток и Запад, является "морской линией жизни" Китая, пишет индийский эксперт.

Это признается в одном из стратегических документов Китая (Science Military Strategy 2020), где говорится, что "на текущий момент и на определенный период в будущем основной маршрут морских перевозок Китая пролегает из Южно-Китайского моря в Индийский океан и Красное море через Малаккский пролив.".

И вот тут Китай высказывает опасение, что в случае любого вторжения на Тайвань Соединенные Штаты вместе со своими индо-тихоокеанскими партнерами могут использовать эту важнейшую водную артерию - Малаккский пролив - в качестве оружия, заблокировав его, что приведет к нарушению торговых, энергетических и сырьевых потоков. Это значительно увеличит издержки Китая при осуществлении любой попытки нападения на Тайвань.

Многие эксперты справедливо утверждают, что способность Индии разрушить жизненно важный морской путь, находящийся за тысячи километров от Китая, позволит ей наилучшим образом защитить свои северные границы от агрессивных действий НОАК. Именно здесь, как утверждают эксперты, Индия будет иметь превосходство в военной мощи и преимущество "домашнего поля".

Вооруженные силы Индии уже сегодня занимают доминирующее положение в северо-восточной части Индийского океана и на западных подходах к Малаккскому проливу. Некоторые военные специалисты считают, что Соединенные Штаты должны поддержать усилия Нью-Дели по расширению своего военного присутствия в регионе Индийского океана, в том числе путем модернизации инфраструктуры базирования и военной техники.

"С модернизированными базами на архипелаге Андаманских и Никобарских островов и военными объектами на северном побережье Австралии и на Кокосовых (Килинг) островах, три партнера могли бы лучше осуществлять взаимные визиты и, в конечном итоге, ротационные развертывания", - утверждает Арзан Тарапоре, научный эксперт Стэнфордского университета.

Следует отметить, что Малаккский пролив — это водный путь протяженностью 805 километров. Он проходит между Малайским полуостровом на северо-востоке и индонезийским островом Суматра на юго-западе. Его окружают Малайзия, Сингапур и Индия (Андаманские и Никобарские острова). С точки зрения Китая, Малайзию можно назвать нейтральной страной. Но Сингапур - союзник Соединенных Штатов, а Индия - партнер США по Четырехстороннему диалогу по безопасности (англ. Quadrilateral Security Dialogue, QSD).

Еще больше осложняет положение Китая то, что у него нет альтернативы Малаккскому проливу. Близлежащий пролив Сунда (примыкающий к Индонезии) сложен для навигации из-за сильного приливного течения и минимальной глубины в 20 метров в его северо-восточной части.

Маршрут через проливы Ломбок и Макассар гораздо длиннее и соответственно увеличивает стоимость перевозок. Именно поэтому маршрут через Малаккский пролив для Китая является наиболее значимым.

Проблемы Китая

Безусловно, Китай пытался построить прямые сухопутные маршруты в Индийский океан, чтобы как говорится, решить свою "малаккскую дилемму". В рамках инициативы "Пояс и путь" (BRI, Новый шелковый путь) Китай вложил десятки миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, которые должны соединить внутренние китайские города с портами в Пакистане (Гвадар) и Мьянме. К сожалению, пока эти многообещающие проекты далеки от реализации.

Реализация проекта в Пакистане, подпадающего под концепцию так называемого Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), не увенчалась успехом, поскольку была сопряжена с нестабильностью, отсутствием безопасности и коррупцией. Планировалось, что стоимость этого проекта составит 65 миллиардов американских долларов, но на фоне политических и экономических разногласий в Пакистане, связанных с коррупцией, растущими долгами и финансовыми проблемами, инвестирование в него приостановилось.

Кроме того, порт Гвадар, отличающийся отсутствием базовой инфраструктуры, находится под постоянной угрозой нападения со стороны исламских боевиков и сепаратистов в провинции Белуджистан, в которой он расположен. К тому же, по мнению индийского эксперта, рабочие и граждане Китая в этом регионе подвергаются преследованиям, а иногда и физическим нападениям со стороны местных жителей.

Примерно такая же ситуация сложилась и в Мьянме, где так называемый Китайско-Мьянманский экономический коридор (hina-Myanmar Economic Corridor, CMEC) должен стать обширным инфраструктурным и энергетическим маршрутом, напрямую соединяющим Куньмин и Юньнань с глубоководным портом Кьяукпхью на берегу Бенгальского залива. Однако, после недавнего военного переворота в Мьянме и в условиях разгорающейся гражданской войны, попытка Китая обогнуть Малаккский канал через юго-запад страны оказалась под угрозой.

По имеющимся данным, инвестиции Китая пострадали из-за сложившейся нестабильности, что ставит под серьезное сомнение безопасность проекта. Китайские чиновники выражают недовольство правящей хунте Мьянмы и требуют от военных защиты для своих граждан. В действительности, поскольку CMEC проходит через несколько неспокойных регионов, некоторые из которых, например, государство Шан, борются за независимость, сама целесообразность китайского инфраструктурного маршрута находится под угрозой.

Возможно, осознание того, что инициативы BRI недостаточно для того, чтобы Китай смог устранить свою незащищенность в Малакке, заставило Пекин разработать две другие стратегии. Речь идет об общих стратегиях Китая по реализации его глобальных стратегических целей, но есть все основания утверждать, что они имеют некоторые последствия для Малакки и прилегающих регионов, особенно Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Одна из них - Глобальная инициатива Си Цзиньпина по безопасности (GSI), которая описывает целостный взгляд Китая на национальную безопасность. Она подразумевает, что готовность Китая поддерживать и стабилизировать союзнические режимы, а также большая открытость к взаимным обязательствам в военной сфере могут привести к созданию надежных баз и доступа к ним в будущем.

Идея заключается в том, чтобы вырастить ключевых игроков в прилегающих к Малаккскому проливу регионах путем расширения связей между ними и Китаем в сфере безопасности. Если Китай сумеет выстроить систему взаимных обязательств в области безопасности, это ослабит партнерские отношения Соединенных Штатов со странами, расположенными вокруг пролива, и сдержит любые попытки установить блокаду Малаккского пролива.

КНР неоднократно заявляла о своей готовности оккупировать самоуправляемое островное государство Тайвань и интегрировать его в материковый Китай, даже если для этого потребуется применение силы. Flags of the PRC and the Republic of China (Taiwan). EurAsian Times Journal.

Вторая стратегия КНР заключается в создании обширной международной сети океанской портовой инфраструктуры, принадлежащей или контролируемой Китаем. Она будет использоваться в качестве двойного военно-гражданского инструмента для усиления влияния своих вооруженных сил.

По имеющимся данным, на конец 2022 года китайские компании владели или осуществляли операционное управление одним или несколькими портовыми терминалами в 36 из 100 крупнейших контейнерных портов мира. Китайские компании приобрели в собственность и/или операционную долю в 95 портах в 53 странах, расположенных на всех континентах, за исключением Антарктиды.

Более половины всех зарубежных портов, в которых китайские компании имеют свои доли, расположены вдоль морского маршрута, идущего от побережья Китая через Южно-Китайское море и Малаккский пролив и далее через Индийский океан в Персидский залив или через Красное море и Суэцкий канал в Средиземное море.

Айзек Кардон, старший научный сотрудник по изучению Китая в Фонде Карнеги и Венди Лейтерт, доцент Школы глобальных и международных исследований имени Гамильтона Лугара при Университете Индианы, отмечает, что "на этих принадлежащих или управляемых Китаем объектах корабли ВМС НОАК могут пополнять запасы специализированных горюче-смазочных материалов, поставлять военную технику, оборудование и персонал, а на некоторых из них даже проводить техническое обслуживание и ремонт".

"Кроме того, пишут американские аналитики, портовые комплексы за рубежом, повышают разведывательные возможности Пекина, поскольку китайские операторы терминалов получают закрытую информацию о движении судов и торговых операциях. Совокупность этих данных становится еще более ценной, если отслеживаются военные грузы и активность в порту".

Далее они добавляют, что, владея контрольным пакетом акций или единоличным правом собственности, руководство китайских компаний может определять приоритетность определенных судов и грузов, а также доступность топлива, запчастей и оборудования для пирсов.

"В стратегическом плане полный операционный контроль позволяет китайским предприятиям определять характер развития всего портового комплекса в целом, ограничивать или исключать определенные корабли из эксплуатации и даже поддерживать военно-морские операции в ущерб коммерческой деятельности". Точные условия концессии тщательно соблюдаются и сильно различаются в разных юрисдикциях, но такой контроль обычно дает значительную свободу действий в отношении повседневного использования объекта", - утверждают они.

Конечно, во время военного конфликта вполне возможно, что страны-хозяева не захотят принять чью-либо сторону и ограничат роль Китая в портах на своей территории. В конце концов, принимающие страны в Индо-Тихоокеанском регионе также имеют хорошие отношения с Соединенными Штатами и не откажутся от нейтралитета в военное время, перейдя на сторону КНР. Это, кстати, относится и к Пакистану, несмотря на его "нерушимые" связи с Китаем.

Впрочем, в конечном итоге, несмотря на неоспоримую военную мощь демонстрируемую в мирное время кораблями военно-морского флота Китайской Народной Республики через глобальную портовую сеть КНР, факт остается фактом: у Пекина в отличие от Вашингтона нет союзников или партнеров, способных прийти на помощь или поддержать его, если Соединенные Штаты, а тем более Индия, установят военно-морскую блокаду китайским кораблям в Малаккском заливе.

И это, похоже, лучшая гарантия для выживания Тайваня и против полномасштабной войны с Индией, подводит итог Пракаш Нандаль.