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В 2023 году ВМФ России пополнится пятью новейшими субмаринами - тремя атомными и двумя дизельными

В 2023 году на вооружение Военно-морского флота Российской Федерации поступят пять новых подводных лодок - три атомные и две дизель-электрические, а после ремонта и модернизации в строй вернутся еще два стратегических ракетоносца.
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Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на днях сообщил средствам массовой информации, что в 2023 году в состав ВМФ России войдут пять новейших подводных лодок, включая три атомные и две дизельные. Кроме того, еще две АПЛ вернутся в строй после ремонта и модернизации (Проект 971 "Щука-Б", по классификации НАТО "Akula"). 

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At the end of this year, five new submarines - three nuclear and two diesel-electric - will be put into service of the Russian Navy, and two more strategic missile-carrying submarines will return to service after their repair and modernization. China Journal Min News Military, Newspaper Izvestia, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Это интервью было опубликовано ведущими СМИ РФ 19 марта и приурочено к 117-й годовщине создания российского подводного флота. 19 марта 1906 года указом императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки, а в состав Российского флота вошли 20 субмарин с базированием первого соединения в военно-морской базе в Либаве. Их называли "потаенными судами".

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Многие военные эксперты на Западе, считают, что, несмотря на распад Советского Союза случившегося более 30 лет назад, Россия по-прежнему является бесспорным мировым лидером в производстве атомных подводных лодок. Северо-Двинский судоремонтный комплекс Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в настоящее время занимается проектированием, строительством и ремонтом всех атомных подводных лодок российского Военно-морского флота. В частности сегодня на вервях завода ведется серийное производство стратегических атомных подводных лодок класса 955-А "Борей-А" и многоцелевых атомных субмарин проекта 855М "Ясень-М".

Это интересно: Появление российских многоцелевых подводных ракетоносцев последнего поколения на американском шельфе стало причиной паники в Пентагоне. 

Атомные подводные лодки типа 955-А "Борей-А" являются наиболее значимыми ядерными силами морского базирования в составе ВМФ России и отличаются от первых вариантов "Борея" как внешним видом, так и различными характеристиками, прежде всего целевыми модулями основного оружия (МБР подводного базирования) и низким уровнем физических полей, создаваемых кораблями.

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В плане вооружения 955-А не сильно отличается от своих предшественников, и несет шесть 533-мм торпедных аппаратов в дополнение к 16 межконтинентальным ракетам подводного базирования "Булава" с дальностью поражения свыше 9 300 км.

Вместе с тремя первыми судами класса "Борей" сегодня на вооружении ВМФ России стоят шесть стратегических атомных подводных лодок проекта "955". В 2023 году Северо-Двинский судостроительный завод передаст МО России 4-ый корабль класса 955-А "Император Александр III", который был успешно спущен на воду 29 декабря прошлого года. Эти новые представители подводных лодок 4-го поколения постепенно заменят стратегические АПЛ типа 667БДРМ, которые до сих пор находятся в эксплуатации, и станут единственной основой ядерных сил морского базирования России в ближайшие 30 лет.

China Journal Min News Military, Newspaper Izvestia, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Что же касается ударных атомных подводных лодок, то в 2023 году Северо-Двинский судостроительный завод планирует передать ВМФ России многоцелевые АПЛ класса "Ясень-М" проекта 855М "Красноярск" и "Архангельск". Помимо восьми 650/533-мм торпедных аппаратов с 30 торпедами, эти подводные лодки также оснащены вертикальной пусковой установкой с 24 ячейками, способной запускать крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон", причем последняя из них уже прошла успешные испытания 4 октября 2021 года

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Кроме того, сейчас в стадии строительства находится еще несколько кораблей класса 885М "Ясень-М". Два последних судна этого класса, за номерами 7 и 8, должны поступить на вооружение ВМФ России в 2027-2028 годах. Согласно открытым источникам, их строительство стартовало в июле 2020 года. Эти корабли получат названия "Воронеж" и "Владивосток" соответственно.

В дополнение к сказанному, можно добавить, что сегодня на Северо-Двинском судостроительном заводе ведутся работы по модернизации процесса строительства атомных подводных лодок. Такой подход с 2028 года поможет сократить цикл производства на один год - с семи до шести лет, а также сэкономить на строительстве более 600 миллионов рублей, сделав субмарины более экономически эффективными.

Новость по теме: Первые ядерные торпеды Poseidon поступили на вооружение субмарин проекта БС-329 "Белгород" - реакция Вашингтона.

Теперь относительно обычных (не атомных) подводных лодок, в 2023 году ВМФ России завершит приемку подводной лодки проекта 06363. Напомним, что после распада СССР на базе подводных лодок класса 877/636 "Варшавянка" российские конструкторы ЦКБ "Рубин" создали четвертое поколение обычных подводных лодок проекта 677 "Лада", в которых было использовано множество новых технологий, ранее не применявшихся на обычных советских подлодках.

Однако в результате задержек с вводом в строй подводных лодок класса "Лада" были возобновлены работы по строительству модифицированной подводной лодки проекта 06363 "Варшавянка" (кодификация НАТО: "Improved Kilo").

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Первая подводная лодка типа 06363 "Новороссийск" была торжественно заложена 20 августа 2010 года на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, а уже 21 августа 2014 года, спустя всего четыре года, была введена в строй. Сегодня на вооружение Черноморского флота ВМФ России находятся шесть подводных лодок этого класса. Последний корабль проекта 06363 и 10-й по счету - "Уфа" - Тихоокеанский флот РФ получил 16 ноября 2022 года. Согласно прогнозам, еще два корабля этого класса -"Можайск" и "Якутск" - поступят на вооружение в 2023 и 2024 годах соответственно.

At the end of last year, Admiralteyskie Verfi (a subsidiary of the United Shipbuilding Corporation - USC) in St. Petersburg hosted the launching ceremony of the large diesel submarine B-587 Velikie Luki (serial number 01572) from the floating dock. This is the third Project 677 ("Lada") submarine, which is one of the "long-term projects" of military shipbuilding in Russia. China Journal Min News Military, Newspaper Izvestia, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta

Ранее, 3 марта, дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота России выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Японского моря. Минобороны РФ сообщило об успешном поражении учебных целей на тактическом полигоне Сюркум в Хабаровском крае. Дальность полета ракеты превысила тысячу километров.

Источники и ссылки: China Journal Min News Military, Newspaper Izvestia, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Media Group RIA Novosti, Newspaper Gazeta. 

1. (https://ria.ru/20230319/submariny-1858864854.html) 
2. (https://min.news/military/87f18d5a5ea93c1af1a09d4464e4259f.html)
3. (https://iz.ru/1485327/2023-03-19/vmf-rossii-poluchit-piat-noveishikh-submarin-v-2023-godu)
4. (https://www.gazeta.ru/army/news/2023/02/27/19838953.shtml?updated)
5.(https://rg.ru/2023/03/20/komandir-brigady-podlodok-rasskazal-o-preimushchestvah-novyh-submarin.html)

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