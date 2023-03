За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Япония рассматривает возможность использования беспилотных дронов для перехвата самолетов НОАК, поскольку затраты на привлечение пилотируемых истребителей становятся все более непосильными в условиях растущего числа вторжений китайских самолетов в воздушное пространство, страны восходящего солнца. Об этом пишет журнал Asia Times.

Использование истребителей стало дорогостоящим для Японии, поскольку Народно-освободительная армия Китая активизировала свою деятельность в акватории Восточно-Китайского моря.

В начале прошлого месяца газета Nikkei сообщила, что Силы самообороны Японии (JSDF) планируют использовать беспилотные летательные аппараты вместо пилотируемых истребителей для перехвата самолетов иностранных государств, вторгшихся в воздушное пространство Японии.

В сообщении говорится, что в этом году Япония планирует приступить к испытаниям беспилотников для сопровождения военных кораблей, чтобы оценить их эффективность и функциональность. В случае успеха, беспилотники будут испытаны против боевой авиации, говорится в отчете

Nikkei сообщает, что отправка пилотируемых истребителей для перехвата самолетов-нарушителей обходится в 40 раз дороже, чем аналогичная операция по перехвату с участием беспилотников. В статье также отмечается, что для выполнения этой задачи Япония рассматривает возможность приобретения турецких Bayraktar TB-2 или американских беспилотников MQ-9 Reaper.

Авторы статьи отмечают, что Токио планирует в первую очередь задействовать беспилотные летательные аппараты для идентификации нарушителей. Затем, если самолет будет признан угрозой, в воздух будут подняты пилотируемые истребители.

План Японии по использованию беспилотников для перехвата зарубежных самолетов является ответом на участившиеся случаи вторжения ВВС НОАК. В мае 2022 года журнал Asia Times писал, что стратегия Китая по подавлению японской авиации направлена на то, чтобы нанести Японии ущерб, заставив ее выдерживать высокий темп операций, превышающий ее возможности.

Однако, пишет издание, подобная стратегия может привести к просчетам и непреднамеренной эскалации вследствие переутомления пилотов и наземных служб, потерям самолетов из-за износа, перегруженности материально-технического обеспечения и технического обслуживания, а также несчастных случаев.

Беспилотник MQ-9 Reaper во время тренировки на базе военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Image: Facebook / Screengrab. Journal Asia Times, Breaking Defense Magazin, Center for Strategic and International Studies U.S.

Сегодня японские силы воздушной самообороны Air Self-Defense Force (JASDF) особенно уязвимы перед такой стратегией. Такахаси Косуке в статье для The Diplomat, опубликованной в феврале 2022 года, отмечает, что 201 самолет F-15J, (являющийся основным истребителем JASDF с 1980-х годов), пострадал от большого количества аварий, медленных программ модернизации и потенциально непосильных затрат на модернизацию. Базовая конструкция F-15 устареет уже к 2024 году, что сократит возможности по модернизации и потенциал для создания более совершенных вариантов.

Несмотря на то в рамках программы Japan Super Interceptor (JSI) планируется модернизировать 98 новейших F-15J, по мнению Косуке, на эти проекты может потребоваться больше денег. Кроме того, военный эксперт обращает внимание на то, что государственный долг Японии, составляющий в настоящее время 266% ВВП, (один из самых высоких в мире), должен ограничить объем средств, которые Япония способна потратить на ускорение программ модернизации F-15.

В статье Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованной в апреле 2020 года, говорится об ограниченных возможностях японского парка истребителей F-2, состоящего из 94 самолетов 1990-х годов, которые должны быть сняты с вооружения примерно в 2030-х годах.

Эти ограничения в значительной степени обусловлены нежеланием Соединенных Штатов обмениваться с Японией важнейшими авиационными технологиями, что привело к перерасходу средств на приобретение истребителя F-16, который был лишь "косметически" усовершенствован.

Несмотря на то, что Япония покупает у США истребители F-35 и разрабатывает собственный боевой самолет 6-го поколения, она сталкивается с рядом проблем, связанных с принятием этих новейших машин на вооружение. Учитывая, что Токио намерен приобрести у Вашингтона около 147 самолетов F-35, военный аналитик Абрахам Аит в статье для издания The Diplomat в апреле 2018 года отмечает, что F-35 не является истребителем превосходства в воздухе и разрабатывался скорее, как боевой самолет общего назначения.

Необходимо отметить, что Япония не сможет приобрести у США самолеты F-22. В прошлом месяце издание Asia Times писало, что США никогда не экспортировали F-22 из-за угрозы утечки секретных стелс-технологий и в 2011 году остановили его производство построив всего 187 экземпляров.

Японский истребитель F-15J на фотографии из архива. Image: Twitter, Journal Asia Times, Breaking Defense Magazin, Center for Strategic and International Studies U.S.

Такое решение было принято в том числе из-за дороговизны производства (143 млн. долларов США за самолет), его бесполезности в борьбе с затяжными конфликтами в Ираке и Афганистане, а также исходя из предположения, что Россия и Китай в ближайшие годы создадут конкурентов F-22.

Япония также разрабатывает собственные истребители, но эти типы скорее являются экспериментальными самолетами с неясным будущим.

В декабре прошлого года издание Asia Times опубликовало статью о том, что в ответ на запрет США экспорта F-22 Япония разработала собственный самолет Mitsubishi X-2, оснащенный такими передовыми технологиями, как трехмерная векторизация тяги для выполнения крутых и скоростных поворотов, а также радар с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA).

Однако целью создания единственного прототипа Mitsubishi X-2 была демонстрация возможностей японской аэрокосмической промышленности по изготовлению передовых истребителей и получение опыта для создания истребителя следующего поколения.

Японский истребитель X-2 во время первого полета. Journal Asia Times, Breaking Defense Magazin, Center for Strategic and International Studies U.S. Photo: Wikipedia

В январе 2022 года журнал Asia Times рассказал о намерении Японии заключить партнерство с Великобританией и Италией для создания истребителя 6-го поколения, способного превзойти истребители 5-го поколения России и Китая. Вместе с тем, Япония намерена приступить к производству этого самолета не ранее 2031 года, а его поступление на вооружение ожидается лишь в 2035 году.

Такие длительные сроки разработки, пишут журналисты, приведут к тому, что сразу после вступления в строй этот самолёт устареет как в моральном, так и техническом плане, поскольку к тому времени стратегическая обстановка в Японии и военный потенциал Китая могут существенно измениться.

Кроме того, при попытке использовать беспилотные платформы для противовоздушной обороны Япония может столкнуться с парадоксом: ей потребуется еще больше рабочей силы. В прошлом месяце издание Breaking Defense сообщило, что для обслуживания беспилотных летательных аппаратов может потребоваться слишком много специалистов. В качестве аргумента отмечалось, что для управления боевым вертолетом Apache требуется 30 человек, а для беспилотника Grey Eagle - 135. Эта проблема может распространиться на планы Японии по использованию беспилотников для перехвата воздушных судов.

Между тем, Силы самообороны Японии сталкивается с проблемами набора личного состава на фоне стремительно седеющего населения страны. В январе этого года газета Japan Times опубликовала отчет cогласно которому JSDF испытывает проблемы с призывом на военную службу из-за снижения уровня рождаемости, высокой конкуренции с частным бизнесом, низкого качества жизни в JSDF, невысокого уровня безработицы и сохраняющихся после Второй мировой войны пацифистских настроений.

В докладе отмечается, что эти тенденции могут превратить JSDF в высокотехнологичную, но бесполезную силу, лишенную квалифицированного личного состава, понимающего и подготовленного к требованиям современной войны, таким как использование беспилотных систем для выполнения задач по перехвату воздушного пространства.

Источники и ссылки: Journal Asia Times, Journal Breaking Defense Magazin, Journal Nikkei, Center for Strategic and International Studies U.S., Journal The diplomat.



