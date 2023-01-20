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Почему новый стратегический ракетоносец АПЛ Columbia так тревожит Пентагон

Первая АПЛ класса Columbia в рамках программы стоимостью 132 миллиарда долларов должна быть развернута в 2031 году
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Пентагон и ВМС США не знают, будет ли готова в срок атомная подлодка Columbia

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Ситуация с новейший атомный ракетоносцам военно-морского флота Соединенных Штатов заставила поволноваться оборонное ведомство страны. Пентагон и ВМС США понятия не имеют, удастся производителям построить подводную лодку класса "Колумбия" к 2031 году. Общая стоимость программа составляет 132 миллиарда долларов. Это первый корабль класса "Колумбия". Всего в планах Вашингтона построить 12 подводных лодок этого класса. В данный момент две из них уже находятся в процессе производства. 

Художественная визуализация будущих подводных лодок военно-морских сил Соединенных Штатов класса Columbia с баллистическими ракетами. 12 АПЛ класса "Колумбия" заменят субмарины класса "Огайо", которые заканчивают свой максимальный продленный срок службы. Планируется, что строительство USS Columbia (SSBN-826) начнется в 2022 финансовом году, поставка - в 2028 финансовом году, а выход на боевое патрулирование - в 2031 году. Wikipedia. Journal Bulgarian_Military.

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По замыслам Пентагона, подводная лодка класса "Колумбия" представляет собой новый тип перспективных стратегических АПЛ, способных нести ядерные ракеты. Вместе с тем, новый отчет, счётной палаты США, показывает, что чиновники, контролирующие её проектирования и производство, не обладают необходимой информацией, гарантирующей, что проект будет завершен в срок.

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Как сообщает агентство Bloomberg, недостающая информация касается "графиков и статистической информации". Именно в этих данных должна отражаться уверенность и готовность строителей завершить в срок строительство объекта. Согласно аудиту Конгресса и отчету GAO, в данный момент работа над АПЛ завершена не более чем на 30 процентов. Компании-производители General Dynamics Corp. и Huntington Ingalls Industries Inc. отказались от комментариев отчета GAO.

Что говорит Счетная палата США?

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В отчете правительственного ведомства говорится о несоответствии между качеством управления программой и значимостью проекта. При этом GAO нацелилось не на какую-то "шарашкину контору", а на американский военно-морской флот. По мнению специалистов службы, ВМС не способны координировать своевременную реализацию проекта, исходя из его значимости для обороны страны.

Одновременно с этим в докладе говорится, что компании - производители не предоставили флоту необходимую информацию. Как правило, такая информация используется для оценки эффективности проекта. Но почему это произошло в отчете не говорится.

А что по этому поводу думает ВМФ США?

Со своей стороны, ВМС США не согласен с позицией казначейства. ВМС выпустили заявление по этому вопросу, в котором говорится, что служба регулярно получает от судостроителей "подробную информацию о графике строительства и проводит несколько видов оценки графика на основе полученных данных".

Соединенные Штаты приступили к производству новых атомных подводных лодок класса Columbia Первая американская атомная подводная лодка класса "Колумбия" будет стоить 8,5 млрд долларов. Journal Bulgarian_Military Photo credit: Wikipedia. 

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Несколько дней назад представители ВМС США подтвердили журналистам, что строительство "Колумбии" идет по плану. Однако, по их словам, сроки, запланированные и желаемые ВМС США, скорее всего, не будут соблюдены.

Почему счётная палата не согласна с этим?

 По мнению аналитиков, основной причиной столь критического отчета является отсутствие приоритета. GAO назвало подводную лодку Columbia жизненно важной и высокоприоритетной для обороны США. По мнению GAO, ВМС и конструкторы не смогли оценить всю важность этого стратегического объекта. 

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Именно по этой причине аудиторы предлагают в приоритетном порядке использовать поставщиков и материалы для строительства подводной лодки Columbia по отношению к другим строящимся субмаринам, таким как многоцелевые АПЛ Virginia. GAO не зря упомянуло этот класс, поскольку, по данным агентства, те же самые производители уже вышли за рамки бюджета. В результате чего сроки сдачи "Вирджинии" также были сорваны и перенесены на неопределенное время. 

Секретный отчет

Следует отметить, что основная часть доклада GAO засекречена. В свободном доступе находится только аннотация документа. Пентагон заявил, что частично согласен с утверждениями, содержащимися в отчете. Ведомства договорились подготовить новую оценку рисков. Пентагон, через ВМС США, гарантировал, что экспертная оценка будет независимой.

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Reportedly, 12 submarines of this class are to replace 14 Ohio-class strategic submarine missile carriers. The new submarines are seen as a key component of the U.S. nuclear deterrent strategy at the end of the 21st century. Journal Bulgarian_Military.

Дополнительная информация о подводной лодке Columbia

Соединенные Штаты очень надеются на свою новую программу создания подводных лодок класса "Колумбия". Новые АПЛ должны будут заменить устаревшие стратегические подводные ракетоносцы класса "Огайо". Подлодки типа "Колумбия" станут важной частью сил ядерного сдерживания Соединенных Штатов и ядерной триады страны.

Планируемое водоизмещение подводной лодки составит 21 140 тонн. Длина подводной лодки составит 171 м. АПЛ Columbia будет иметь полностью электрическую насосную силовую установку и питаться от модернизированного ядерного реактора, не требующего дозаправки в течение всего срока службы судна. Дальность действия подводной лодки пока неизвестна.

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На борту подводной лодки будут находиться 16 ракет UGM-133 Trident II. Дальность действия таких ракет составляет 12 000 км. Они являются частью ядерной триады Соединенных Штатов и были разработаны в 1990-х годах. Другой страной, эксплуатирующей эти ракеты, помимо США, является Великобритания. Боеголовка ракеты UGM-133A Trident II (D5) поражает цель на конечной траектории со скоростью примерно 24 000 км/час.

Источники и ссылки: Journal Bulgarian_Military , Journal 19FortyFive Military.

1. (https://www.19fortyfive.com/2022/05/columbia-class-funding-navy/)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/20/americas-new-nuclear-missile-carrier-worried-the-countrys-defense/)

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