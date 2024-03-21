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Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ

Кандидат в президенты США очень нуждается в деньгах, но никак не может их получить для обжалования вынесенного против него решения по делу о мошенничестве
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Адвокаты Дональда Трампа 18 марта 2024 года сообщили нью-йоркскому суду, что бывший президент не смог получить залог в размере 454 миллионов долларов для апелляции на решение суда по делу о мошенничестве.

Что случится, если Трамп не сможет получить залог в 454 миллиона долларов? Кандидат в президенты США очень нуждается в деньгах, но никак не может их получить для обжалования вынесенного против него решения по делу о мошенничестве. (Дональду Трампу срочно нужен кредит. Изображение: YouTube Screengrab)

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По имеющимся данным, они обратились к 30 страховым компаниям, но все они ответили отказом. Времени у Трампа остается все меньше, и до 25 марта он должен либо внести залог, так называемый апелляционный залог, либо заплатить эту сумму наличными. Уилл Томас, профессор бизнес-права из Мичиганского университета, на страницах Asia Times (АТ) рассказал, зачем Трампу нужен апелляционный залог и что произойдет, если он не получит его до истечения установленного срока.

Что такое апелляционный залог?

Апелляционный залог, иногда его обозначают латинским словом supersedeas, что означает "вы должны прекратить", — это гарантия того, что сторона, обжалующая вынесенное против нее решение, может и будет выплачивать по нему компенсацию, в случае если ее апелляция в конечном итоге окажется неудачной. Лицо, обжалующее судебное постановление, называют апеллянтом.

Апелляционные облигации предоставляются лицензированными организациями, в том числе страховыми компаниями или облигаторами, которые специализируются на предоставлении такого рода услуг. Обычно в гражданских делах апеллянт получает апелляционную гарантию. Чтобы убедить облигатора предоставить апелляционную гарантию, вам нужно предложить ему в обмен залог, например недвижимость или другие активы. Таким образом, в случае, если они окажутся "на крючке" у апеллянта по решению суда, они смогут продать залог, чтобы оплатить его.

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Обычно размер апелляционного залога больше, чем фактическая сумма судебного решения - в случае с Трампом она составляет 355 миллионов долларов. Это связано с тем, что в случае неудачи апеллянт должен будет выплатить проценты по первоначальному судебному решению. Залог же должен покрыть все предполагаемые расходы.

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Так, например, недавно Трамп обжаловал решение суда на сумму 83 миллиона долларов по самостоятельному делу о клевете, инициированному обозревателем Элизабет Джин Кэрролл. При этом он внес апелляционный залог на сумму 91,6 миллиона долларов. Смысл апелляционного залога заключается в защите прав той стороны, которая победила в суде. Апелляционный процесс может быть очень длительным, занимать месяцы или даже годы, и за это время может многое случиться.

Каковы же другие варианты? Первый: Трамп может продать активы, чтобы получить деньги, необходимые ему для обеспечения залога. Это будет очень дорого стоить Трампу и его бизнесу, потому что, когда речь идет о недвижимости, худшее время для продажи - это время, когда вас к этому принуждают, пишет Томас.

Второй вариант - Трамп или его компании могут объявить о банкротстве. Банкротство, в конце концов, направлено на защиту людей, неспособных оплатить долги, и именно таким человеком в данной ситуации является Трамп.

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По имеющейся информации, Трамп очень богат. Так почему тогда он испытывает трудности с получением залога?

Проблема Трампа заключается в том, что ни одна из крупнейших страховых компаний или лицензированных организаций не согласилась выпустить облигации такого объема без ликвидного залога - наличных денег или инвестиций, например акций, которые можно легко продать, в отличие от недвижимости, от которой довольно трудно избавиться.

Например, апеллянт может столкнуться с неожиданными финансовыми проблемами или, что более банально, использовать задержку как возможность продать, спрятать или иным образом избавиться от активов, которые в противном случае ему пришлось бы передать победителю судебного процесса.Залог должен быть внесен 25 марта. В противном случае некоторые известные объекты Дональда Трампа окажутся под угрозой конфискации государством.  На снимке: бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с адвокатами Кристофером Кизом (слева) и Алиной Хабба на заключительном заседании суда по гражданскому делу о мошенничестве Trump Organization в прошлом месяце. (Shannon Stapleton/Reuters/Pool/AP)

Обеспечение залога гарантирует, что, что бы ни случилось с апеллянтом, найдется человек, готовый оплатить решение суда по окончании апелляционного процесса. Безусловно, суды могут обеспечить ту же защиту, потребовав от апеллянта выплатить всю сумму решения до подачи апелляции. И, в общем-то, это тоже разрешено.

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 В случае с Трампом законодательство Нью-Йорка позволило внести сумму в размере 454 миллионов долларов в бюджет штата Нью-Йорк уже сегодня. Однако подобная процедура требует огромных затрат: Облигации принесут тот же эффект при меньших затратах - все, что для этого необходимо сделать, это внести залог и осуществлять регулярные платежи по облигациям, подобно тому, как человек платит взносы по страховому полису.

 Таким образом, апелляционный залог — это своего рода компромисс: он сохраняет за выигравшей судебный процесс стороной возможность взыскать деньги по судебному решению в будущем, а апеллянту позволяет подать апелляцию, не передавая заранее все свои активы.

Ни у Трампа, ни у Trump Organization, которые являются ответчиками по делу, нет такого количества наличных средств. Ранее на суде Трамп утверждал, что ликвидные активы организации составляют 400 миллионов долларов, в то время как по данным издания New York Times, эта цифра скорее ближе к 350 миллионам долларов. В любом случае, этой суммы недостаточно для погашения залога в размере 454 миллионов долларов, необходимого для покрытия как судебного решения, так и процентов, начисленных за время рассмотрения апелляции.

 Не стоит забывать, что около 100 миллионов долларов из ликвидных активов Трампа уже были обещаны для обеспечения другого залога по апелляции в другом гражданском деле Кэрролла в Нью-Йорке. Таким образом, несмотря на то, что Трамп и Trump Organization обладают миллиардными активами, эти ресурсы в основном представлены в виде коммерческой недвижимости, например 68-этажного небоскрёба Трамп-тауэр.

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 Поэтому нет ничего удивительного в том, что страховщики не желают принимать недвижимость в качестве залога. Да, Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен имеет большую ценность, но владение и управление коммерческой недвижимостью или даже просто попытка ее продать может быть очень дорогой и хлопотной.

Страховая компания, не ведущая бизнес в сфере недвижимости, наверняка предпочла бы избежать сценария, при котором Трамп не сможет выполнить свои обязательства по выплатам, и тогда страховщик будет вынужден стать владельцем такого актива, как Trump Tower, а затем попытаться его продать.

 Кроме того, по понятным причинам компании могут просто опасаться вести дела с Trump Organization. В конце концов, в ходе судебного разбирательства был сделан вывод, что Trump Organization регулярно обманывала финансовые учреждения относительно стоимости активов Трампа, чтобы получить выгодные бизнес-кредиты. На этом фоне несколько нелепо выглядят попытки Трампа убедить финансовые учреждения серьезно отнестись к его заявлениям о способности платить по долгам.

Что произойдет, если Трамп не сможет обеспечить залог?

Если предположить, что Трамп и Trump Organization не смогут обеспечить залог, есть несколько вариантов развития событий - большинство из них варьируются от неблагоприятных до крайне негативных. Лучший сценарий для Трампа заключается в том, что апелляционный суд Нью-Йорка может самостоятельно принять решение об удовлетворении просьбы Трампа о прекращении взыскания с Нью-Йорка судебного решения.

Обеспечение залога автоматически не позволит Нью-Йорку взыскать свое решение, пока идет процесс апелляции, но апелляционный суд, скорее всего, имеет право предоставить такую же временную юридическую защиту без залога или, как предложила команда Трампа в данном примере, с частичным залогом на сумму около 100 миллионов долларов. 

Подобный сценарий можно было наблюдать несколько лет назад, когда Gawker Media не смогла оплатить апелляционный залог после того, как проиграла Халку Хогану дело о вторжении в частную жизнь.

Если Дональд Трамп не сможет внести апелляционный залог, генеральный прокурор Нью-Йорка может принять решение о конфискации его собственности, в том числе 68-этажного небоскрёба в Нью-Йорке Трамп-тауэр.Credit...Hilary Swift for The New York Times

Третий вариант: штат Нью-Йорк имеет право арестовать имущество Трампа, чтобы покрыть судебный иск. Генеральный прокурор Летиция Джеймс уже заявила, что готова сделать это, если Трамп вовремя не внесет залог. После этого штат может распродать арестованную недвижимость или, что более вероятно, будет удерживать ее до окончания апелляционного процесса, на тот случай, если штат проиграет или сумма решения будет сокращена.

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