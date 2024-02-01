Высокий суд Гонконга постановил ликвидировать одну из крупнейших девелоперских компаний КНР Evergrande за долги в $333 млрд. По мнению экспертов, Evergrande придется потратить несколько лет на урегулирование долгов на материке, прежде чем она будет полностью ликвидирована

Здание Evergrande Center в Шанхае становится символом масштабных экономических рисков Китая. Фото: Asia Times Files / AFP / Hector Retamal

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Гонконгский суд обязал Evergrande Group, некогда самого крупного застройщика Китая по объему продаж, инициировать процесс ликвидации. Отраслевые аналитики считают, что этот процесс может занять около пяти лет.

Базирующийся в Шэньчжэне девлопер пыталась выиграть время, необходимое для реализации плана реструктуризации долга и сдачи большего числа квартир своим клиентам с тех пор, как в июне 2022 года один из его кредиторов, инвесткомпания Top Shine Global, подала иск о принудительной ликвидации Evergrande из-за неплатежеспособности. Компания уже семь раз успешно откладывала слушания по делу о ликвидации, но в понедельник этого сделать не удалось.

В июне прошлого года компания заявила, что ее обязательства достигли 2,39 триллиона юаней (около 333 миллиардов долларов США). Она предложила продать свои активы, в том числе контрольный пакет акций своего подразделения электромобилей. Однако все эти усилия не увенчались успехом. В понедельник Высокий суд Гонконга постановил ликвидировать Evergrande. Эдвард Миддлтон и Тиффани Вонг из Alvarez & Marsal Asia Ltd были назначены арбитражными управляющими (ликвидаторами) компании.

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"Пришло время суду сказать - хватит", - заявила судья Линда Чан на утреннем заседании суда в понедельник. Генеральный директор Evergrande Шон Сиу сообщил, что компания будет продолжать строительство и сдачу объектов недвижимости, несмотря на решение о ликвидации. По словам Сиу, постановление не повлияет на деятельность оншорных и офшорных филиалов Evergrande.

Дерек Лай, известный специалист по реструктуризации и вице-председатель Deloitte China, отметил, что в последние годы количество случаев ликвидации компаний в Китае постоянно растет. При этом большинство компаний пытаются отсрочить свое банкротство, предлагая планы по реструктуризации долгов. Вместе с тем, он добавил, что реализовать эти планы не так-то просто, поскольку китайская экономика полностью еще не восстановилась. По его словам, банкротство Evergrande может вызвать у инвесторов опасения касательно планов реструктуризации других застройщиков.

Саймон Ли, экономист и почетный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского института бизнеса при Китайском университете Гонконга, считает, что в результате ликвидации Evergrande пострадает доходность многих кредиторов, включая банки, владельцев облигаций и инвесторов, поскольку они не смогут получить обратно большую часть своих активов. По его словам, индивидуальные инвесторы, купившие акции Evergrande, потеряют все свои деньги, а некоторые покупатели жилья, возможно, не смогут получить свои квартиры.

В понедельник утром акции Evergrande упали на 20,8 процента до 16 гонконгских центов (2,05 цента США), после чего торги были приостановлены. Акции China Evergrande New Energy Vehicle Group упали на 18,2 процента до 22,9 гонконгских центов, а акции Evergrande Property Services Group снизились на 2,5 процента до 39 гонконгских центов.

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Управляющий директор компании Grant Thornton Мат Наг, за плечами которого более чем 30-летний опыт работы в сфере корпоративной реструктуризации, утверждает, что, поскольку большая часть активов Evergrande находится на территории материкового Китая, исполнить приказ о ликвидации будет весьма проблематично. Кроме того, он отметил, что прежде, чем Evergrande сможет подсчитать оставшиеся активы и завершить ликвидацию, ей придется урегулировать вопросы с кредиторами на материке. На решение этих задач может уйти более пяти лет, подчеркнул эксперт.

"Нисходящая спираль"

После того как во второй половине 2021 года в средствах массовой информации появились сообщения о финансовых затруднениях Evergrande, правительство КНР учредило специальную группу по урегулированию ситуации. Пекин потребовал от основателя компании Хуэй Ка-яна, (Сюй Цзяиня), продать свои личные активы, чтобы расплатиться с кредиторами и обеспечить строительство жилья для жителей Поднебесной.

Evergrande было предписано продать также часть своих активов для сохранения основной деятельности. Однако по истечении двух лет компания так и не смогла реализовать свой план реструктуризации на фоне продолжавшегося снижения рыночной стоимости ее активов.

На снимке: Хуэй Ка-янь, (или Сюй Цзяинь), председатель совета директоров Evergrande Group Фото: Evergrande.com

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Помимо Evergrande, многие другие китайские застройщики, в частности Country Garden и Sunac China, также столкнулись с нехваткой денег для погашения долгов и строительства своих объектов. В результате репутация девелоперов заметно ухудшилась, что отпугнуло покупателей жилья и привело к тому, что компании не смогли выйти из нисходящей спирали. В прошлом году они подали заявления о признании себя банкротами в Соединенных Штатах на случай, если зарубежные суды могут обязать их ликвидировать свои активы.

В своем исследовательском отчете от 6 декабря Луиза Лоо, ведущий экономист Oxford Economics, отмечает, что китайским застройщикам придется потратить не менее четырех-шести лет, чтобы завершить строительство своих недостроенных жилых объектов. По ее словам, в некоторых провинциях, таких как Цзянси и Хэбэй, на завершение жилищного строительства может уйти даже десятилетие, а в бедных провинциях, таких как Гуйчжоу, - более двух десятков лет.

"Существующий избыток предложения на рынке недвижимости, вероятно, займет еще как минимум четыре года, если не произойдет значительного увеличения спроса", - отмечает она, добавляя, что запасы застройщиков слишком велики, чтобы китайские домохозяйства смогли быстро их раскупить.

41 девелопер

В последние годы Пекин пытался сдерживать рост цен на жилье, следуя призыву председателя КНР Си Цзиньпина о том, что "дома нужны для жизни, а не для спекуляций". По мнению некоторых отрослевых аналитиков, теперь Пекин, похоже, откорректировал свою политику и признал, что недвижимость — это не только квартирный вопрос, но и важная часть китайской экономики, поскольку она создает спрос на цемент, сталь и стекло. Если цены на недвижимость продолжат падать, правительству будет очень сложно стимулировать экономику, подчеркнули специалисты.

Ранее в этом месяце Ping An Bank, крупнейший китайский кредитор, внес 41 компанию в реестр застройщиков, которые могут претендовать на финансовую поддержку. Об этом 15 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Longfor Group и China Vanke, два финансово стабильных застройщика, были добавлены в этот реестр, в то время как Country Garden и Evergrande в него не вошли.

Чэнь Вэньцзин, директор по исследованиям рынка в China Index Research Institute, в понедельник заявил, что у муниципальных властей КНР есть много возможностей для смягчения условий покупки жилья. Например, во многих китайских городах до сих пор остаются довольно высокими суммы первоначального взноса и ставки по ипотеке. 27 января правительство Гуанчжоу ослабило ограничения на покупку недвижимости. Оно заявило, что теперь люди могут покупать столько недвижимости в городе, сколько захотят, при условии, что площадь каждой квартиры не превышает 120 квадратных метров.

Более того, в сообщении руководства провинции говорится, что недвижимость, которая сдается в аренду, не будет учитываться при подсчете количества объектов, которыми владеет собственник жилья. Раньше при покупке второго или третьего объекта недвижимости китайцам приходилось платить повышенный налог на недвижимость и ставку по ипотеке, а также более высокий первоначальный взнос.

Ликвидация китайской Evergrande - не "момент Лемана"

Аналитики рынка недвижимости прогнозируют, что в ближайшее время Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь также могут ввести налоговые льготы. Тот факт, что ни шанхайский, ни гонконгский рынки не обвалились на фоне новости о ликвидации China Evergrande Group, имеет особое значение. В то же время это вряд подразумевает, что Коммунистическая партия КНР, не имеет ничего общего с глобальными инвесторами.

Чтобы предотвратить более серьезное падение акций на материке, правительству Китая необходимо предпринять смелые, срочные и прозрачные действия, направленные не только на устранение отдельных симптомов, но и на устранение глубинных проблем в крупнейшей экономике Азии. В последние дни Народный банк Китая предпринял шаги для решения именно этих задач. Так, с 5 февраля ЦБ КНР понион снизил норму резервных требований (RRR) на 50 базисных пунктов.

Этот "совершенно беспрецедентный" шаг должен "высвободить около 1 триллиона юаней (140 миллиардов долларов США) ликвидности, которая будет направлена на поддержку роста новых кредитов", - считает экономист Union Bancaire Privée Карлос Казанова. Поспешность, с которой ЦБ Китая объявил о сокращении ставки, свидетельствует о чрезвычайной важности мер, принятых политиками после резкого обвала акций в Китае в январе", - добавляет Казанова.

Зеленый цвет означает падение, а красный - рост. Биржевое табло фондового рынка Китая. Фото: Asia Times Files / AFP

Одна из возможных мер, о которой уже давно говорят инвесторы, — это принятие Пекином модели Resolution Trust Company, подобной той, которую США использовали для преодоления кризиса сбережений и займов 1980-х годов. Это поможет избежать "потерянного десятилетия" (имеется в виду период длительной экономической "стагнации" в экономике Японии), поскольку сектор, способный генерировать до четверти внутреннего валового продукта Китая, получит новый импульс.

Это позволит команде реформаторов Си сбить с толку скептиков и вдохнуть новую силу в China Inc. Таким образом, будут выполнены поручения председателя Си о приоритетности качества экономического роста перед его количеством. И это изменит представление о том, что Пекин повторяет ошибки Японии 1990-х годов в период кризиса "плохих" долгов.

В марте прошлого года лидер КНР Си поручил навести порядок в экономике новому премьеру Госсовета Ли Цяню. Главная идея заключалась в том, чтобы финансовые учреждения сами попытались восстановить свои активы без привлечения гигантских государственных займов, способных потенциально привести к новым "моральным рискам". Однако отсутствие ощутимого прогресса в преодолении кризисной ситуации привело к тому, что в 2023 году из китайских акций утекли триллионы долларов. За последние три года китайские фонды потеряли более 6 триллионов долларов.

Решение суда, принятое в понедельник, было вынесено судьей Линдой Чан после рассмотрения иска инвестора одного из подразделений Evergrande в июне 2022 года. Чан неоднократно откладывала разбирательство, чтобы предоставить Evergrande время для заключения сделки по реструктуризации. В своем решении Чан сослалась на "отсутствие прогресса со стороны компании, выдвинувшей на первый взгляд жизнеспособное предложение по реструктуризации", а также на "неплатежеспособность" Evergrande.

Чан сказала в переполненном зале суда: "Я считаю, что суд должен вынести постановление о ликвидации компании, и поэтому я выношу такое постановление". На данный момент активы компании, составляющие примерно 1,74 триллиона юаней (242 миллиарда долларов), превышают 2,39 триллиона юаней (333 миллиарда долларов) долговых обязательств.

Возникают вопросы о том, что все это означает для держателей облигаций. Очевидно, что решение гонконгского суда может встретить отпор со стороны Пекина. Многие инвесторы сомневаются в том, что суд принял бы решение, не предупредив Пекин заранее. На данный момент складывается впечатление, что суд получил молчаливое благословение Пекина.

Тем не менее, пока неизвестно, как будет действовать Китай. Поскольку многие проекты Evergrande управляются филиалами на материке, непонятно, насколько далеко распространяется юрисдикция Гонконга на экономику КНР. И не факт, что строительные проекты, связанные с возведением домов и квартир, остановятся в одно мгновение.

На самом деле Пекину следовало бы обеспечить ликвидность, чтобы позволить другим девелоперам достроить то, что они уже начали продавать. Это может оказать положительный эффект на "внутреннее доверие", как для бизнеса, так и для домохозяйств, и способствовать росту ВВП.

Конечно, все это, как объясняет в своей записке аналитик Mizuho Bank Кен Чунг Кин Тай, может больше отпугнуть инвесторов, встревоженных состоянием китайского сектора недвижимости, чем успокоить их. Действительно, "знаковая" ликвидация Evergrande может привести к снижению цен, что еще больше подорвет доверие инвесторов к недвижимости и стоимости активов, которые пока еще не достигли дна. Однако положительным аспектом "удара" по Evergrande является то, что события понедельника сигнализируют о том, что экономисты Си делают все возможное, для преодоления долгового кризиса в Китае.

Рынок недвижимости Китая оказывает негативное влияние на экономику страны. Изображение: Screengrab / CNBC

Обвал рынка недвижимости оказался самой главной точкой давления, поскольку другие гигантские застройщики, такие как Country Garden Holdings, столкнулись с проблемами. В 2023 году в холдинг Country Garden входили Allianz, Apollo Asset Management, Banque Lombard Odier, BlackRock, Deutsche Bank, Fidelity, HSBC, JPMorgan Chase, NinetyOne UK и многие другие международные

Плюсы и минусы такого балансирования наблюдаются в режиме реального времени. Например, в 2023 году Пекин собирался отменить ряд других ограничений на покупку жилья в крупнейших городах. Цель стратегии: стабилизировать продажи недвижимости, не поощряя при этом "плохое поведение".

Один из наиболее часто упоминаемых рисков - избежать кризиса "японского потерянного десятилетия". По словам экономиста Ричарда Каца, автора книги "Борьба за экономическое будущее Японии", Китай, так же, как и Япония, " не сумел извлечь максимальную выгоду из своих колоссальных инвестиций". Кац считает, что одним из главных факторов является продолжающееся доминирование государственных предприятий. По сравнению с частными компаниями, госкомпании получают примерно вдвое меньше продукции на каждый вложенный юань.

"В 1990-х годах, - говорит Катц, - Пекин значительно сократил долю государственных компаний, но при Си их количество вновь возросло". Более того, чтобы поддержать экономический спрос в условиях низких доходов населения, Китай продолжает вливать деньги в инфраструктуру независимо от того, нужна ли она или нет".

Кац пишет: "Хотя многое в этом плане прекрасно, как, например, вышки сотовой связи, которые можно увидеть на вершинах гор в сельской местности, все больше и больше это напоминает знаменитые японские "мосты в никуда". То же самое можно сказать и о средствах, вложенных в новое жилье, большая часть которого финансируется за счет долгов. Квартиры по-прежнему пустуют, и их покупают граждане, надеющиеся получить выгоду от роста цен, как это было в Японии в 1980-х годах, когда образовался "пузырь" на рынке недвижимости".

В конце концов, говорит Кац, "в 1995 году Китай смог бы увеличить свой ВВП на 1%, если бы увеличил свой запас капитала на 2%. Теперь, чтобы достичь того же 1 % роста ВВП, ему нужно увеличить запас капитала аж на 6 %. Следовательно, чтобы сохранить прежние темпы роста внутреннего валового продукта, Пекину придется направлять на инвестиции все более значительную долю годового ВВП". Это, добавляет эксперт, " нежизнеспособно и является одним из главных факторов, почему Китай сегодня находится в таком затруднительном положении".

Еще один важный момент - диверсификация механизмов экономического развития. С марта премьер Ли сосредоточился на создании более прочных и надежных фондовых рынков, чтобы домохозяйства инвестировали не только в недвижимость, но и в акции и облигации. Ли также было поручено создать более надежные системы соцзащиты, чтобы стимулировать население к потреблению, а не к сбережениям.

Другая огромная трещина в финансовой системе Китая — это бюджеты местных органов власти. Пекину необходимо привести в порядок балансы застройщиков, а также разработать надежные механизмы, чтобы предотвратить крах долговых обязательств местных органов власти (LGFV) объемом 9 триллионов долларов США.

"LGFV и местные органы власти, вероятно, останутся под финансовым давлением на фоне продолжающейся слабости рынка недвижимости", - считает Джереми Зук, ведущий аналитик по Китаю в Fitch Ratings. " Политическая поддержка, связанная с LGFV, вероятно, будет по-прежнему направлена на устранение рисков рефинансирования с целью сохранения финансовой стабильности. В этом случае долг LGFV, вероятно, будет постепенно переходить на баланс государства, поскольку местные органы власти будут выпускать облигации рефинансирования для управления рисками LGFV".

Казанова из UBP считает, что смягчение политики по-прежнему будет "крайне востребовано, поскольку обеспечит восстановление экономики КНР в 2024 году". Однако бремя ответственности будет возложено на фискальные органы. Из-за давления на валютный рынок и опасений по поводу устойчивости долга LGFV поддержка монетарной политики в 2024 году будет играть второстепенную роль по сравнению с политическими реформами", подчеркнул специалист.

Одна из главных причин, по которой зарубежные инвесторы дискутируют о том, является ли Китай сейчас "неинвестируемым", — это хроническая непрозрачность на высших уровнях власти. По словам экономиста Николаса Спиро из Lauressa Advisory, "никто не знает, как" Пекин планирует "ребалансировать свою экономику" после слишком многих " безуспешных попыток спасения". Спиро отмечает, что Китаю давно пора открыто и убедительно решить свои "глубоко укоренившиеся структурные проблемы".

Это может совпасть с прогнозируемыми изменениями процентных ставок в мире. В качестве примера можно упомянуть о том, как снижение ставок Федеральной резервной системой США в сочетании со стабильным юанем повысило спрос на китайские долговые обязательства. "Поскольку ставки в США не достигли своего пика, мы ожидаем, что приток иностранных инвестиций в китайские облигации продолжится в следующем году", - комментирует Джу Ванг, экономист BNP Paribas SA.

Судя по всему, попытки Пекина спасти положение ускоряются одновременно с признаками структурных реформ. Недавно Китай аносировал ограничение коротких продаж, на этот раз официально. На этой неделе Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР заявила, что с 18 марта будет "полностью приостановлено кредитование акций с ограниченным доступом" и ограничена "эффективность кредитования по ценным бумагам".

У Китая большие планы по сокращению задолженности местных органов власти. Изображение: Screengrab / CNBC

Таким образом, власти КНР могут ввести дополнительные ограничения на кредитование ценными бумагами. По словам CSRC, эти меры призваны "создать более справедливый рыночный механизм". Тем временем государственное издание Xinhua Finance News сообщает, что Пекин работает над слиянием трех крупнейших китайских компаний, управляющих проблемными долгами, в суверенный фонд China Investment Corp.

Эксперты отмечают, что это событие станет важной вехой в реформировании финансовых институтов КНР, поскольку в состав CIC войдут China Cinda Asset Management, China Orient Asset Management и China Great Wall Asset Management. Синьхуа пишет, что сделка состоится в "ближайшем будущем", что напоминает действия Китая по стабилизации управляющих компании по работе с проблемными долгами в 1999 году после азиатского финансового кризиса.

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Однако именно идея о том, что Китай наконец-то всерьез задумался о том, чтобы привести в порядок свой сектор недвижимости и ограничить заимствования местных властей, стала главной темой этой недели. Си Цзиньпин и Ли Цян поступили бы очень мудро, если бы воспользовались ситуацией потенциально способной изменить долгосрочную тенденцию к тому, что Китай будет делать все необходимое, чтобы встать на ноги.