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Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила

Последний State of Play от Sony разочаровал фанатов, предложив серию анонсов и обновлений, которые, по мнению многих, были лишены реальной значимости и новизны. От ремейков до портов — ивент оставил множество вопросов о будущем PlayStation.
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Последний State of Play от Sony, прошедший 31 мая, вызвал бурю эмоций среди геймеров, и, к сожалению, многие из них были далеки от положительных. Очередное мероприятие, призванное продемонстрировать силу и инновации платформы PlayStation, в реальности оказалось наполненным повторяющимися анонсами, ремейками и переизданиями. В итоге, множество игроков осталось в недоумении: зачем было устраивать весь этот шум?

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября на PC и PS5.

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Начнем с того, что, казалось бы, должно было стать гвоздем программы — ремейк Silent Hill 2. Да, фанаты классического ужастика давно ждали возвращения в городок туманов, но стоило ли это такого громкого анонса? Все-таки, мы уже давно знаем об этой игре, и дата релиза на 8 октября не стала ни шоком, ни откровением. Вопрос остается: почему это событие вынесли в заголовки ивента, вместо того чтобы представить что-то действительно новое и значимое? Тем более, что сразу после State of Play прошла презентация непосредственно от Konami, посвященная Silent Hill, где намного больше рассказали об игре, предоставив геймплейный трейлер на 13 минут и дополнительную информацию о грядущем проекте от польской студии Bloober Team.

God of War: Ragnarok выйдет 19 сентября на PC.


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Анонс выхода God of War: Ragnarok на PC 19 сентября выглядел как очередная попытка Sony заработать лишние деньги на уже успешной игре. Конечно, портирование популярных эксклюзивов на другие платформы стало трендом, но разве это то, чего ждут геймеры от громкого события State of Play? Этот шаг, хотя и приветствуется многими PC-игроками, не добавляет никакой новизны и оригинальности. И это не смотря на недавний скандал с Helldivers 2 и Ghost of Tsushima, после которого Sony требует обязательной регистрации в PlayStation Network (PSN), которая недоступна в большинстве стран мира. Скорее всего, чтобы поиграть в сиквеле за Кратоса придется регистрироваться в PSN через другую страну и надеяться, что вас не настигнет бан-катана, поскольку это является нарушением пользовательского соглашения.

Concord выйдет 23 августа на PC и PS5.


Новый проект под названием Concord, который выйдет 23 августа на PC и PS5, тоже не смог впечатлить. Трейлер был вялым и не смог захватить внимание аудитории, поскольку проект выглядит очень пресно и сделанным по "формуле", согласно которой игра должна быть "успешной". В ней есть все: система героев, яркая цветастая графика, прогрессивные западные дизайны персонажей. Это выглядит как попытка повторить успех Overwatch. Зачем Sony пытается повторять за другими? У них уже есть серия соревновательных шутеров, которую они похоронили – называется Killzone, почему бы не попытаться воскресить её, если имеется такой дефицит идей, что приходится делать кальку других проектов?

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Анонсирована Astro Bot, релиз 6 сентября для PS5.


Еще один платформер в портфолио Sony не способен закрыть те пробелы, которые есть в линейке эксклюзивов. Но даже это является неиронично самым интересным проектом за всю презентацию. Единственное, что вызывает у людей желание потратить на это свое время и деньги. Ранее главный герой появлялся в технодемке от Sony, призванной продемонстрировать все возможности их нового и передового на момент выхода геймпада DualSense. Будем надеяться, что в полноценной игре получится сохранить чувства, вызываемые у игрока при прохождении Astro’s Playroom.

Новый трейлер ремейка Until Dawn.

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Зачем? Просто зачем? В трейлере не пахнет некстгеном от слова совсем, искать отличия от версии на Playstation 4 придется под лупой, а если и найдете, то готовьтесь смеяться: местами игра выглядит хуже грядущей версии. Особенно смешно выглядит угловатая кровь.

Ремейк Until Dawn получил новый трейлер и дату релиза на осень. И снова — это ремейк, еще один, в череде многочисленных переизданий. Хоть и ожидаемый, но не вызывающий тех эмоций, которых ожидали от State of Play. Релиз осенью для PC и PS5.

Marvel Rivals .


Marvel Rivals, который выйдет на всех современных платформах, также не произвел революции. Это опять геройский шутер, от которых все уже давно начали уставать. Sony, вы серьезно показали две примерно одинаковые в своей сути игры подряд? Возможно, они таким образом пытаются притянуть на свою платформу фанатов комиксов и фильмов Marvel, вот только игра не эксклюзив Playstasion5. Игра выйдет на PC, но и на PS5 и Xbox Series, а в июле пройдет закрытая бета на всех платформах.

Alien: Rogue Incursion.


Очередной проект по вселенной Чужого. На этот раз это VR-игра, которая выйдет в конце этого года. Скажите честно, вы играли в какую-нибудь игру по Чужому лучше, чем Alien: Isolation? Если поставить мод на эту игру будет даже лучше, ведь не придется играть на PSVR2, которая провалилась в продажах и компания отчаянно пытается продать этот шлем хоть кому-то, обещая поддержку для персональных компьютеров

Другие игры даже расписывать не хочется, настолько это все выглядит вторично и абсолютно ненужно. Игровой индустрии в ААА-сегменте и правда плохо, новых идей практически нет, а те, которые есть, либо не принимаются игроками, либо губятся руками самих издателей. Заработать по-настоящему и выйти в большой плюс поставщикам консолей в лице Sony и Microsoft может помочь разве что Rockstar с их Grand Theft Auto 6, которая первое время будет доступна только на консолях. У Sony, как видно, нет особых планов по созданию интересных игр, Microsoft и их консоли Xbox Series X/S тоже не воодушевляют. Последние большие хиты от зеленых – Starfield и Hellblade 2 не сказать, что возымели ожидаемый успех у аудитории, цена на хвалёный всеми сервис Xbox Game Pass растет. Филя оказался не  таким уж добрым дядькой, каким его рисовали фанаты у себя в голове. Особенно свой хейт он заслужил после закрытия студий, создавших Prey и Hi-Fi Rush, дилогию The Evil Within. Спрашивается – а зачем покупал, обещая полную свободу и гору денег? Ладно, я отошел в сторону, пора заканчивать со State of Play и этим материалом.

Финал.

Данное мнение разделяют многие игроки и фанаты Playstation в целом, вот к примеру комментарии пользователей о прошедшем мероприятии:

 

В итоге, State of Play 2024 стал ярким примером того, как не стоит проводить крупные игровые мероприятия. Вместо того чтобы удивлять и вдохновлять, Sony предложила аудитории микс из ремейков, портов и отложенных релизов. Похоже, что компания либо недооценивает своих фанатов, либо пытается прикрыть отсутствие свежих идей старыми проверенными проектами. Геймеры ожидают большего от лидера индустрии, и пора бы Sony это осознать.

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Теги

sony playstation ps5 god of war ragnarok sony playstation silent hill 2 remake state of play
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