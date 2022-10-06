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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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Серии блогов "Несколько крутых, но забытых стратегий" скоро исполнится уже 10 месяцев, и вы читаете сейчас уже 24 по счету выпуск. Все это время я подбирал разные стратегии по степени убывания их популярности. И эти поиски заставили меня пересмотреть взгляды как на популярность среди ПК игроков жанра стратегий в целом, так и на популярность самых ярких представителей жанра.

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Начав искать и обдумавать информацию на эту тему, понимаешь, что во многие стратегии, которые постоянно на слуху в информационном пространстве соцсетей и форумов, на самом деле играет уже очень небольшое количество преданных фанатов, ценителей жанра стратегий и олдфагов типа автора, любящих старые игры. Хорошим примером станет Heroes of Might and Magic III, которую знают почти все пользователи интернета, даже те, кто никогда не играл на ПК, по многочисленным мемам "Астрологи объявили неделю...".

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Но вот многие ли играют в эту замечательную стратегию, которой стукнуло уже 23 года? Увы, но нет. Еще меньше геймеров играют в Heroes of Might and Magic V, отлично перенесшей мир героев в 3D, но не сумевшей достичь популярности третьей части, и которой исполнилось уже 16 лет. По каким же признакам можно объективно оценить популярность той или иной стратегии? Во-первых, отличные данные дает статистика игрового сервиса Steam, и если посмотреть сотню самых популярных игр в нем, открывается вот такая картина. 

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Список стратегий открывает Sid Meier's Civilization VI, расположившись на 19 месте с максимальным количеством игроков за сегодня, равным 48774. А далее идут:

  • Hearts of Iron IV - 26 место и 49827 игроков.
  • Total War: WARHAMMER III - 30 место 35970 игроков. 
  • Cities: Skylines - 51 место и 19548 игроков. 
  • Stellaris - 54 место и 18111 игроков. 
  • Sid Meier's Civilization V - 57 место и 19489 игроков. 
  • Europa Universalis IV - 60 место и 22481 игроков.
  • Crusader Kings III - 63 место и 19566 игроков.
  • Age of Empires II: Definitive Edition - 74 место и 16726 игроков.
  • Factorio - 86 место и 14781 игроков.

Мягко скажем, не густо, и количество игроков в Counter-Strike: Global Offensive заметно превышает суммарное количество всех игроков во все стратегии в Steam. Но не одним Steam жив ПК гейминг и заметная часть игроков привыкла играть бесплатно, скачивая игры на торрент трекерах. И если посмотреть на статистику раздающих на популярных трекерах, мы увидим примерно вот такую картину.

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В лидерах явно не стратегии, а число раздающих стартует с 2000-3000 тысяч. И только к концу первой страницы можно обнаружить первую стратегию, Age of Empires IV, всего с 215 раздающими. А ниже мы видим некоторые стратегии из топ-100 Steam, среди которых затесались Farthest Frontier, новый градостроительный симулятор в раннем доступе и Казаки 3.

Как еще можно понять, насколько популярна та или иная стратегия? Хорошим показателем станет количество просмотров стримов с ней на YouTube, на довольно раскрученных каналах с 100000+ подписчиков. И, к примеру, поиск в YouTube выдал мне только один стрим с Heroes of Might and Magic III в то время, как я пишу этот блог.

Как видите, с популярностью стратегий даже среди их главной платформы - ПК, дела обстоят не очень радостно. А огромное количество игроков на консолях и вовсе никогда не играли в стратегии. Воружившись этой информацией и пересмотрев свои взгляды, я решил перетасовать список стратегий, которые отложил для блогов "Несколько крутых, но забытых стратегий" и добавить в них несколько отличных, свежих, но не самых популярных стратегий, которые я не стал включать в первые выпуски из-за довольно высоких оценок игроков и игровых журналистов.

Age of Wonders: Planetfall

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Age of Wonders: Planetfall относится к тем глубоким и неторопливым глобальным 4X стратегиям, в которые можно играть годами. 

«4X» означают eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate — «изучение, расширение, эксплуатация и уничтожение». 4X стратегии отличаются глубоким и сложным игровым процессом: акцент делается на экономическом и технологическом развитии, и для доминирования и победы часто используются невоенные методы.

Игра вышла в 2019 году из-под пера студии Triumph Studios, которая до этого уже отметилась серией ранних игр Age of Wonders. В Age of Wonders: Planetfall вам предстоит выбрать одну из семи рас и заняться военной экспансией, исследованием новых территорий, научными исследованиями и развитием технологий, экономикой, дипломатией и другими важными аспектами, необходимыми для победы. Карта мира в игре создается с помощью процедурной генерации, а возможность прокачки и улучшения военных юнитов делает бои очень интересными.


Endless Space

Еще один образец качественной глобальной 4Х стратегии - Endless Space, разработанная студией Amplitude Studios в 2012 году. Игра тоже использует процедурную генерацию мира, лежащего в космосе, и включающего множественных планетарных систем, а количество фракций достигает восьми. Акцент в Endless Space смещен в сторону экономического развития и дипломатии, и вы сможете формировать альянсы и усиливать своё влияние за счёт дипломатии. Но и военные столкновения практически неизбежны, что заставляет развивать и прокачивать космический флот. Ключ к победе может лежать и в исследовании дальних уголков галактики в поисках мощных артефактов, залежей неисчерпаемых ресурсов или достижении технологического превосходства.


Endless Legend

Успех продаж Endless Space и высокие оценки игроков подтолкнули Amplitude Studios к разработке еще одной глобальной 4Х стратегии, Endless Legend, вышедшей в 2014 году. Сеттингом игры был выбран фэнтезийный и действие происходит на планете Аурига, где вам придется сражаться за одну из 13 заметно отличающихся фракций. Выбор фэнтези сеттинга пошел игре на пользу и дал не только большее разнообразие юнитов, построек и технологий, но еще и сочную и красочную картинку, позволившую обскакать в графике главного конкурента тех лет - Sid Meier's Civilization V. Интересной находкой стала система климата, влияющая на местность и способности юнитов. Огромную роль в Endless Legend играет дипломатия, а боевая система сходна с той, что применялась в Endless Space и имеет три фазы: подготовительную, приказную и активную.



Total War: Attila

Очередная часть бесконечной фрашизы Total War - Total War: Attila, вышла в 2015 году, разработанная, как и большинство игр серии, студией Creative Assembly. Действие игры стартует в 395 году нашей эры и вам доступны 12 фракций, объединённые в 5 культурных групп: Кочевые племена, Римская Империя, Державы востока, Великое переселение и Варварские царства. Экономическая система игры получила много новшеств - добавилось влияние плодородия почв, загрязнений и санитарии, болезней и эпидемий. 

Земледельческие здания теперь дают пищу и доходы в зависимости от уровня плодородия почвы в провинции. Еще одно важное нововведение - древо умений и талантов ваших подчиненных, с помощью которого вы превратите их в ценнейший инструмент для победы. А в остальном Total War: Attila является отличным образцом серии, увлекающей тонким глобальным планированием и масштабными боями в реальном времени.


Star Wars: Empire at War

И даже стратегия Star Wars: Empire at War в сегодняшнем выпуске имеет не только обычный режим реального времени, но и глобальный режим с тактическим сражениями в реальном времени. Игра вышла в 2006 году из-под пера студии Petroglyph Games, основатели которой работали над классическими стратегиями Command & Conquer и Dune II. В игре представлена техника и юниты, хорошо знакомые нам по фильмам франшизы "Звёздные войны". В глобальном режиме вам предстоит развивать свою фракцию, повстанцев, империю или синдикат Занна, на карте галактики, изучая или воруя технологии, строя флот и здания и наращивая военную мощь. А вот RTS режим представлен классическими сражениями как на поверхности планет, так и в космосе.


В отличие от новых шутеров стратегии из этого блога занимают максимум 10-20 гигабайт на накопителе и даже на бюджетном SSD можно установить целую подборку отличных стратегий. Самым популярным в Ситилинке бюджетным SSD объемом 240 ГБ стал Kingston A400. Чуть дешевле такие популярные модели, как Digma Run S9 и A-Data Ultimate SU650.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список? 

Прошлые выпуски: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16. Часть 17. Часть 18. Часть 19. Часть 20. Часть 21. Часть 22. Часть 23

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