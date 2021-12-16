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Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть шестая

У каждого из нас есть любимые RPG, в этом блоге я расскажу о своих, которые не надоели мне после многих лет и сотен наигранных часов.
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Практически каждый блог про любимые RPG мне приходится начинать с рассказа о том, какие проблемы были при первом прохождении с той или иной игрой. В этом нет ничего удивительного, ведь RPG - довольно тяжелый жанр, постоянно подкидывающий вам испытания, сложные выборы и заставляющий тщательно вчитываться в описания квестов, чтобы не провалить их.
Большинство игроков в мире считает RPG довольно сложным жанром и выбирает шутеры, гонки и казуальные игры. Так что мы, любители сложных игр - находимся в меньшинстве.

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И это абсолютно нормально, ведь люди играют не для того, чтобы повесить на стену грамоту в красивой рамке о полном прохождении тяжелейших Dark Souls III или Darkest Dungeon, а для того, чтобы получить удовольствие от игры. И знаете, когда вы молоды, полны сил и имеете большой запас свободного времени - самые тяжелые игры проходятся "на ура" и в них легко и быстро достигается высокий уровень мастерства.

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Но стоит устроиться на тяжелую изматывающую работу, с которой приходишь как "выжатый лимон" или с головой погрузиться в учебу, как внезапно понимаешь, что в тот редкий час, что удалось выкроить на игры, тебе совершенно не хочется разбираться в сложностях прокачки, страдать, часто умирать, читать страницы описаний квестов и проверять остатки своей нервной системы на прочность в тяжелых боях. А хочется игру с низким порогом вхождения, которая с первых минут поведет вас по миру, позволяя шинковать оружием и поджаривать магией тысячи монстров.

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И такой жанр есть и, как ни странно, это RPG. А точнее - его поджанры Action/RPG и hack and slash. Hack and slash переводится с английского как «режь и руби» и очень точно характеризует игровой процесс этих игр. А быстрое вхождение обеспечивается минимумом квестовой информации, интуитивно понятной прокачкой и невозможностью проиграть или провалить квест. Умерли в сражении с боссом - ничего страшного, возродитесь у ближайшего колодца и пробуйте снова.

Сегодня пойдет речь об игре этого жанра, с которой у меня было все хорошо с самого начала, и которая была пройдена на одном дыхании от начала и до конца. Это Titan Quest, знаменитая игра - наследница легендарной Diablo II, взявшая у прародительницы все лучшее. При этом разработчики сделали очень грамотное решение, выбрав для игры довольно редкий античный сеттинг и поместив игрока в живописные и красочные места Древней Греции, Египта и Востока.

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Если бы разработчики сделали ставку на надоевший всем средневековый фэнтезийный сеттинг со стандартным набором из мага, паладина и воина, скорее всего игра  не произвела бы на игроков такого впечатления, и не стала бы живой легендой. К тому же, ниша фэнтезейных hack and slash уже давно была занята играми Diablo II, Sacred, Dungeon Siege и их клонами. Кстати, Iron Lore Entertainment, разработчики Titan Quest, смогли войти в одну реку дважды и создать еще одну великолепную и уникальную hack and slash игру. 

В 2008 году их команда распалась по финансовым причинам, но ее бывшие сотрудники основали студию Crate Entertainment, выкупили права на игровой движок Titan Quest и создали отличную наследницу Titan Quest - игру Grim Dawn, действие которой происходит в мрачном погибающем мире, напоминающем викторианскую эпоху. Где магия и некромантия соседствует с гранатами и огнестрельным оружием, а атмосфера по мрачности не уступает Dark Souls или Darkest Dungeon.

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Но вернемся к Titan Quest. Добрался до этой игры я в 2007 году, когда как раз вышло ее первое дополнение Immortal Throne. Информационную шумиху и рекламу в журналах по поводу игры я пропустил, да и не был тогда любителем жанра hack and slash, поэтому установил Titan Quest: Immortal Throne по совету друга и приступил к прохождению, не ожидая чего-то сногсшибательного и совершенно не имея завышенных ожиданий.


Очень ярко запомнилось то, что это была первая игра, которую я стал проходить на своем первом ЖК-мониторе. Сменив старенький 17 дюймовый ЭЛТ монитор Samsung SyncMaster 753DF на Samsung SyncMaster 710N такой же диагонали, я был просто поражен кристальной четкостью картинки и сочными цветами. По меркам сегодняшних технологий Samsung SyncMaster 710N будет восприниматься блеклым, слабоконтрастным TN монитором с довольно высоким временем отклика, но в 2007 году это был прорыв.

Но и минусов у новой технологии было немало. Во-первых, рабочее разрешение монитора было 1280x1024, и количество пикселов было в 1.6 раза выше, чем у стандартного для игр на 17" ЭЛТ мониторах 1024х768, что предъявляло серьезные требования к видеокарте. Во-вторых, стал резко заметен тиринг изображения, заставивший меня разбираться с такими понятиями как вертикальная синхронизация и подгонять FPS в игре к развертке монитора.

В современных мониторах эта проблема почти решена с помощью технологий AMD FreeSync, Nvidia G-Sync и Adaptive Sync, которые есть уже даже в недорогих устройствах. Например, в мониторе AOC 24B2XD из Ситилинка, с матрицей IPS размером 23.8" и временем отклика 4 мс.

А вот чуть более дорогой ASUS VZ24EHE с диагональю 23.8" и матрицей IPS может похвалиться временем отклика всего в 1 мс.

В 2007 году такое время отклика матрицы было на грани фантастики, но Titan Quest на моем 17" мониторе смотрелась просто потрясающе. Игра сразу зацепила сочной и яркой картинкой, где было много солнца и отличная для тех лет игра света и тени. В отличие от многих других RPG, в Titan Quest, несмотря на ужасные события, происходящие в ее мире, была позитивная атмосфера и не было даже попытки создать у игрока ощущение гнетущей безнадеги.

Истреблять сатиров, кентавров, горгон и прочую античную нечисть, ранее почти никогда не встречаемую в играх было весело и азартно, и поначалу совсем не трудно. Отлично реализовали разработчики и новую в те времена для игр физику, что добавляло реалистичности. А процесс собирания огромного количества лута, одевания персонажа во все более лучший "шмот" и поиск крутых сетов увлекал и затягивал неимоверно.

К тому времени, как вы сталкиваетесь с серьезными боссами, требующего особого подхода, игра дает вам шанс правильно одеться и грамотно вложить очки в выбранные школы мастерства, число которых с дополнениями достигло 11 штук. Огромную гибкость в прокачке давали широкие внутренние ветки и ветвления навыков в выбранной школе мастерства, которые могли сочетаться с навыками из второй школы, которую можно взять после 10 уровня. Такая гибкость прокачки и количество возможных вариантов навыков и не снилось Diablo II.

Игра Titan Quest была очень популярна в конце нулевых годов и многие геймеры прошли ее в оригинале и с дополнением Immortal Throne, однако разработчики преподнесли немало сюрпризов игрокам, перепроходящим Titan Quest снова и снова. В 2016 году вышло переиздание, адаптированное под современные системы - Titan Quest Anniversary Edition. В 2017 году выходит дополнение Ragnarök, добавляющее пятый акт в игре, посвященный скандинавским богам.

В 2019 году выходит  небольшое дополнение Atlantis, в котором вам предстоит отправиться на поиски Атлантиды.
И буквально несколько дней назад, 3 декабря 2021 года, вышло дополнение Eternal Embers, добавляющее восточный сеттинг и одиннадцатое умение, позволяющее стать мастером Нейдана — мистическим алхимиком. Добавлены новые квесты, оружие и монстры. Такое количество новых дополнений - отличный повод перепройти игру еще раз, чем я вскоре и займусь.


Список прошлых блогов серии "лучшие RPG":

Часть пятая

Часть четвертая

Часть третья

Часть вторая

Часть первая

Пишите в комментарии, проходили ли вы Titan Quest и любите ли жанр hack and slash?


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