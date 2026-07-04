Есть два типа ПК-геймеров с совершенно разными подходами к апгрейду видеокарты и даже всего компьютера целиком. Один тип привык поддерживать их в актуальном состоянии, периодически покупая новые комплектующие и продавая старые, пока они еще чего-либо стоят. Чаще всего объектом апгрейда становится именно видеокарта, ведь ее очень просто заменить на новую, не меняя при этом всего ПК, и получить прирост fps в играх в два и более раза.

Второй тип геймеров пользуется видеокартой настолько долго, насколько она способна справляться с набором любимых игр, который есть у каждого из нас. И в этом случае выход новой игры, которая настолько хороша во всех отношениях, что пропускать ее никак нельзя, ставит такого геймера перед выбором - отложить ее прохождение на потом или идти в магазин за новой видеокартой.

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И когда таких игр накапливается много, то тянуть с апгрейдом уже нельзя, особенно летом 2026 года. Ведь, похоже, скоро цены на компьютерные комплектующие и видеокарты в частности, снова начнут расти, слишком много негативных факторов действует на их стоимость. Да и еще и хороших требовательных игр за последние два-три года вышло очень много и, если вы последнее время играли только в старые хиты, Counter-Strike 2, Мир танков или Dota 2, то пора разбивать копилку и идти в магазин за новой видеокартой.

Конечно, убедившись в начале, что ваш ПК и особенно процессор с нею справятся. Ну а я предложу вам список игр с отличной графикой и захватывающим сюжетом, которые сделают эту покупку оправданной и не заставят пожалеть о потраченных средствах.

Разработчики игр частенько лукавят, указывая системные требования для комфртной игры. В этом я убедился, попробовав недавно пройти The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на свой старенькой видеокарте GeForce RTX 3060 с процессором Ryzen 5 5600X. Я сразу понял, что игру нужно отложить до покупки более мощной видеокарты, чтобы не портить впечатление о ней. Поэтому системные требования игр в этом блоге будут указаны на основе опыта геймеров, как более приближенные к реальности. Преимущественно для игры в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

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Масштабное переосмысление культовой RPG 2006 года: мир Сиродила оживает с новой графикой, переработанным интерфейсом и слегка подтянутой боевой системой, но сохраняет тот самый дух «бесконечного исследования». Здесь каждый заброшенный форт — потенциальная история, а квесты Гильдий порой увлекают сильнее главной линии. В этой игре можно провести месяц и даже более, ни разу не заскучав.

Официально игре требуется процессор уровня Ryzen 5 3600X и видеокарта GeForce RTX 2080, 16 ГБ ОЗУ и 125 ГБ на SSD. Но в реальности, чтобы играть с комфортом, без фризов и лагов, игре нужен мощный процессор - Core i5-14600KF и видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ для разрешения Full HD, а SSD нужен быстрый - NVMe. Если замахиваться на разрешение QHD, то минимумом станет видеокарта GeForce RTX 5070.

Kingdom Come: Deliverance II

Долгожданное продолжение суровой средневековой драмы без магии и фэнтези-штампов. Главный герой - Генрих, снова в гуще дворцовых интриг и уличных драк, а каждое решение ощутимо влияет на репутацию и доступные пути прохождения игры. Боевая система остаётся требовательной к таймингам, а прокачка навыков — по-настоящему «медленной и реалистичной».

Игра хорошо пойдет на процессорах Core i5-12600KF или Ryzen 7 5800X, ОЗУ ей нужно 32 ГБ, а с видеокартами уровнем ниже, чем GeForce RTX 3080, лучше даже не пытаться запускать ее в разрешении 1440p. А вот места на SSD Kingdom Come: Deliverance II требует 100 ГБ, такой объем стал практически нормой для новых игр.

Indiana Jones and the Great Circle

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Приключенческий экшен от первого лица, где Индиана Джонс полагается не только на хлыст, но и на наблюдательность: головоломки завязаны на археологических деталях, а стелс и драки ощущаются как сцены из фильмов. Атмосфера 1930‑х годов передана через шикарный дизайн локаций и мелкие бытовые штрихи. Indiana Jones and the Great Circle стала одной из первых игр, в которых не отключается трассировка лучей. А еще она показала, что время видеокарт с 8 ГБ видеопамяти прошло, с ними здесь можно рассчитывать только на низкие настройки графики.

Процессор рекомендуется тоже довольно мощный - Core i7-12700K или Ryzen 7 7700. Видеокарта желательна как минимум GeForce RTX 4070. К объему ОЗУ игра не так требовательна – хватит 32 ГБ, да и на SSD будет нужно освободить для нее всего лишь 120 ГБ.

Assassin’s Creed Shadows

Япония эпохи Сэнгоку глазами двух протагонистов: синоби Наоэ делает ставку на скрытность и паркур, а самурай Ясукэ — на открытые столкновения, ближний бой и тяжёлое оружие. Мир реагирует на стиль прохождения: можно избегать конфликтов или устраивать суматошную резню, и последствия для игрока будут разными.

Игра требовательна как к процессору - рекомендуется Core i7-13700K или Ryzen 7 7700X, так и к видеокарте. Чтобы играть с хорошим FPS в разрешении 1440p стоит обзавестись GeForce RTX 5070 Ti. Требования к ОЗУ и SSD стандартны по современным меркам - 32 ГБ и 114 ГБ.

007 First Light

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Новый взгляд на Джеймса Бонда: вместо череды привычных «миссий по списку» — более живой Лондон и сложные шпионские операции, где важны импровизация и выбор подхода. Стиль подачи игры ближе к шпионскому триллеру, чем к аркадному шутеру, и ставка сделана на кинематографичность и вариативность. Чтобы пройти 007 First Light с красивой и плавной картинкой в разрешении QHD, стоит потратиться на процессор Ryzen 7 9700X и видеокарту Radeon RX 9070 XT. Что касается требований к ОЗУ, то они стандартны для 2026 года - нужно 32 ГБ, а вот места на SSD потребуется на удивление немного - всего 80 ГБ.

Borderlands 4

Безумная стрельба, тонны «лута» и фирменный юмор в новой части легендарного лут-шутера: классы получили новые ветки навыков, а мир стал более плотным, насыщенным объектами и динамическими событиями. Кооператив остаётся главной фишкой игры, а темп боёв — динамичным и агрессивным, эта игра не для неторопливых геймеров, адреналина от вас потребуется очень много.

Это еще одна новая игра, где привычных шести ядер процессора становится мало, для желательно обзавестись Ryzen 7 5800X3D или Core i5-13600KF, а видеокарта нужна GeForce RTX 3080 и мощнее. Требования к ОЗУ и объему SSD стандартны - 32 ГБ и 100 ГБ.

Black Myth: Wukong

Эпичный экшен по мотивам «Путешествия на Запад»: Укун сражается с демонами, меняя формы и используя магические приёмы, а каждая крупная схватка — это почти рейд на босса, который выжмет из вас весь адреналин и проверит работу рефлексов. Визуально игра делает упор на восточную эстетику и кинематографичные ракурсы, и картинку рисует просто восхитительную.

Что интересно, в реальности игра довольно нетребовательна к процессору - ей вполне хватит таким моделей, как Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F. А вот на видеокарте экономить не стоит и нужно обзавестись хотя бы Radeon RX 9060 XT 16 ГБ для игры в разрешении 1080p. Оперативной памяти потребуется 32 ГБ, а места на накопителе нужно довольно много - 130 ГБ.

Death Stranding 2: On The Beach

Продолжение философского роуд-муви гениального Хидэо Кодзимы. Сэм снова в пути, но мир стал гораздо опаснее, а механики доставки груза — сложнее. Появились новые типы грузов, погодные эффекты и более глубокая система взаимодействия с окружением. Чтобы пройти Death Stranding 2: On The Beach с максимальным комфортом, вполне хватит недорогого восьмиядерного процессора - Ryzen 7 5700X, но лучше раскошелиться на более современный Ryzen 7 7700.

Если вам хватит 60 кадров в секунду в разрешении 1440p, то можно обойтись даже видеокартой GeForce RTX 5060, но лучше, конечно же, иметь запас для тяжелых сцен и более плавный fps, который обеспечит GeForce RTX 5070. Места на SSD потребуется довольно много, целых 150 ГБ, а вот к ОЗУ игра весьма нетребовательна и хорошо идет даже на 16 ГБ.

DOOM: The Dark Ages

Брутальный шутер с давней историей, начало которой было положено еще в 193 году, переносит формулу DOOM в мрачное средневековое фэнтези: вместо футуристических баз — замки и катакомбы, а арсенал сочетает цепные пилы и тяжёлые щиты. Темп боёв остаётся бешеным, монстры - еще более пугающими и сложными, а окружение — разрушаемым.

DOOM: The Dark Ages стал еще одной игрой, где трассировка лучей стала обязательной, а еще оставил у разбитого корыта владельцев мощных видеокарт с 8 ГБ VRAM. Видеопамяти игре нужно 10 ГБ, а лучше - 12 ГБ, что может дать GeForce RTX 5070. Еще один звоночек для владельцев старых ПК - требование процессора с восемью ядрами, например, Core i7-12700K, а лучше - Ryzen 7 7800X3D. Что касается требования к ОЗУ и SSD, то тут все стандартно - 32 ГБ и 100 ГБ, но SSD нужен быстрый - NVMe.

Dying Light: The Beast

Продолжение динамичного зомби-экшена с упором на паркур и ночные угрозы. Появились новые мутации врагов, расширенные механики выживания и более плотная городская среда. Ночные вылазки стали опаснее, а награды — ценнее. Графика сделала еще один шажок вверх по сравнению с прошлой игрой серии, но системные требования остаются довольно демократичными. Процессор подойдет даже Core i5-13400F, но лучше иметь Ryzen 7 7700. Если вы не хотите снижать настройки графики в разрешении 1440p, то обзаведитесь видеокартой GeForce RTX 5070 или Radeon RX 9070. ОЗУ потребуется 32 ГБ, а места на SSD на удивление немного - всего 70 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Возвращение в Зону получилось довольно удачным: открытый мир с динамической погодой, аномалиями и фракциями, где каждый шаг может быть последним. Выживание завязано на внимательности и тактике, а атмосфера — на ощущении опасной территории. Но в плане оптимизации второй «Сталкер» повторил судьбу первых частей - она заметно хромает. Поэтому ПК для этой игры нужен довольно мощный, с видеокартой уровня GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, а лучше - GeForce RTX 5070 и процессором с восемью ядрами - хотя бы Ryzen 7 5800X. Понадобится еще и много места на SSD - 160 ГБ, а объема ОЗУ в 32 ГБ вполне хватит.

Cronos: The New Dawn

Постапокалиптический экшен с элементами выживания и путешествиями между разными эпохами. Ресурсы в нем очень ограничены, враги агрессивны, а головоломки завязаны на механике времени. Мир ощущается заброшенным и мертвым, но полным намёков на прошлое. Игровой процесс в Cronos: The New Dawn понравится любителям серии игр Resident Evil, а в плане системных требований к видеосистеме ПК у игры довольно высокий порог вхождения в комфортный геймплей.

Игре требуется 10 ГБ видеопамяти уже в разрешении 1080p, а это значит, что опять оптимальной видеокартой для нее становится GeForce RTX 5070. Ко всему остальному игра довольно нетребовательна, ей хватит всего 16 ГБ ОЗУ, смешных по меркам 2026 года 50 ГБ на SSD и процессора уровня Ryzen 5 5600X.

Итоги

Вот такой список игр у меня получился и во многие из них я пробовал играть на своей старенькой видеокарте GeForce RTX 3060 и получил только разочарование. Несмотря на 12 ГБ видеопамяти ее удел в новых играх - это средние настройки графики при задействовании функции DLSS в разрешении 1080p. А это значит, что пора готовится к апгрейду.

B конце, как обычно, я предложу вам прочесть еще несколько последних записей в моем блоге. Про лучшие фантастические боевики, которые я пересматривал по три раза и даже больше. Про мою неудачную попытку совместить в одном корпусе игровой ПК и файловый сервер, и про изменения в ПК-гейминге, произошедшие в последнее десятилетие, которые в большинстве своем принесли геймерам только разочарование и неудобства.

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