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Global_Chronicles
На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Омский авиаремонтный завод «Мотор» подготовил к производству самолет «Русская Арктика» на базе легендарного Ан-2. Модель получила увеличенную дальность полета и двигатель, работающий на автомобильном бензине.
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Легендарный Ан-2 — один из самых массовых самолетов в истории советской авиации. Его выпускали с 1947 года, и он до сих пор используется в российской глубинке. Омский авиаремонтный завод «Мотор» создал на его основе новую модель.

 Изображение - ChatGPT

Проект «Русская Арктика» разработал полярный летчик Юрий Петров. В отличие от оригинального Ан-2 новая машина — моноплан с увеличенным размахом крыла. Это позволило установить дополнительные топливные баки и поднять дальность полета до 1700 км. Двигатель переделали под бензин АИ-95 — вместо авиационного керосина.

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Самолет уже прошел сертификацию и получил документ о летной годности. Министр промышленности и торговли региона Андрей Посаженников отметил: с ростом интереса к Северному морскому пути появится потребность в технике, способной добираться до удаленных объектов. В этом сегменте у «Русской Арктики» практически нет конкурентов.

Сейчас власти региона ищут заказчика для запуска мелкосерийного производства. Реализация проекта, по словам министра, даст мощный импульс развитию малой авиации в регионе.

#омская область #ан-2 #дальность полета #малая авиация #авиазавод мотор #русская арктика
Источник: omskinform.ru
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