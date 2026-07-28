Омский авиаремонтный завод «Мотор» подготовил к производству самолет «Русская Арктика» на базе легендарного Ан-2. Модель получила увеличенную дальность полета и двигатель, работающий на автомобильном бензине.

Легендарный Ан-2 — один из самых массовых самолетов в истории советской авиации. Его выпускали с 1947 года, и он до сих пор используется в российской глубинке. Омский авиаремонтный завод «Мотор» создал на его основе новую модель.

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Проект «Русская Арктика» разработал полярный летчик Юрий Петров. В отличие от оригинального Ан-2 новая машина — моноплан с увеличенным размахом крыла. Это позволило установить дополнительные топливные баки и поднять дальность полета до 1700 км. Двигатель переделали под бензин АИ-95 — вместо авиационного керосина.

Самолет уже прошел сертификацию и получил документ о летной годности. Министр промышленности и торговли региона Андрей Посаженников отметил: с ростом интереса к Северному морскому пути появится потребность в технике, способной добираться до удаленных объектов. В этом сегменте у «Русской Арктики» практически нет конкурентов.

Сейчас власти региона ищут заказчика для запуска мелкосерийного производства. Реализация проекта, по словам министра, даст мощный импульс развитию малой авиации в регионе.