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Global_Chronicles
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после возвращения в строй ВМФ России в 2026 году получит собственное авиакрыло из трех вертолетов Ка-31, оснащенных РЛС «Око» и будут выполнять функции «летающих радаров» для корабельных комплексов С-400.
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает модернизацию и до конца года войдет в состав Военно-морского флота РФ. Это самый большой и самый вооруженный боевой корабль в мире. Он несет 96 вертикальных пусковых установок для ракет С-400 и еще 80 для крылатых ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы». Кроме того, корабль получит самое большое авиакрыло среди всех надводных боевых кораблей.

©ru.m.wikipedia.org

На борту крейсера разместят три вертолета Ка-31. Это специализированные машины дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Они способны обнаруживать самолеты, крылатые ракеты и корабли далеко за горизонтом. Отличительная черта Ка-31 — большая плоская антенна радиолокационной станции «Око», которая в полете раскладывается под фюзеляжем. Для этого шасси приподнимается, чтобы не мешать обзору.

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Дальность обнаружения истребителей достигает 150 километров. Более крупные цели вертолет видит с еще большего расстояния. Ожидается, что вертолеты «Адмирала Нахимова» получат модернизированную РЛС с улучшенными характеристиками. Ка-31 передает данные о целях на командный пункт крейсера или перехватчикам МиГ-31БМ. Это позволяет применять ракеты С-400 и «Цирконы» на предельной дальности, значительно раньше, чем противник сможет нанести ответный удар. Благодаря этому крейсер станет самым «зорким» кораблем в мире.

Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота

©Military Watch Magazine

Однако у этой возможности есть обратная сторона. Размещение трех вертолетов ДРЛО занимает место, которое могло бы использоваться для противолодочных Ка-27. Командованию придется выбирать между усилением воздушного контроля и защитой от подводных лодок.

Ка-31 способен находиться в воздухе около трех часов. Это позволяет вести непрерывное наблюдение или задействовать сразу две-три машины в ходе боевого столкновения. Актуальность таких вертолетов возросла с появлением противокорабельных ракет, которые летят все быстрее, становятся малозаметнее и могут огибать рельеф местности на малых высотах. Чем раньше такая цель будет обнаружена, тем больше времени у командира на принятие решения и перехват.

#с-400 #вмф россии #military watch magazine #крейсер #адмирал нахимов #ка-31 #летающий радар #рлс око
Источник: militarywatchmagazine.com
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