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Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
Авиакомпания Qantas планирует в будущем напрямую соединить Лондон и Австралию.
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Австралийская авиакомпания Qantas намерена предлагать прямые рейсы между Лондоном и Австралией, то есть без пересадок. Ожидается, что время полета составит более 20 часов, с использованием специальной модификации Airbus A350-1000 с суффиксом «ULR», что означает «сверхдальний перелет». Этот самолет был специально разработан для таких рейсов, преодолевающих расстояние почти в 10 000 морских миль (около 19 000 километров).
Airbus A350-1000ULR. Фото: Qantas

В ходе первого тестового полета самолет совершил прямой рейс с завода Airbus в Тулузе (Франция) в Мельбурн. В понедельник, 27 июля, Airbus начал обратный полет. После рекордного 24-часового и 25-минутного беспосадочного полета самолет приземлился обратно в Тулузе во вторник утром.


В отличие от первого рейса в Австралию, который прошел по самому прямому маршруту над Европой и Азией, обратный маршрут, AIB35LR, пролегал через другую половину земного шара. Airbus пролетел над Тихим океаном и Северной Америкой, затем над Гренландией и, наконец, в Европу.

Авиакомпания, вероятно, будет использовать более короткий маршрут в регулярных рейсах. Однако Qantas намерена создать альтернативный маршрут, проходящий вблизи Северного полюса. Хотя этот маршрут длиннее, он сопряжен со значительно меньшими ограничениями воздушного пространства. Это решение позволяет добиться большей гибкости в оптимизации таких факторов, как высота, для максимальной эффективности использования топлива.

Маршрут полета AIB35LR. Источник: Flightradar
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Это уже видно по данным полета, отображаемым на Flightradar. При полете над Тихим океаном самолет достиг скорости относительно земли более 1200 км/ч благодаря так называемому струйному течению. Чтобы воспользоваться преимуществами таких зон сильного ветра, полет над Тихим океаном предлагает значительно большую гибкость, чем при прямом маршруте.

#авиация #самолеты #airbus #qantas
Источник: x.com
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