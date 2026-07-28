Австралийская авиакомпания Qantas намерена предлагать прямые рейсы между Лондоном и Австралией, то есть без пересадок. Ожидается, что время полета составит более 20 часов, с использованием специальной модификации Airbus A350-1000 с суффиксом «ULR», что означает «сверхдальний перелет». Этот самолет был специально разработан для таких рейсов, преодолевающих расстояние почти в 10 000 морских миль (около 19 000 километров).
В ходе первого тестового полета самолет совершил прямой рейс с завода Airbus в Тулузе (Франция) в Мельбурн. В понедельник, 27 июля, Airbus начал обратный полет. После рекордного 24-часового и 25-минутного беспосадочного полета самолет приземлился обратно в Тулузе во вторник утром.
Авиакомпания, вероятно, будет использовать более короткий маршрут в регулярных рейсах. Однако Qantas намерена создать альтернативный маршрут, проходящий вблизи Северного полюса. Хотя этот маршрут длиннее, он сопряжен со значительно меньшими ограничениями воздушного пространства. Это решение позволяет добиться большей гибкости в оптимизации таких факторов, как высота, для максимальной эффективности использования топлива.
Это уже видно по данным полета, отображаемым на Flightradar. При полете над Тихим океаном самолет достиг скорости относительно земли более 1200 км/ч благодаря так называемому струйному течению. Чтобы воспользоваться преимуществами таких зон сильного ветра, полет над Тихим океаном предлагает значительно большую гибкость, чем при прямом маршруте.