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Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Тестовый ПК оснастили процессором Core i5-13600K.
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Шутер Halo: Campaign Evolved, основанный на движке Unreal Engine 5 и являющийся ремейком игры Halo: Combat Evolved, выпущенной 25 лет назад, требует как минимум GeForce RTX 2060 Super, но эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks решил протестировать новинку на бюджетной видеокарте GeForce GTX 1650 4 ГБ, проверив её возможности.

Источник фото: Polygon/Halo Studios/Xbox Game Studios

Для тестов использовалась сборка, оснащённая процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, которая в разрешении 1080p смогла добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • низкие настройки, TSR Native – 26 fps/21 fps
  • низкие настройки, FSR 3 Quality – 34 fps/27 fps
  • низкие настройки, FSR 3 Quality, FG 2x – 53 fps/41 fps
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В целом, тесты показывают, что Halo: Campaign Evolved неплохо оптимизирована, поэтому даже бюджетная GTX 1650 способна обеспечить плавный игровой процесс, хотя для этого лучше активировать технологию масштабирования FSR и генерацию кадров (FG).

#geforce gtx 1650 #halo campaign evolved
Источник: youtube.com
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