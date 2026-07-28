Шёл 2026 год, цены на железо, скакнувшие в конце 2025, так и не думали возвращаться к адекватным значениям, а мне поступило предложение - собрать игровой ПК с нуля за 80 000 рублей.

Задача мягко говоря сложная, так что было принято решение - закупаться как новым железом в магазине, так и обратить свой взор на вторичный рынок, заодно поглядев чего у меня завалялось в закромах, или же требовало апгрейда. С бюджетом в 80 000 рублей нынче особо не разгуляться, так что пришлось попотеть.

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Начать было решено с монитора, который было решено покупать новым в магазине. Им стал 23.8" Acer Nitro KG242YPbmiipx за 8000 рублей.

И к слову этот кусок... хлама... отдал богу душу менее чем через месяц после покупки. Собственно, брался он по одному принципу - наличие встроенных колонок и какой-никакой бренд. И как показала практика - данный подход был ошибочен. Но слава богу с возвратом средств проблем не возникло и на вторичке был куплен нормальный монитор и колонки, за те же 8000 рублей, но это было потом.

Клавиатура, мышь, USB WiFi адаптер и сетевой фильтр обошлись нам 2500 рублей, ну а далее пришло время собственно для "основного блюда", а именно - сборки системного блока пригодного для игр и имеющего запас на апгрейд.

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Для начала надо было выбрать корпус, и им стал GiNZZU V360 за 3700 рублей, на момент покупки в магазине "из трёх букв".

На удивление - приятное изделие, хотя металл конечно тонковат, но не прям уж фольга, как это зачастую нынче бывает у дешёвых корпусов. Подсветка вентиляторов присутствует - но увы она "фиксированная". Впрочем, за эти деньги было бы странно рассчитывать на что-то иное.

Дабы улучшить охлаждение - было решено дополнительно установить вентиляторы на потолок, и для данных целей была приобретена пара новых вентиляторов Thermalright TL-C12C по 450 рублей за штуку.

Далее встал вопрос о сердце любого компьютера - центральном процессоре, и так как денежек у нас было не много, то я решил пожертвовать процессор со своего личного ПК, а себе сделать апгрейд.

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Процессором в данной сборке у нас будет Intel Core i5-12400F за 10 000 рублей, при том что в магазине такой нынче стоит более 13 000 рублей. Себе же я по итогу взял Intel Core i7-13700F, доплатив порядка 15 000 рублей. На кой он мне, я честно говоря не знаю, но теперь он у меня есть.

Ну а к процессору нам потребна материнская плата, и в виду ограничений по бюджету, выбор пал на новую ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0 за 5800 рублей. Не бог весть что, но работать будет - а большего от неё и не требуется.

С системой охлаждения было решено особо не заморачиваться, так что мы взяли новую простенькую башню Formula Ice Boid 2PSDA за 600 рублей. Но заменили ей вентилятор на аналогичный, но с фиксированной подсветкой.

Далее нужна была оперативная память, и выбор наш пал на новую планку памяти Patriot Signature Line 16Gb DDR4 за 11 700 рублей.

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Да у нас пока не будет двухканального режима работы памяти, но при этом у нас остаётся ещё один свободный слот памяти под апгрейд в будущем.

Далее встал вопрос о хранилище, и тут опять же было особо не разгуляться, так что мы взяли NVMe SSD Patriot P300 на 256Gb за 6800 рублей.

И в пару к оному, ещё и жёсткий диск Toshiba 500Gb за 5000 рублей. Жёсткий диск был из моих личных запасов - новый в упаковке.

Далее встал вопрос о блоке питания, и им стал FSP AX550 за 5000 рублей.

Естественно не из магазина, а опять же из личного неприкосновенного запаса, ибо за аналогичный новый надо было бы отвалить куда больше.

Ну и под конец - венец любого игрового ПК - видеокарта, которой у нас будет выступать Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 (LHR) 8GB GDDR6, которую, в идеальном состоянии и на пломбах, удалось урвать всего за 20 000 рублей у одного знакомого, который недавно сделал себе апгрейд.

Ну а дальше это всё было собрано в кучу.

И пришло время для тестирования.

Для начала глянем, что у нас показывает CPU-Z:

И GPU-Z:

Тестировать мы это всё будем естественно под Windows 11.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И, как видим, система охлаждения видеокарты со своей работой справляется, но не сказать - что блестяще.

Итоги

По итогу у нас получилось собрать весьма неплохой игровой ПК, за скромные нынче 80 000 рублей, сэкономив, за счёт использования запчастей со вторичного рынка, порядка 10-20к рублей. И если бы не сдохший через месяц новый монитор Acer, то можно было бы сказать, что всё прошло идеально.

Я же, уйдя на этой сборке в минус 5 000 рублей на счету и проапгрейдив процессор, честно говоря остался не очень доволен. Впрочем, это совсем другая история, но ещё пара-тройка таких сборок - и придётся идти собирать бутылки.

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.