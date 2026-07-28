Ростех проводит полевые испытания лесозаготовительного харвестера КАМАЗ-1010 в Карелии. Машина массой 22 тонны с колесной формулой 8х8 сохраняет сцепление всех колес с грунтом благодаря шарнирно-сочлененной раме.

Лесозаготовительная техника тяжелого класса сталкивается с серьезной проблемой — на кочках и пнях колеса по диагонали теряют контакт с землей, и машина встает. КАМАЗ-1010 решает эту задачу не за счет мощности, а за счет конструкции.

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Харвестер с колесной формулой 8х8 и снаряженной массой 22 тонны проходит испытания на реальных делянках в карельской тайге, где приходится иметь дело с пнями, колеей и мягким грунтом. Его главная особенность — шарнирно-сочлененная рама. Она состоит из двух половин, соединенных подвижным вертикальным шарниром. Это позволяет машине адаптироваться к рельефу и держать все восемь колес на грунте даже на самых сложных участках.

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В случае с КАМАЗ-1010 такой подход исключает диагональное вывешивание — ситуацию, когда одно или два колеса повисают в воздухе, и тяга пропадает. Кроме того, подвижная рама снимает разрушительные нагрузки на ходовую часть, которые возникают при движении по бездорожью.

Испытания в Карелии подтверждают: проходимость тяжелой техники определяется не мощностью двигателя, а кинематикой — тем, как части машины двигаются относительно друг друга. Конструкция позволяет харвестеру уверенно работать там, где обычные машины буксуют или ломаются.