Эксперты PCWorld рассказали, как подобрать видеокарту под свой сценарий игры и не переплачивать за избыточную мощность

Снижение производительности в компьютерных играх — это серьёзный повод задуматься о полной замене компьютера. Однако, как отмечает издание PCWorld, большинству пользователей совершенно не обязательно тратить огромные суммы на апгрейд всей системы или покупку топовых компонентов. Зачастую вернуть комфортный гейминг можно с помощью замены одного лишь графического ускорителя.

В то же время, по мнению экспертов, покупка топовой видеокарты оправдана далеко не всегда. Ключевой фактор при выборе ускорителя — сценарий использования. Если геймер играет в разрешении Full HD или QHD на мониторе с частотой обновления до 144 Гц и не горит желанием при этом выкрутить на ультра настройки графики и трассировку лучей, оптимальным вариантом станет видеокарта среднего ценового сегмента.

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Тут стоит учитывать, что мониторы с разрешением 4K и высокой частотой обновления пока остаются нишевым решением: их доля среди геймерских экранов заметно уступает популярным Full HD и QHD‑моделям. Именно поэтому избыточная мощность топовой видеокарты в типичной игровой сборке зачастую оказывается невостребованной — на более распространённых Full HD и WQHD‑экранах потенциал таких ускорителей раскрывается далеко не полностью.

Специалисты отмечают, что использование более низких настроек вместо Ultra позволяет достичь более гармоничного соотношения между качеством изображения и производительностью. Аналогичная ситуация наблюдается и с трассировкой лучей: эта технология порой создаёт потрясающие световые эффекты, но при этом значительно увеличивает нагрузку на видеокарту.

В современных решениях среднего ценового сегмента используются те же программные технологии, что и в топовых моделях. Технологии апскейлинга NVIDIA DLSS и AMD FSR, а также генерация кадров позволяют искусственно увеличивать частоту кадров в тех случаях, когда мощности самого графического процессора уже недостаточно. Это позволяет даже недорогим картам обеспечивать плавную картинку при сохранении достойного качества изображения.

В условиях постоянно растущих цен на современные видеокарты, специалисты PCWorld советуют игрокам обратить внимание на модели среднего ценового сегмента. Ключевым принципом при выборе комплектующих остаётся их соответствие индивидуальным потребностям пользователя, включая требуемое разрешение, желаемую частоту кадров и привычный уровень графических настроек.