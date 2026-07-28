Только производительные ядра с поддержкой HT.

Блогер WestmereX протестировал квалификационный образец необычного процессора Core i9-14901KE, который так и не был выпущен компанией Intel, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Notebookcheck. В июле 2024 года процессор появился на сайте Intel, но потом записи в базе данных были удалены. С тех пор о нём ничего не было известно.

Источник изображения: WestmereX丶冷月, bilibili; отредактировано VideoCardz.com (и далее)

Intel Core i9-14901KE — это 8-ядерный 16-поточный процессор только с производительными ядрами, разблокированным множителем и базовым теплопакетом 125 Вт. Базовая тактовая частота ядер составляет 3,8 ГГц. В режиме ускорения тактовая частота повышается до 5,8 ГГц. Объём кэш-памяти 3-го уровня составляет 36 МБ. Индекс E говорит о том, что модель предназначалась для встраиваемых систем, однако поддерживает разгон, что нетипично. Ближайшие аналоги, Core i9-14901E и Core i9-14901TE, разгон ядер не поддерживают.

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В Cinebench R23 тестируемый квалификационный образец с обозначением Q49D работал на тактовой частоте 5,5 ГГц по всем ядрам. Напряжение при этом повышалось до 1,225 В, а энергопотребление — до 190 Вт. Производительность на уровне Core i9-14900K с отключёнными эффективными ядрами (которых насчитывается 16 штук).

Разгон до 5,8 ГГц по всем ядрам потребовал повысить напряжение до 1,35 В, что привело к повышению энергопотребления до 269 Вт. Прирост производительности оказался достаточно скромным: 1% в однопотоке CPU-Z и чуть меньше 6% в многопотоке Cinebench R23.

Экстремальное охлаждение до температуры −100°C с помощью каскадной холодильной установки позволило разогнать процессор до 7,4 ГГц. На частоте 6,9 ГГц с оперативной памятью DDR5-8120 CL30 бенчмарк SuperPI 1M удалось завершить за 4,641 с.

Неизвестно, почему Intel решила отказаться от выпуска разблокированного процессора для встраиваемых систем на этапе тестирования квалификационных образцов.