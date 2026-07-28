Сборка была оснащена процессором Zhaoxin KaiXian KX-7000.

В настоящее время на рынке игровых комплектующих доминируют такие гиганты, как Intel, AMD и Nvidia, но ряд китайских компаний также выпускает компоненты, из которых можно собрать игровой ПК, что и продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала GPUSpecs.

Несколько месяцев назад он собрал ПК, оснащённый 8-ядерным 8-поточным процессором Zhaoxin KaiXian KX-7000, материнской платой ASUS XC-KX700M D4, видеокартой Moore Threads MTT S80 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, который был не слишком силён в играх и бенчмарках.

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В своём свежем видеоролике энтузиаст решил модернизировать данный ПК, чтобы добиться увеличения производительности, при этом по-прежнему не используя компонентов Intel, Nvidia и AMD. Сначала он добавил ещё один модуль оперативной памяти на 16 ГБ, что позволило увеличить показатель в многоядерном тесте Geekbench на 7 %, тогда как в 3DMark Time Spy результат остался примерно тем же, а в Cinebench R23 и вовсе снизился.

В играх ситуация также была неоднозначная — в Grand Theft Auto V средняя частота кадров увеличилась на 32 %, а в Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 5 осталась практически неизменной, хотя показатель 1% low чуть вырос.

Источник фото: GPUSpecs/YouTube

В конечном итоге энтузиаст принял решение заменить видеокарту Moore Threads MTT S80 на модель LX 7G100 12 ГБ, выпущенную китайской компанией Lisuan Tech в текущем году, что обеспечило заметный рост средней частоты кадров при разрешении 1080p в ряде игр:

Forza Horizon 5 (низкие настройки): MTT S80 – 23 fps, LX 7G100 – 63 fps (+174 %)

Cyberpunk 2077 (низкие настройки): MTT S80 – 22 fps, LX 7G100 – 33 fps (+50 %)

Resident Evil 3 (низкие настройки для MTT S80, максимальные для LX 7G100): MTT S80 – 45 fps, LX 7G100 – 67 fps (+49 %)

Black Myth: Wukong (низкие настройки): MTT S80 – 12 fps, LX 7G100 – 30 fps (+150 %)

Кроме того, ПК с Lisuan Tech LX 7G100 был протестирован отдельно, продемонстрировав достаточно неплохие результаты в разрешении 1080p:

Forza Horizon 5 (пресет Ultra) – 42 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки) – 35 fps

Red Dead Redemption 2 (средние настройки) – 39 fps

Shadow of the Tomb Raider (DX12, самые высокие настройки) – 62 fps

Впрочем, не во всех случаях LX 7G100 обеспечила высокие показатели — в частности, в Grand Theft Auto V средняя частота кадров при самых высоких настройках составила лишь 12 fps, а в Counter-Strike 2 при низком качестве графической составляющей достигла всего 28 fps. Кроме того, в Rocket League результат видеокарты от Lisuan Tech составил 34 fps, тогда как MTT S80 позволила добиться 68 fps.

Энтузиаст полагает, что проблема заключается в программном обеспечении — судя по всему, LX 7G100 лучше всего работает с играми на DirectX 12, тогда как с проектами на DirectX 11 и Vulkan не всё так гладко. Он проверил свою теорию в Shadow of the Tomb Raider, и она подтвердилась — с DX11 частота кадров составляла лишь 15 fps, а с DX12 увеличилась до 62 fps.

В целом, ПК с процессором Zhaoxin KaiXian KX-7000 и видеокартой Lisuan Tech LX 7G100 обеспечивает приемлемые и даже высокие показатели во всех протестированных энтузиастом играх, хотя драйверы для видеоадаптера ещё не до конца оптимизированы, что может создавать определённые проблемы в некоторых случаях. При этом ПК с указанными характеристиками, включая блок питания мощностью 1000 Вт (170 долларов), корпус (79 долларов) и кулер для CPU (20 долларов), обошёлся энтузиасту в 1375 долларов (с учётом доставки некоторых компонентов).

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