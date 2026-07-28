Ранее турбины такого класса в стране не производились в принципе.

Современные тепловые электростанции обладают колоссальным коэффициентом полезного действия. Связано это с тем, что на них применяется своего рода двухконтурная система выработки электроэнергии. Сначала природный газ сжигается в газовых турбинах с прицепленными к ним генераторами, затем раскалённые «выхлопные газы» из этих турбин работают в качестве топлива для паровых котлов, а выработанный ими пар крутит уже более привычные паровые турбины с генераторами.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Система сложная и, как вы понимаете, требующая широких компетенций в области двигателестроения. До относительно недавних пор в России производились газовые энергетические турбины лишь невысокого класса мощности, тогда как турбины большой мощности по привычке, заведённой ещё с советских времён, закупались в Германии — у того же конгломерата Siemens.

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К тому, что это сотрудничество не будет вечным, в России стали готовиться ещё после первого раунда западных ограничений, введённых в 2014 году. В полной мере необходимость собственного производства газовых турбин большой мощности была оценена в 2022 году, и с тех пор в стране началось активное производство соответствующих турбин с индексом ГТД-110М. На сегодняшний день на мощностях предприятия «ОДК-Сатурн» изготовлена четвёртая серийная турбина этой модели, о чём сообщила пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК).

Свежая турбина прошла трёхдневные стендовые испытания, в ходе которых она устойчиво отработала в своём номинальном мощностном режиме — 115 МВт.

Напомним, что первые серийные турбины ГТД-110М успешно работают в составе современной парогазовой ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Безусловно, масштабы производства таких турбин пока крайне скромные и даже близко не покрывают потребности российской энергетики, но это дело наживное.