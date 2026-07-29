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Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
Изготовленные из него орудия доставили с греческого острова Мелос
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В процессе раскопок на юго-западе Турции в Чалтылар-Хёюк археологи нашли изготовленные из обсидиана орудия. Эти орудия могли быть изготовлены на греческом острове Мелос, что свидетельствует о том, что сети обмена Эгейского региона простирались далеко вглубь Анатолии уже в эпоху раннего бронзового века.

Изображение: AA

Артефакты нашли в слое поселения, который датируется примерно 2400 годом до н. э. Чалтылар-Хёюк находится на высоте 1287 м в районе Сейдикемер провинции Мугла, примерно в 100 км от современного побережья.

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Наряду с мелийским обсидианом археологи обнаружили фрагмент кикладской «сковороды», грузило в форме катушки, характерное для западного Эгейского моря, и орудия труда, изготовленные из центрально-анатолийского обсидиана. Все эти находки позволяют предположить, что высокогорное поселение могло получать материалы и предметы с обеих сторон Анатолии, а также из-за моря.

Изображение: AA

Обсидиан представляет собой природное вулканическое стекло. Его источники зачастую имеют характерный химический состав, что позволяет археологам определить место происхождения сырья. Мелос был одним из наиболее важных источников обсидиана в доисторическом Эгейском море.

Чалтылар-Хёюк расположен в верховьях реки Эшен, известной в древности как река Ксантос. Айкурт считает, что речная долина могла служить естественным коридором, соединяющим высокогорье со средиземноморским побережьем. Такое расположение могло превратить поселение в промежуточный пункт между прибрежными поселениями, островами Эгейского моря и внутренней Анатолией.

Изображение: AA

Предшествующие работы показали, что Чалтылар был не просто небольшим сезонным земледельческим или пастушеским поселением. Несмотря на высокогорное расположение, он был связан с несколькими регионами Анатолии и Эгейского моря, особенно в эпоху раннего бронзового века и позднего железного века. Исследования показывают, что Чалтылар был заселён как минимум с четвёртого тысячелетия до н. э. до примерно середины шестого века до н. э. Самое раннее поселение существовало на равнине примерно 5300 лет назад.

Изображение: AA

Также обнаружены свидетельства более поздних периодов. В частности, археологи обнаружили архаическое сооружение, каменный фундамент которого включал фрагменты погребальных пифосов позднего бронзового века — больших керамических сосудов, первоначально использовавшихся для захоронений. Другими находками стали связанные с Ликией, Карией, Лидией и Ионией керамические изделия.

#история #турция #археология #раскопки #греция
Источник: arkeonews.net
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