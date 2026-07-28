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Global_Chronicles
TCL выпустил саундбар мощностью 1420 Вт с 11.1.4 каналами и настройкой от аудиобренда Bang & Olufsen
TCL представила в Китае флагманский саундбар Q95K с выходной мощностью 1420 Вт и конфигурацией 11.1.4 канала. Система включает основную панель, беспроводной сабвуфер и два тыловых динамика.
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Датский бренд Bang & Olufsen известен сто лет — компанию основали в 1925 году инженеры Питер Банг и Свенд Олуфсен. Их техника всегда стоила дорого и отличалась продуманным дизайном. Теперь TCL привлекла их к настройке своей новой флагманской звуковой панели.

 Изображение: GizmoChina 

Система Q95K состоит из основной панели, беспроводного сабвуфера и двух тыловых колонок. Внутри — 22 динамика, распределенных по 16 физическим каналам. Основная панель отвечает за фронтальные, центральный, боковые и верхние каналы. Тыловые динамики добавляют объем сзади и сверху — это обеспечивает поддержку Dolby Atmos и DTS:X.

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Над звуком работали инженеры Bang & Olufsen. Они участвовали в настройке и аппаратной части, а для управления профилями используется интерфейс Beosonic в мобильном приложении.

Изображение: GizmoChina 

Внутри установлен процессор MediaTek MT8532 и 12 отдельных усилительных чипов. Такое решение снижает помехи между каналами. Частотный диапазон — от 30 Гц до 20 кГц. Динамики выполнены с алюминиевыми диффузорами и неодимовыми магнитами.

Сабвуфер с двумя 7-дюймовыми динамиками направлен друг против друга — так корпус меньше вибрирует на басах.

Для подключения — три порта HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с. Панель поддерживает передачу 4K-видео с частотой 144 Гц, VRR, ALLM и eARC. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth, AirPlay 2 и Spotify.

Цена в Китае — 6999 юаней (эквивалентно ≈ 80600 ₽ по курсу ЦБ РФ на 28.07.2026). TCL также выпустила две младшие модели: Q85K за 5999 юаней и Q75K за 4699 юаней.

#китай #tcl #dolby atmos #саундбар #hdmi 2.1 #bang &amp; olufsen #звуковая панель #сабвуфер #q95k
Источник: gizmochina.com
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