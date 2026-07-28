Глядя на то, как растут цены на комплектующие для ПК, можно констатировать, что кризис на рынке электроники, начавшийся во второй половине 2025 года, только набирает обороты. Стоимость оперативной памяти продолжает расти, и актуальный комплект из двух модулей DDR5 с суммарным объемом 32 ГБ и частотой 6000 МГц в среднем стоит уже не 40–42 тысячи рублей, а 47–49 тысяч и более. А ведь год назад за подобные комплекты просили всего около 12000 рублей. Комплект ОЗУ DDR4 такого же объема обойдется примерно в 25000 рублей, и это очень дорого за устаревшую оперативную память, которой уже давно пора было уйти с рынка.

Самый недорогой SSD-накопитель объемом 1 ТБ с интерфейсом SATA, от производителя даже не первого, а второго и третьего эшелона, потребует от вас расстаться с 11-12 тысячами рублей. А если вы присматриваетесь к более быстрой NVMe-модели, то даже за SSD начального уровня по скорости и надежности нужно будет отдать 13-14 тысяч рублей. Можно констатировать, что цены на накопители удвоились за прошедший год. А ведь без SSD и ОЗУ сегодня невозможно собрать никакой ПК, ни бюджетный, для учебы и работы, ни игровой.

Мои запасы «железа» AM4

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При сборке ПК в 2026 году можно обойтись без жесткого диска, но многим пользователям они все еще нужны. Для бэкапов большого объема, «холодного» хранения объемных данных, например, фото и видео архивов. И посмотрев недавно на то, сколько стали стоить HDD в 2026 году, меня ждал легкий шок. За модели объемом 1 ТБ, давно считающиеся неактуальными, просят уже 10-13 тысяч рублей, а вот жесткий диск с более востребованным объемом 4 ТБ обойдется в 15-17 рублей.

Стремительно растут в цене и видеокарты, эксперты предрекали это давно, ведь в новых моделях используется дефицитная видеопамять GDDR7, но первую половину 2026 года казалось, что геймеры сумеют избежать самого негативного сценария. Но буквально за июль стоимость популярной GeForce RTX 5060 с весьма скромным объемом видеопамяти в 8 ГБ в среднем выросла примерно на 10–15%. GeForce RTX 5050, пользующаяся весьма малым спросом и оснащенная менее дефицитной видеопамятью GDDR6, тоже выросла в цене, и даже за модели начального уровня теперь придется отдать от 29 тысяч рублей.

Подросли в цене даже такие малопопулярные модели, как Intel Arc B570 и Arc B580, оснащенные 10 и 12 ГБ видеопамяти соответственно. Но самый сильный удар кризис нанес по моделям с 16 ГБ видеопамяти. Даже Radeon RX 9060 XT — видеокарта не самая популярная, но отлично подходящая для сборки игрового ПК для игр в разрешении 1080p лет на пять вперед, стоит теперь не 37000–39000 рублей, как месяц назад, а 45000–47000 рублей.

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А вот более популярная и тоже использующая 16 ГБ видеопамяти GDDR7 видеокарта GeForce RTX 5060 Ti за месяц стала стоит практически на 20% дороже. Если в начале лета можно было найти GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ за 51-52 тысячи рублей, то сегодня они стоят от 59000 рублей. Геймерам по такой цене эта видеокарта, конечно же, практически не нужна, и ее покупают те, кто запускают на ПК ИИ-модели. Тем более, что на треть более быстрая GeForce RTX 5070 подорожала не так сильно и за нее придется отдать от 69000 рублей. За модели с самым простым исполнением, конечно же, что для видеокарты с тепловыделением в 250 ватт не слишком приветствуется.

Ну а цена GeForce RTX 5070 Ti и вовсе улетела в космос — с 85-87 тысяч до 105-107 тысяч рублей и более. Это делает сборку ПК для игр в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей очень дорогим удовольствием. А уж 4K-гейминг, который нам обещают сделать доступным с каждым новым поколением видеокарт, мы массово попробуем, наверное, году в 2035-м. Кстати, недавно в СМИ появились сообщения, что компания Nvidia официально поднимает цены на свои видеокарты. Причем подорожание затронуло весь актуальный модельный ряд, как с видеопамятью GDDR7, так и с GDDR6. А 27 июля появились и вовсе шокирующие новости о том, что в Китае стоимость видеокарт взлетела за одну ночь на 15-30%. Причем не только моделей от Nvidia, но и AMD и Intel Arc.

Изображение: wccftech.com

Этот список можно продолжать долго, проще перечислить те комплектующие, которые подорожали меньше других. Это мониторы, некоторые из популярных моделей за прошедшие месяцы не подорожали вовсе. Блоки питания, корпуса ПК, вентиляторы и разная мелочевка, без которой не обходится сборка любого компьютера — кабели, вентиляторы, термопаста.

Все это вызывает сильную озабоченность, и непонятно, когда кризис на рынке чипов памяти закончится. Да и другие факторы тоже давят на цены электроники, и нам, геймерам и простым пользователям ПК, нужно менять подход к покупке комплектующих для них и апгрейду. И здесь можно было бы дать несколько советов в духе «лучше будьте богатыми и не болейте», которые мало применимы на практике, но я лучше расскажу, что буду делать в таких условиях сам.

Апгрейд ПК придется поставить на паузу

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Мой игровой ПК уже довольно старый, да и производительность у него не ахти. Через несколько месяцев видеокарте Palit GeForce RTX 3060 Dual стукнет пять лет, процессору Ryzen 5 5600X — четыре года, а блоку питания Chieftronic GPU-750FC уже пошел шестой год. По-хорошему, видеокарту GeForce RTX 3060 давно надо было продать, пока она еще что-то стоит на вторичном рынке и пользуется спросом. Но на какую модель ее менять?

Варианты с 8 ГБ видеопамяти я даже не рассматриваю, GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060 хороши для геймеров, которые играют в основном в онлайн-игры. Да и менять модель с 12 ГБ VRAM на 8 ГБ было бы очень неоптимально, даже несмотря на выросшую производительность видеочипа. Как вариант, можно было бы рассмотреть покупку Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, но после 15 лет использования в основном игровом ПК видеокарты от Nvidia и постоянно сталкиваясь с проблемами с графикой AMD на бюджетных видеокартах (Radeon HD 7770) и встроенных (Vega 8), покупать «красную» видеокарту я откровенно побаиваюсь.

Тем более, что экономить на исполнении Radeon RX 9060 XT нельзя, недорогие модели показывают температуры Hot Spot, на 30 градусов превышающие средние температуры GPU. И система питания в них разогревается до 100 градусов, как у Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC. С покупкой GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ я опоздал, неадекватные цены на эту модель уже отбивают всякое желание ее покупать.

А GeForce RTX 5070 для моих игровых потребностей откровенно избыточна, а еще потребует и охлаждение в корпусе организовывать очень мощное. Да и мой шестиядерник Ryzen 5 5600X уже откровенно слаб для таких видеокарт, а менять его, без смены платформы ПК, практически не на что. Ryzen 7 5700X в играх от него ушел недалеко, а Ryzen 5 5500X3D — хоть и неплох в играх, довольно дорог и слаб в рабочих задачах. Сегодня есть смысл сборки более мощного ПК только с процессорами Core i5-14400F, Core i5-12600KF и Core i5-14600KF. Одним словом, апгрейд ПК придется поставить на паузу надолго, и последней крупной покупкой для него стала материнская плата MSI B550-A PRO в конце 2025 года.

Придется беречь то «железо», что уже есть

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Теперь придется беречь те комплектующие, что уже есть, ведь выход из строя видеокарты или материнской платы будет катастрофой с сегодняшними ценами. Поэтому все мое «железо» работает в режиме андервольтинга с небольшими температурами. Но очень часто главный враг комплектующих — сам пользователь, который может запросто угробить материнскую плату статическим электричеством или одним неосторожным движением сбить SMD-компоненты на видеокарте. Теперь я стараюсь пореже лазить в ПК и даже при чистке от пыли соблюдаю максимальную осторожность.

Лучше сделать запасы расходников для ПК прямо сейчас

Я периодически провожу ревизию запасных комплектующих и расходников для ПК — термопасты, вентиляторов, разных кабелей и прочего, а так как дома уже есть четыре ПК, всего этого добра нужно много. И я стараюсь, чтобы всегда были в запасе вентиляторы диаметром 80, 120 и 140 мм, мышка, клавиатура, кабель HDMI, рабочий блок питания. Например, сейчас у меня в запасе лежит БП DEEPCOOL DN500 [GP-BZ-DN500], неплохая клавиатура от Logitech и мышка Logitech G102 LIGHTSYNC, которая идеально подошла мне к руке. Места все это занимает не так много, а в будущем, скорее всего, за эти товары придется отдать гораздо больше денег.

Еще я подумываю купить запасную бюджетную видеокарту, так как если моя GeForce RTX 3060 выйдет из строя, то я останусь только с GeForce GT 1030 и Vega 8, а на них в современные игры не поиграешь. Оптимальными кандидатами на покупку по соотношению цены, производительности и возраста мне кажутся такие модели как GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti.

Придется активнее использовать «Авито»

Признаюсь, я не люблю покупать «железо» на вторичном рынке, уж много неприятных эпизодов было, когда гипотетическая экономия в несколько тысяч рублей оборачивалась потерей денег, времени и нервных клеток. Но с такими ценами, как сейчас, если выйдет из строя какой-либо компоненты ПК, придется покупать на «Авито» замену для него. Тем более, что оперативная память, процессоры и SSD-накопители протестировать при покупке довольно просто, и с ними сразу ясно — рабочие они или нет. А вот материнские платы или видеокарты могут иметь плавающие дефекты, которые не заметишь сразу, и покупать их гораздо рискованнее.

Нужно спросить себя — стоят ли компьютерные игры таких затрат?

Мой ПК-«калькулятор» для старых игр

А еще, глядя на ту яму, в которую скатывается рынок ПК-комплектующих и ПК-гейминга, стоит спросить себя — а стоят ли компьютерные игры таких затрат? На нашей конференции я вижу немало пользователей, которые поддерживают свои ПК в актуальном состоянии, регулярно их апгрейдят, тратя очень большие суммы, но делают это по инерции, так как играют очень мало. Я, к примеру, глядя на вышедшие в 2026 году новинки игр, не испытал ни малейшего желания тратить деньги на более мощную видеокарту, чтобы поиграть в них. А делать апгрейд в преддверии будущих хитов, таких как Grand Theft Auto VI, God of War: Laufey или Metro 2039, не совсем оптимально, так как неясно, будет ли игра стоить таких затрат или окажется неинтересной.

Вот такие мысли посещают меня, когда я гляжу на бешеный рост цен на электронику. Надеюсь, этот блог поможет вам сэкономить деньги или убережет от невыгодной покупки. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2

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