Ролик погружает в атмосферу древнерусских земель и приоткрывает сюжетную линию

Сегодня, в день празднования Крещения Руси, российская студия «Клокворк Драккар» представила первый тизер игры «Гардарики», отдав тем самым дань уважения к историческим истокам проекта.

«Гардарики» – это free-to-play онлайн-игра в жанре Action-RPG с видом от третьего лица и кооперативными элементами. В игре сочетаются элементы истории Древней Руси XI века и славянской мифологии, а также мира легенд и сказок. Игроков ждёт погружение в атмосферу древнерусского мира, динамичные бои, кооперативные подземелья и живые поселения.

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В центре внимания — история воина из княжеской дружины по имени Годун и его товарищей из новгородского войска. Сюжет охватывает период правления Владимира и восхождения Ярослава, процесс обращения Руси в христианство и борьбу с внешними опасностями, а также насыщен яркими образами из устного народного творчества.

С информацией о проекте можно ознакомиться на официальном сайте игры, а оформив подписку на новости, можно получить приоритетный доступ к закрытому тестированию.