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10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски

Именно такие активы иногда получают возможность расти быстрее рынка — хотя одновременно несут и значительно более высокий риск.
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Крипторынок 2026 года преподносит инвесторам непростые испытания. Биткоин, начавший год выше $93 000, к июлю откатился ниже $60 000. Однако именно в такие периоды «очистки» слабые проекты исчезают, а по-настоящему недооценённые активы с небольшой капитализацией формируют зоны для будущего кратного роста.

В этой подборке собраны десять криптовалют, которые могут быть недооценены с точки зрения технологий, инфраструктуры, экосистемы или практического применения. Это не инвестиционная рекомендация и не список гарантированных «иксов»: небольшая капитализация означает повышенную волатильность, низкую ликвидность и более высокую вероятность сильных просадок.

1. Kaspa (KAS) — Layer-1 на базе BlockDAG

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Капитализация:  $790 млн

Kaspa — один из немногих проектов Proof-of-Work нового поколения, который решает главную проблему биткоина: скорость и масштабируемость. Вместо классического блокчейна Kaspa использует архитектуру BlockDAG (направленный ациклический граф), что позволяет обрабатывать множество блоков параллельно, обеспечивая высокую пропускную способность при сохранении децентрализации и безопасности.

Проект часто называют «биткоином, запущенным в 2024 году» — честный майнинг, отсутствие давления со стороны венчурных фондов и активное развитие сети делают KAS одним из самых интересных PoW-экспериментов на рынке. При капитализации около $790 млн и цене около $0,028 потенциал роста оценивается в 5–10 раз в следующем цикле.

2. Celestia (TIA) — инфраструктура для всех блокчейнов

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Капитализация: $335–340 млн

Celestia — это ставка не на один блокчейн, а на инфраструктуру для всех блокчейнов. Ключевая идея проекта — отделение уровня консенсуса от уровня исполнения транзакций, что создаёт идеальный фундамент для rollup-решений и масштабируемых сетей.

Рынок пока недооценивает Celestia во многом потому, что концепция модульных блокчейнов сложна для восприятия массовым инвестором. Однако именно такие инфраструктурные проекты, с ценой около $0,36 и капитализацией чуть выше $300 млн, часто «стреляют» позже всех, когда тренд становится очевидным. Модульные блокчейны — один из главных нарративов второй половины 2020-х.

3. Akash Network (AKT) — облачный провайдер для AI

Капитализация: $160–192 млн

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Akash Network — это децентрализованная платформа для облачных вычислений, которая позволяет пользователям сдавать в аренду избыточные вычислительные мощности и, наоборот, арендовать их за токены AKT. Проект работает на Proof-of-Stake блокчейне и позиционируется как «Airbnb для облачных серверов».

С развитием искусственного интеллекта и растущим спросом на вычислительные ресурсы децентрализованные GPU-сети становятся одним из самых чётких «инфраструктурных» нарративов в крипте. При текущей капитализации около $160–190 млн и цене около $0,54 Akash остаётся одним из самых недооценённых проектов в сегменте DePIN (децентрализованные физические инфраструктурные сети) и AI-инфраструктуры.

4. Injective (INJ) — DeFi-блокчейн нового поколения

Капитализация: $514–538 млн

Injective — это Layer-1 блокчейн, построенный на Cosmos SDK и специально оптимизированный для децентрализованных финансов. Среди ключевых особенностей — защита от фронт-раннинга (упреждающих сделок) и высокая пропускная способность. В июне 2026 года сеть активировала обновление Vulcan, которое добавило поддержку нативного USDC, рынки реальных активов (RWA) и вдвое увеличило механизм сжигания токенов.

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При капитализации чуть выше $500 млн и цене около $5,30 Injective — один из немногих DeFi-проектов с реально работающей экосистемой, обработавшей более миллиарда транзакций. Если активность в DeFi возобновится, INJ способен показать опережающий рост.

5. Stacks (STX) — Bitcoin Layer-2 с доходностью BTC

Капитализация: $304 млн

Stacks — это решение второго уровня для биткоина, которое привносит в сеть BTC смарт-контракты и децентрализованные приложения. Механизм Proof-of-Transfer (PoX) привязывает каждый блок Stacks к биткоину, а протокол sBTC позволяет владельцам биткоина получать доход, не покидая основную сеть.

В феврале 2026 года Stacks интегрировался с Fireblocks, открыв доступ к более чем 2400 институциональным клиентам. При цене, более чем на 96% ниже исторического максимума, и капитализации около $300 млн, STX представляет собой одну из самых глубоких «ценовых аномалий» относительно фундаментальных показателей сети.

6. Render (RENDER) — GPU-сеть для AI и 3D-графики

Капитализация: $772–830 млн

Render соединяет тех, кому нужны мощные вычислительные ресурсы для рендеринга графики и обучения AI-моделей, с теми, у кого есть свободные GPU. Протокол работает на Solana и использует механизм Burn-and-Mint Equilibrium, при котором вычислительные задачи запускают сжигание токенов.

Недавнее управленческое предложение добавило в сеть десятки тысяч новых GPU через дополнительный сабнет, значительно расширив мощность платформы. При капитализации около $800 млн и цене около $1,60, Render остаётся одним из главных «инструментальных» активов в стремительно растущем секторе AI-инфраструктуры.

7. IOTA (IOTA) — архитектура для Web3 и экономики машин

Капитализация: $160 млн

IOTA работает на принципиально иной архитектуре, чем традиционные блокчейны, — так называемом Tangle, основанном на направленном ациклическом графе. Вместо группировки транзакций в блоки сеть позволяет каждой новой транзакции подтверждать две предыдущие, что устраняет необходимость в майнерах и высоких комиссиях.

Экосистема IOTA поддерживает децентрализованные приложения, смарт-контракты, совместимые с Ethereum, нативные токены и инструменты цифровой идентификации. Проект особенно привлекателен для предприятий, исследующих решения Web3 и экономику машин — ниша, которая только начинает раскрываться.

8. Helium (HNT) — беспроводные сети для IoT

Капитализация: низко-кап ($36 млн)

Helium создаёт децентрализованную беспроводную сеть, предназначенную для устройств Интернета вещей. Вместо традиционных телекоммуникационных провайдеров Helium позволяет частным лицам запускать Hotspots — устройства, которые функционируют как беспроводные шлюзы и одновременно поддерживают деятельность блокчейна. За предоставление покрытия сети операторы зарабатывают токены HNT.

Запущенный в 2019 году, Helium стремится устранить пробелы в связности для устройств с низким энергопотреблением. Многие IoT-устройства требуют доступной и надёжной связи, однако существующая инфраструктура часто не справляется с нишевыми потребностями. Helium предлагает альтернативу, управляемую сообществом, снижая зависимость от централизованных корпораций.

9. OriginTrail (TRAC) — цифровые объекты 

Капитализация: $137 млн

OriginTrail представляет собой децентрализованную инфраструктуру для работы с данными и цифровыми объектами. Проект стремится сделать информацию более проверяемой, структурированной и пригодной для использования различными организациями. Одно из направлений его применения связано с цепочками поставок, происхождением товаров, корпоративными данными и цифровыми идентификаторами.

Сильная сторона TRAC заключается в том, что проект ориентируется не только на криптосообщество. В мире, где компаниям всё чаще требуется подтверждать происхождение продукции, отслеживать перемещение товаров и обеспечивать прозрачность данных, подобная инфраструктура может иметь практическую ценность. При этом OriginTrail относится к тем проектам, которые могут долго оставаться вне массового внимания: корпоративное внедрение обычно развивается медленнее, чем спекулятивный спрос на мем-токены. Если рынок начнёт сильнее ценить реальные сценарии использования блокчейна, TRAC может получить дополнительное внимание.

10. Celer Network (CELR) — межсетевая совместимость и масштабирование

Капитализация: микро-кап ($13 млн)

Celer Network — это решение второго уровня, которое фокусируется на межсетевой совместимости и масштабируемости блокчейнов. Проект позволяет пользователям и разработчикам легко перемещать активы и выполнять смарт-контракты между различными сетями, значительно снижая комиссии и задержки.

С развитием мультичейновой экосистемы и ростом числа Layer-2 решений потребность в надёжных мостах и инфраструктуре для межсетевого взаимодействия будет только расти. При крайне низкой капитализации Celer представляет собой классический «микро-кап» с асимметричным профилем риск/прибыль — один из тех проектов, которые могут принести кратный рост при возврате интереса к инфраструктурным токенам.

Криптовалюты с капитализацией до $1 млрд могут быть интересны инвесторам, которые ищут проекты за пределами крупнейших активов. Однако небольшая капитализация — это не только потенциальная возможность для более быстрого роста, но и повышенный риск. У таких монет обычно ниже ликвидность, выше волатильность, а результаты развития сильнее зависят от команды, финансирования, конкуренции и реального спроса.

Наиболее интересный подход к подобным проектам — оценивать не только график цены. Важнее смотреть на активность разработчиков, количество пользователей, объём ликвидности, токеномику, разблокировки токенов, партнёрства и фактическое использование технологии. Именно сочетание сильной инфраструктуры и растущего спроса, а не просто низкая капитализация, может стать основой долгосрочного потенциала.

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