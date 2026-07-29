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Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
Пока цены на DDR5 продолжают расти, DDR4 остаётся рабочим вариантом для экономных сборок. Tom’s Hardware сравнил DDR4 и DDR5 в реальных игровых сценариях: среднее отставание старого стандарта — 11–14%, но в отдельных проектах оно заметно выше.
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На фоне продолжающегося роста цен на модули оперативной памяти стандарта DDR5 многие энтузиасты и геймеры вновь обращают внимание на более доступную память предыдущего поколения — и, как показывают свежие тесты, такой компромисс может быть оправдан, но не без оговорок. Эксперты портала Tom’s Hardware провели масштабное тестирование, чтобы выяснить, насколько ощутима разница в производительности между DDR4 и DDR5 при использовании актуальных процессоров Intel LGA 1700 в середине 2026 года.

Источник изображения: Tom’s Hardware

Для чистоты эксперимента тестировщики использовали флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 5090, которая исключает возникновение «бутылочного горлышка» со стороны графического ускорителя. В качестве оппонентов выступили комплекты памяти DDR5-7200 (объемом 2 × 16 ГБ) и популярная бюджетная связка DDR4-3200 (4 × 8 ГБ). Процессорная линейка была представлена несколькими поколениями чипов под сокет LGA 1700.

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По среднему результату во всех бенчмарках выяснилось, что использование устаревшего стандарта обходится владельцам систем примерно в 11–14% общей производительности. При этом эксперты подчеркивают важный нюанс: разрыв сильно зависит от архитектуры процессора. Наиболее ощутимой разница оказалась у представителей семейства Raptor Lake Refresh (14-е поколение Intel Core), которые лучше адаптированы к работе с высокими частотами новой памяти.

Источник изображения: Tom’s Hardware

Однако средние значения скрывают по-настоящему драматичные просадки в отдельных сценариях. Так, в соревновательном шутере Marvel Rivals процессор Core i7-14700K в паре с быстрой памятью DDR5 выдал на 25% больше кадров в секунду, чем тот же самый кристалл, ограниченный стандартом DDR4. А это уже не похоже на компромисс — это ощутимое падение производительности. Для киберспортивных дисциплин, где важен каждый процент отзывчивости системы, такая разница может оказаться решающей.

Источник изображения: Tom’s Hardware

В итоговом материале специалисты Tom’s Hardware приходят к выводу, что экономия на оперативной памяти остается рабочим инструментом для сборки бюджетных ПК. Если жесткий лимит бюджета заставляет выбирать между уровнем видеокарты и частотой ОЗУ, установка DDR4 выглядит как компромиссное решение, позволяющее вложить оставшиеся средства в более мощный GPU.

При этом важно понимать, что будущие процессоры будут ориентированы на DDR5, а значит, апгрейд платформы в дальнейшем окажется невозможен. Поэтому, если компьютер собирается здесь и сейчас с минимально возможными затратами, DDR4 все еще способна обеспечить приемлемый уровень комфорта. Но эта платформа зашла в технологический тупик, и следующий шаг потребует замены не только модулей памяти, но и всей основы системы.

#тест производительности #бюджетный пк #производительность в играх #tom’s hardware #сборка пк 2026 #ddr4 vs ddr5 #апгрейд компьютера
Источник: tomshardware.com
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