«Бухта вдов» («Widow's Bay»), 2026, 1 сезон

Изображение: ru.kinorium.com

Очередной мистический сериал, снятый для стриминговой платформы Apple TV.

Режиссерами сего сериала стала аж группа людей. Как и группа писала сценарий. И это довольно тревожный звоночек в плане второго и следующих сезонов. Но, обо всем по порядку.

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Есть небольшой американский городок, Бухта вдов, который расположен на удаленном острове. Все сообщение с «большим миром» происходит посредством паромов. Население городка очень мало. Да и сам он пребывает в явно увядающем состоянии. И его нынешний мэр, Том Лофтис, пытается изо всех сил привлечь сюда туристов.

Изображение: ru.kinorium.com

Ему это, в принципе, удается. Но далеко не все этому рады. Например, ярым противником «завоза» туристов выступает Уик.

Изображение: ru.kinorium.com

Он довольно прямо заявляет, что остров проклят, как и все его жители. И чужим тут будет небезопасно.

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Но кто поверить в эти сказки в XXI веке?

Остров прямо кишит легендами о всякой всячине, которая тут происходила испокон веков. Но мэр в это ни разу не верит. И даже проверяет местные суеверия на себе. Но то, с чем он сталкивается первые две серии, можно объяснить и с материалистической точки зрения. Но вот дальше… Дальше начинаются такие события, от которых уже нельзя просто так отмахнуться. Повесился местный священник, который явно что-то раскопал в истории острова. Начинают происходить очень странные вещи. Хуже то, что в это уже вовлечены и туристы, которые приехали на остров.

Испытав на себе мистические события, мэр предпринимает меры по выяснению их истоков…

Первый сезон состоит из 10-ти серий. За это время нам полностью раскроют характеры главных персонажей. Также поведают и очень странную историю первого «руководителя» колонии поселенцев на острове. Ведь именно с него все и началось. Колонисты буквально умирали в первую зиму на острове. И их вожак заключил некий «пакт» с неведомой силой, обитающей на острове. Люди будут тут жить нормальной жизнью. Но за это регулярно будет проходить жертвоприношение. Хуже то, что коренные жители не могут покинуть остров. Уехать то можно, но их настигнет неминуемая смерть. Короче, все тут прокляты. И вот на протяжении первого сезона наши герои будут пытаться этот проклятый «пакт» расторгнуть. Безрезультатно…

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Первый сезон мне понравился, хотя и с оговорками. В обзорах пишут, что тут имеем смесь комедии и ужасов. Но комедии тут нет вообще! Есть странное поведение мэра и его помощницы, но и только.

Изображение: ru.kinorium.com

На комедию не тянет вовсе. Более того, некоторые моменты откровенно глупо выглядят в свете происходящего. Если скепсис мэра в начале истории был объясним, то вот в конце, по идее, он должен быть куда серьезнее. Но «легкая придурковатость» никуда не делась. Это странно.

Есть и еще претензии к сценарию. Вот я никак не мог отделаться, что сериал основан на романе Стивена Кинга. Ну прямо его стиль! Но нет, Кинг в «списках не значится». Также довольно странным в одной серии выглядит уж явный косплей Майкла Майерса. Лично я не понял, к чему это было так реализовано.

Но в общих чертах сериал довольно хорош.

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Вот о продолжении я такого не могу сказать. Понятное дело, что это придирки на пустом месте: ведь ничего даже не анонсировано. Но есть нехорошие ассоциации с другими похожими сериалами. О них я тоже расскажу.

Давным-давно, был такой малоизвестный в широких кругах сериал «Lost», который никто почти и не видел по телевизору… Шутка. И вот его я принципиально бросил смотреть уже после второго сезона. Причина банальна: когда уже кажется, что все наши «аборигены» выяснили, все рушится и начинается практически с нуля. Жевать по второму-третьему разу одну и ту же жвачку, мне не хотелось.

Позже ситуация повторилась и с другими сериалами. «Под куполом» я завершил смотреть после первого сезона. А в «Извне» выдержал» только четыре серии первого.

Все эти сериалы сделаны по одному сценарию. Есть группа изолированных людей, которые пытаются вырваться из западни. К концу очередного сезона кажется, что все уже решено. Но – фиг вам, смотрите продолжение в следующем сезоне…

Эту же участь, скорее всего, ждет и «Бухту вдов». Не верится, что сценаристы смогут удивить оригинальным развитием сюжета. Кроме того, есть и еще одна проблема, которую обосновали в первом сезоне. И, которую явно будут решать совершенно другим методом. Речь о последнем отпрыске того самого «первого мэра», что заключил дьявольскую сделку. Теперь, последним прямым наследником является… сын нового мэра.

Изображение: ru.kinorium.com

Естественно, что убивать своего сына он не будет. И, значит, сценаристы будут придумывать новые «костыли», чтобы обойти созданный ими же лор сериала! И это мы тоже проходили, и не раз. Достаточно вспомнить первый сезон «Очень странных дел» и последний. Трансформация Зла там просто колоссальная! И это вообще не похвала сценаристам.

Может я сильно ошибаюсь и второй сезон тоже будет хорошим. Но, доживём – увидим.