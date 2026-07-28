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crazycat21
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
В планах компании развёртывание группировки из 5105 аппаратов.
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Компания Amazon Leo, дочернее подразделение Amazon, предложила создать спутниковую группировку из 5105 аппаратов для обеспечения прямой передачи голосовых и информационных данных на портативные устройства. Таким образом, компания присоединилась к растущей гонке среди спутниковых операторов за предоставление услуг сотовой связи непосредственно на смартфоны. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Michael Nagle/BloombergПредлагаемая сеть должна обеспечить голосовую связь, обмен сообщениями между абонентами, передачу данных и экстренные услуги в районах, находящихся вне зоны действия наземных сетей сотовых операторов. Развёртывание спутников для системы запланировано на 2028 год. Компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи с просьбой о скорейшем одобрении этого плана.

Заявлено, что новый сервис будет сотрудничать с операторами мобильной связи по всему миру и использовать спектр мобильной спутниковой связи компании Globalstar, которую Amazon ранее согласилась приобрести. Globalstar обеспечивает связь между устройствами для миллионов пользователей продукции американской компании Apple.

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Подача заявки в регулирующий орган расширяет спутниковые амбиции компании Amazon за пределы сервиса по предоставлению широкополосного интернета. Кроме того, предоставление новых услуг усилит конкуренцию на рынке прямой передачи данных на устройства со SpaceX и AST SpaceMobile, а также компанией с Lynk Global. Последняя тоже ведёт разработки по предоставлению услуг спутниковой связи.

Reuters отмечает, что одним из главных препятствий на пути развёртывания целой волны спутниковых группировок нового поколения стал дефицит мощностей для запуска ракет-носителей, а соответственно, и вывода аппаратов в космос.

Amazon Leo объявила о партнёрских соглашениях с Vodafone, DirecTV, Herotel и австралийской Национальной широкополосной сетью.

Компания осуществляет развёртывание своей спутниковой системы широкополосной связи первого поколения. В настоящее время эта орбитальная группировка насчитывает около 390 спутников. Планируется, что предоставление начать фиксированной связи в начальных диапазонах начнётся уже в этом году.

#новости #космос #amazon #спутники #связь #спутниковый интернет #спутниковая связь #amazon leo
Источник: reuters.com
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