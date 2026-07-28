Всего через 24 часа после завершения заключительных испытаний новой системы пожаротушения она впервые в мире была применена в реальных условиях.

В настоящее время в Западной Европе бушуют масштабные лесные пожары. Только во Франции пламя вынудило сотни тысяч людей покинуть свои дома. Ситуация считается особенно опасной вблизи крупного города Бордо. Фото: REUTERS

Повсюду предпринимаются огромные усилия для борьбы с пожарами. В этом контексте транспортный самолет Airbus A400M Atlas был впервые применен в реальных условиях для борьбы с огнем.

Самолет, который обычно используется в качестве стратегического военного транспортного средства, выполнил свою первую оперативную миссию по сбросу огнезащитных средств. Таким образом, Франция стала первой страной в мире, которая использует эту модульную систему пожаротушения в реальных условиях.

реклама

Французские вооруженные силы и Airbus завершили официальные квалификационные испытания только 24 июля. В течение 24 часов после получения разрешения самолет совершил свой первый оперативный полет над Лаканау, развернув длинные заграждения из огнезащитного состава для защиты уязвимых участков. Об этом сообщали Aerotime и France24.

Для превращения транспортного самолета в «пожарную машину» в грузовом отсеке установлен специальный модуль. Эта система позволяет ему сбрасывать 20 тонн воды или огнезащитного состава менее чем за 10 секунд. Это примерно в два-три раза больше, чем у типичного пожарного самолета Canadair. В отличие от самолетов Canadair, A400M не способен забирать воду из озер или моря на малой высоте и должен совершать посадку для каждой дозаправки.

Согласно официальным заявлениям французских властей, самолет в первую очередь предназначен для создания превентивных противопожарных полос перед надвигающимися фронтами пожара. Прямые сбросы на очаги возгорания не планируются.

Красная смесь, сбрасываемая самолетом, представляет собой огнезащитное средство длительного действия. Она вызывает обугливание распыляемых растений без возгорания. Этот слой обугливания не горит дальше, лишая огонь топлива. Поскольку смесь содержит удобрение (полифосфат аммония), она даже способствует более быстрому восстановлению растительности.

A400M является крупнейшим винтовым или турбовинтовым транспортным самолетом в европейских ВВС. Франция располагает 25 такими самолетами. Разработка противопожарного модуля A400M началась в 2024 году, демонстрационные полеты состоялись в Испании в 2022 году, а испытания — во Франции в 2025 году. Испания объявила о планах оснастить часть своего собственного флота A400M той же системой. Помимо самолетов A400M и Canadair, для тушения пожаров также используются самолеты Dash 8 и пожарные вертолеты.