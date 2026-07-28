Модульная конструкция позволяет использовать аппарат для выполнения широкого спектра задач при любой погоде.

Первый в Китае беспилотный летательный аппарат (БПЛА) тонного класса, предназначенный для выполнения различных гражданских задач и соответствующий стандартам лётной годности, совершил свой первый полёт. Это аппарат TP200 от компании Yitong UAV Systems.

Фото: Yitong UAV Systems

Согласно информации, опубликованной в газете Science and Technology Daily, беспилотник TP200, предназначенный для морского патрулирования, снабжения островов и осуществления топографической съёмки, может находиться в воздухе до 24 часов с максимальной полезной нагрузкой. При этом его дальность полёта составляет 3000 км.

реклама

Разработанная компанией Yitong модель TP200 может использоваться для морского патрулирования или проведения поисково-спасательных операций в прибрежной зоне. Кроме того, аппарат также подходит для наблюдения за побережьем и доставки предметов первой необходимости в труднодоступные горные районы и на острова.

Согласно заявлению компании-разработчика, система имеет гибкую модульную конструкцию, поэтому дрон можно адаптировать для мониторинга засух, тушения лесных и степных пожаров, а также для картографирования местности и проведения экологических и лесохозяйственных исследований. При этом все перечисленные задачи могут выполняться при любых погодных условиях.

Практический потолок беспилотника TP200 составляет около 7600 метров, его максимальная скорость – 200 км/ч. Для взлёта и посадки аппарату необходима полоса длиной всего 300 метров. Он также может эксплуатироваться с грунтовых взлётно-посадочных полос.

Летательный аппарат оснащён двигателем внутреннего сгорания с двумя воздухозаборниками (один над хвостовой частью фюзеляжа и один под ней), а также толкающим винтом и двумя вертикальными стабилизаторами.