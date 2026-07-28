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Global_Chronicles
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Акционерное общество «Центр перспективных разработок» получило патент на климатико-амортизационный подпор бронежилета. Новая конструкция уменьшает заброневые травмы.
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Армейские бронежилеты защищают от пуль, но сам удар способен вызвать серьезные контузии. Разработчики ищут способы гасить энергию поражающих элементов после того, как броня остановила пулю. АО «Центр перспективных разработок» получило патент на решение этой проблемы.

 Изображение - ChatGPT

Новая конструкция климатико-амортизационного подпора представляет собой многостеночный композитный материал с отверстиями в форме многоугольников. Внутри пустоты заполнены двухкомпонентным эластичным пенополиуретаном. Толщина стенок ячеек составляет 0,01–0,3 диаметра вписанной окружности, а объем заполнителя варьируется от 10% до 99% от объема всего материала.

ФИПС

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Принцип работы: при попадании пули в бронепанель на ее тыльной стороне образуется выступ — деформационный купол. Подпор принимает на себя энергию этого купола и распределяет ее по всей площади конструкции. Стенки ячеек деформируются, заполнитель сжимается, гася колебания. Затем в дело вступает сама бронепанель, смещающаяся в направлении удара. Подпор продолжает поглощать энергию уже по всей своей площади.

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Испытания показали, что новая конструкция в 3,5–4 раза уменьшает глубину отпечатка в пластилиновом блоке по сравнению со штатным подпором. При этом она сохраняет живучесть — выдерживает не менее пяти попаданий в одну зону.

В зависимости от класса защиты и требуемого уровня заброневой травмы можно варьировать форму и размеры ячеек, а также степень заполнения пенополиуретаном.

#патент #бронежилет #амортизационный подпор #пенополиуретан #травмобезопасность #центр перспективных разработок
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