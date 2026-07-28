Представители мессенджера большого интереса к этим переговорам не проявляют

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает, что руководство страны продолжает поддерживать контакт с представителями мессенджера Telegram. По словам Пескова, переговоры продолжаются, но невысокая заинтересованность в них со стороны Telegram не позволяет добиться прогресса.

Изображение: Telegram

Сведения относительно возможного восстановления доступа к Telegram появляются не впервые. В июне заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов утверждал, что вопрос может быть решён, как это произошло с игровым сервисом Roblox. Чтобы это случилось, от Telegram ждут выполнения требований российских регуляторов, таких как хранение пользовательских данных на территории страны.

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Проблемы с доступом к мессенджеру в России начались в феврале, тогда как звонки в нём были заблокированы в середине 2025 года.