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Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» оценивалась группой из 13 специалистов
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Российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» прошла двухнедельную проверку безопасности со стороны международных инспекторов. Участие в проверке в арктическом порту Певек принимали 13 специалистов. Инспекцию административного объекта в Санкт-Петербурге провёл представитель Китая.

Инспектирующий орган появился в 1989 году и работает на АЭС по всему миру. В пресс-релизе «Росатома» сказано, что международная группа наблюдателей отслеживала организацию и управление, техобслуживание и ремонт, инженерную поддержку, радиационную защиту, опыт эксплуатации, готовность к чрезвычайным ситуациям.

Изображение: Росатом

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В отчёте упоминается, что на этот раз улучшения требует меньшее количество технических областей, нежели после проверки в 2022 году. Полученные результаты поставили ФАЭС в один ряд с ведущими российскими АЭС.

Единственная на планете плавучая атомная электростанция обеспечивает энергией изолированные прибрежные населённые пункты в полярных условиях. Длина стальной базы равна 144 м, ширина 30 м, водоизмещение — 21 000 тонн. Станция оснащена двумя реакторными системами КЛТ-40С (каждая мощностью 35 МВт). Предполагаемый срок её службы составляет 40 лет с возможностью продления на 10 лет.

#россия #атомная энергетика #аэс #росатом
Источник: interestingengineering.com
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