«Хокум» («Hokum»), 2026

Изображение: ru.kinorium.com

Это очередной фильм ужасов, которые выходят с изрядной регулярностью на экраны. Но, увы, подавляющее большинство смотреть не стоит. Данный фильм снимался в Ирландии. Именно туда по сюжету приезжает американский писатель, чтобы возле одного странного отеля захоронить прах родителей. Этот отель для них был местом особым. А кроме того, в отеле, по слухам, есть привидение. Фильм можно оценить, как середнячок. Есть и намного хуже.

Изображение: ru.kinorium.com

Сюжет сделан неплохо, но есть недостатки. Например, тут есть три сюжетные линии: ветка самого писателя, как главного персонажа, исчезновение работницы отеля и та самая легенда о призраке. По идее, все они должны быть взаимосвязаны. Ну, так обычно делают. Но не в этом случае.

Изображение: ru.kinorium.com

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Просто так все сложилось. В один момент, даже покажется, что «ужасы» на самом деле ими не являются, и тут все сводится к банальному убийце. Но, нет: фильм строго следует заявленной линии. Такое построение сюжета редко встречается, и это хорошо. Плохо то, что сам фильм местами сильно затянут. Настолько, что есть желание промотать его. А вот «ужасы» сделаны вполне сносно. Нет, чудовищ тут не вывалят, да и скриммеров практически нет. Зато сама атмосфера сгущающегося мрака выполнена неплохо.

Немного разочаровывают отдельные диалоги фильма. Они ничего для сюжета не дают, но время оттягивают на себя. Есть вопрос и к реализации характера главного героя. Хоть его мотивы и полностью нам раскроют, некоторые моменты плохо укладываются в сюжетную линию. То писатель показывает себя наглецом, то излишне проявляет заинтересованность в судьбе пропавшей девушки. Да, она его фактически вытащила из петли. Но мерзостный характер никуда не делся. Лишь после всего пережитого в отеле, писатель пересмотрит свой взгляд на жизнь.

Получился несколько «заторможенный» фильм с недостатками. Но и свои преимущества имеет. Глянуть можно. Но можете уснуть во время просмотра, я вас предупредил.

«Ограбить Лондон» («Fuze»), 2025

Изображение: ru.kinorium.com

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Это остросюжетный фильм, где в главных ролях снялись актеры Аарон Тейлор-Джонсон, Сэм Уортингтон и Тео Джеймс. Сюжет начинается с того, что во время стройки, в Лондоне, строители обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Естественно, что тут же вызывают военных и район полностью эвакуируют. Но, «под шумок», некие личности начинают грабить хранилище банка.

Изображение: ru.kinorium.com

Общая концепция сюжета не оригинальная, подобных фильмов уже снято достаточно. Но по сути – сделано неплохо. Если цели преступников с самого начала ясны, то вот весь замысел раскрывается далеко не сразу. Да и всех членов преступной группы мы узнаем только к середине фильма.

Изображение: ru.kinorium.com

Все снято довольно прилично, хотя и скромно по бюджету. Смотреть фильм можно, даже с некоторым удовольствием. Но не все так хорошо. Например, некоторые моменты сценария вызывают недоумение, но это уже из ряда «притянуть за уши». Хуже то, что моменту знакомства тех самых преступников уделено очень мало времени, в самом конце фильма. Так, мимоходом. И только у одного указаны мотивы преступления.

Но самая большая моя претензия к самим главным героям. Это вовсе не «хорошие грабители», которые все совершают так, чтобы люди не пострадали. Тут же и близко этого нет! Бомба настоящая, хоть и не немецкая. И риски для гражданских были вовсе не призрачными. Значит, для достижения своих целей, главные герои рисковали десятками жизней горожан. Ну, тут трудно таким «героям» сочувствовать. Это ни разу не «друзья Оушена». Это настоящие преступники. Но фильм можно посмотреть, на вечер глядя.