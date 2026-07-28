Mitsubishi официально представит новый Pajero 2 сентября. Внедорожник построят на рамной платформе пикапа Triton, а базовым двигателем станет 2,4-литровый турбодизель.

Mitsubishi готовит возвращение легендарного внедорожника Pajero. Новинка официально дебютирует 2 сентября. Показ пройдет одновременно в нескольких странах.

Изображение: Сarscoops

Новый Pajero получит рамную конструкцию — ту же, что у пикапа Triton. Подвеску перенастроят специально для внедорожника. Дизайн, судя по шпионским снимкам, будет брутальным и угловатым, как у Lexus GX, но без его премиальности. Главные конкуренты — Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser.

Изображение: Сarscoops

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Двигатель базовой версии — 2,4-литровый twin-turbo дизель мощностью 201 лошадиная сила и 470 Нм крутящего момента. Тот же мотор стоит на Triton. Позже появится гибридная версия. По неофициальной информации, она может получить силовую установку от Outlander PHEV: 2,4-литровый бензиновый двигатель, два электромотора и литий-ионная батарея. Суммарная отдача — 248 л.с. и 450 Нм.

Изображение: Сarscoops

Mitsubishi планирует превратить свой завод в Таиланде в глобальный центр по производству электрифицированных моделей. Туда же перенесут выпуск гибридных Triton и Pajero.

Цены в Японии, по данным источников, составят от 5 до 7 миллионов иен (примерно 2,38 млн – 3,33 млн рублей). Продажи начнутся вскоре после премьеры.