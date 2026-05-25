9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году

Оптимальное сочетание процессора и видеокарты - это залог того, что ваш ПК будет отрабатывать каждый вложенный в него рубль.
Процессор и видеокарта - два самых важных компонента игрового ПК, от которых будет зависеть то, какой fps вы получите в играх и как долго ваш компьютер будет оставаться актуальным. И при их выборе важно соблюсти баланс и подобрать их оптимально, без перекоса в ту или иную сторону. Ведь мощная видеокарта и слишком слабый процессор в игровом ПК - это самая неудачная связка, обреченная на нестабильный fps в требовательных играх.

А еще при этом во многих играх невозможно реализовать потенциал видеокарты и деньги, потраченные на ее покупку, окажутся просто выкинутыми на ветер. Такая связка не сможет обеспечить высокий fps и в онлайн играх, где он очень важен. Иногда такие ПК собираются с прицелом на последующий апгрейд и геймер рассуждает при этом так – «Куплю сейчас мощную видеокарту и недорогой процессор, а в будущем, когда цены упадут, сделаю апгрейд процессора на более мощный».

Изображение: Hardware Unboxed

Но практика показывает, что подобные апгрейды редко бывают оптимальными. Спустя пару лет выходит новое, актуальное поколение процессоров и покупать старый, более прожорливый и медленный «камень» для апгрейда игрового ПК становится крайне невыгодно. Ведь цены на старые модели часто не спешат падать. И гораздо оптимальнее купить новую платформу ПК целиком - процессор, материнскую плату и ОЗУ, чем вкладывать деньги в морально устаревшее «железо».

Еще один пример не самой оптимальной связки процессора и видеокарты - это мощный процессор и бюджетная видеокарта. Обычно такие связки тоже собираются под будущий апгрейд, и сделать его уже гораздо легче, ведь установка новой видеокарты - это очень простое дело, с которым справится даже начинающий сборщик ПК, в первый раз открывший его крышку. Но и здесь геймеров может ждать несколько подводных камней. Во-первых, лишние деньги, вложенные в мощный процессор и, как это обычно бывает, в продвинутую материнскую плату для него, практически не увеличат fps в одиночных играх и не улучшат качество картинки в них.

Изображение: Hardware Unboxed

Главным ограничителем будет выступать видеокарта и деньги, вложенные в процессор и материнскую плату для него, просто не будут работать на 100%. Во-вторых, технологии в комплектующих для ПК постоянно развиваются и спустя год-другой вы можете обнаружить, что новая видеокарта плохо работает на устаревшей шине PCI Express. Это случилось с геймерами, использующими ПК с шиной PCI Express 3.0 после того, как производители видеокарт стали уменьшать количество линий PCIe для их подключения на самых массовых моделях, а объема видеопамяти на них стало хватать впритык.

И такие видеокарты как Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060 не показывали максимум того, на что способны на системах с шиной PCIe третьей версии, вне зависимости от того, насколько мощный процессор в них использовался. А теперь подобную картину мы наблюдаем на сборках с шиной PCI Express 4.0, новые видеокарты теряют на них часть fps в некоторых играх, пусть и не так критично, как на ПК с шиной третьей версии.

Но потери производительности есть, и то, что видеокарта не работает с полной отдачей, будет вас только расстраивать. Одним словом, самую оптимальную конфигурацию игрового ПК можно получить при покупке его целиком и выборе наилучшего сочетания процессора и видеокарты. И сегодня мы с вами посмотрим на такие сочетания, которые будут наиболее выгодны в 2026 году. А начнем с самых бюджетных.

Core i3-12100F и Intel Arc B570

Изображение: Hardware Unboxed

Если у вас совсем немного денег на покупку игрового ПК, и вы хотите собрать его новым, а не искать комплектующие на «Авито», то присмотритесь к связке из четырехъядерного процессора Core i3-12100F и видеокарты Intel Arc B570. Core i3-12100F выдаст играбельный fps даже в самых тяжелых играх, но нужно быть готовым к тому, что иногда он будет просаживаться ниже отметки в 60 кадров в секунду. Но за столь низкую цену Core i3-12100F можно это простить, особенно, если учесть его крайне малое энергопотребление, которое позволит обойтись самой недорогой материнской платой LGA 1700. 

А еще - поддержку шины PCI Express 4.0, что сразу делает его более привлекательной покупкой, чем шестиядерный процессор Ryzen 5 5500, сопоставимый по цене. Что касается видеокарты Intel Arc B570, то она немного не дотягивает до уровня GeForce RTX 5050 в играх без трассировки лучей. А при её задействовании разрыв между ними в среднем составит 15%. Но на сегодня это самое недорогое предложение на рынке, которое позволит поиграть в новые игры, и при этом имеет более 8 ГБ видеопамяти. Да, у Intel Arc B570 целых 10 ГБ VRAM, что делает ее даже более выгодной покупкой на перспективу, чем GeForce RTX 5050.

Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 5050

Изображение: Hardware Unboxed

Чтобы подняться на ступень выше по производительности, придется добавить к бюджету несколько тысяч рублей, ведь выбирая шестиядерный процессор, нужно позаботится и о качественной материнской плате для него. Например, для популярного шестиядерника Ryzen 5 5600 нужна плата на чипсете AMD B550, чтобы получить поддержку шины PCI Express 4.0. В паре с ним будет отлично смотреться видеокарта GeForce RTX 5050, которая справляется со всеми новыми играми в разрешении Full HD при задействовании DLSS. Но только в том случае, если вы найдете ее дешевле хотя бы на пять-шесть тысяч рублей, чем на треть более шуструю GeForce RTX 5060.

Core i5-12400F и GeForce RTX 5060

В этой связке будет использоваться шестиядерник Core i5-12400F, но, учитывая его сопоставимую производительность с Ryzen 5 5600 из предыдущей, вы можете поменять их местами по желанию, если предпочитаете «железо» от AMD. Этих процессоров хватает для комфортной игры в требовательные игры, но рассчитывать на заоблачный fps не стоит, все-таки они уже давно не новые и даже в момент выхода на рынок были крепкими «середнячками» по производительности. Про GeForce RTX 5060 можно сказать только одно - это самая выгодная по соотношению цена/fps видеокарта на сегодня, но запаса видеопамяти на будущее у нее нет. 8 ГБ VRAM хватает впритык уже сегодня, даже в разрешении 1080p.

Core i5-14400F и Radeon RX 9060 XT 16 ГБ

Изображение: Hardware Unboxed

Следующая связка уже гораздо предпочтительнее в плане запаса производительности на будущее. Ведь у процессора Core i5-14400F вдобавок к шести большим ядрам есть четыре маленьких «ешки» или «Е»-ядра. Да и производительность в играх у Core i5-14400F весьма неплоха, и лишь немного не дотягивает до Core i5-12600KF. В паре с ним отлично смотрится видеокарта Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, в играх в разрешении Full HD ее результаты просто отличные, а объема видеопамяти хватит на весь срок ее службы.

Ryzen 7 5700X и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ

Если вы предпочитаете процессоры AMD, но денег на сборку с памятью DDR5 не хватает, то самый выгодный процессор, который поддерживает ОЗУ DDR4 - это Ryzen 7 5700X. Восемь его ядер, пусть и с не самой свежей архитектурой, получают приличный прирост производительности в новых, хорошо распараллеливаемых игровых движках. Энергопотребление у Ryzen 7 5700X умеренное, а разгон прост, как три копейки. С этим процессором отлично будет смотреться видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Это единственный выбор для большинства геймеров, которые предпочитают продукцию Nvidia, не хотят ограничивать себя объемом видеопамяти в 8 ГБ и при этом готовы выделить на покупку видеокарты около 50000 рублей.

Core i5-12600KF и Radeon RX 9070

Изображение: Hardware Unboxed

Схема ядер процессора Core i5-12600KF схожа с Core i5-14400F - шесть «P»-ядер и четыре «E»-ядра, но вот производительность на ядро у него гораздо выше, что позволяет эффективно работать с более мощными видеокартами. Например, с Radeon RX 9070, которая в нетрассированных играх обгоняет главного конкурента - GeForce RTX 5070, примерно на 10% и имеет аж 16 ГБ видеопамяти, выглядящие хорошим выбором на перспективу для игр в разрешении QHD. Правда, если задействовать трассировку лучей, GeForce RTX 5070 начинает лидировать, выдавая на 15% больший fps в разрешении 1440p.

Core i5-14600K и GeForce RTX 5070

Все процессоры, упомянутые выше, имеют поддержку ОЗУ DDR4 и именно с такой памятью имеет смысл собирать игровой ПК на их базе в условиях высоких цен на ОЗУ. Это касается и Core i5-14600K, очень мощного процессора, способного обработать 20 потоков и имеющего отличный показатель производительности на ядро. В паре с ним будет отлично смотреться популярная видеокарта GeForce RTX 5070, цены на которую в последнее время идут вниз. И сборка из Core i5-14600K и GeForce RTX 5070 даже с ОЗУ DDR4 позволит еще долгое время без проблем играть во все новые игры в разрешении 2560x1440 пикселей.

Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 9070 XT

Изображение: Hardware Unboxed

А если вам нужно больше процессорной мощности, то стоит смотреть в сторону процессоров AMD AM5 с технологией 3D V-Cache и числом ядер более шести. Самый доступный из них - восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D. Ему в пару отлично подойдет видеокарта Radeon RX 9070 XT, которая в играх с классическим рендером в разрешении QHD выдает производительность чуть выше, чем гораздо более дорогая GeForce RTX 5070 Ti. А в онлайн играх fps, выдаваемые этой связкой, удовлетворят самого требовательного геймера.

Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5070 Ti

Изображение: Hardware Unboxed

Но для сборки на базе видеокарты GeForce RTX 5070 Ti я бы присмотрелся к еще более мощному процессору с 3D V-Cache - Ryzen 7 9800X3D. В паре с этой видеокартой он выдаст самые высокие показатели кадровой частоты в играх, которые можно получить за адекватную стоимость, все еще доступную заметному количеству геймеров. И этой связки хватит еще на очень долгое время, ведь GeForce RTX 5070 Ti имеет 16 ГБ видеопамяти и справляется со многими новыми играми даже в разрешении 4K.

Итоги

Вот такими видятся мне самые выгодные и оптимальные игровые связки на сегодня. Но, учитывая, близкую производительность и цену многих моделей, вы можете варьировать комплектующие в них в зависимости от вашего бюджета и предпочтений. Например, в паре с Ryzen 7 7800X3D будет отлично работать GeForce RTX 5070 Ti, а в сборку на базе Core i5-14600KF можно поставить Radeon RX 9070. А в конце я, как обычно, посоветую вам прочитать еще три записи в моем блоге:

