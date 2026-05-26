Холдинг «Вертолёты России» начал лётные испытания импортозамещённой версии легкого вертолёта Ка-226Т, оснащённого отечественным двигателем ВК-650В (разработка ОДК). Машина выполнила рулёжку, висение и манёвры, подтвердив штатную работу всех систем

Фирма «Вертолёты России» начала программу лётных испытаний существенно обновлённого вертолёта Ка-226Т. Ключевым новшеством машины стал отечественный двигатель ВК-650В, созданный специалистами Объединённой двигателестроительной корпорации. Во время первого испытательного полёта вертолёт выполнил рулёжку, зависание и ряд манёвров над площадкой взлёта. Управлял машиной лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения имени Миля и Камова Александр Чередниченко. В ходе тестов эксперты проверили устойчивость вертолёта, точность управления и работу основных систем при выполнении разворотов и горизонтального полёта.

В Минпромторге отметили, что запуск испытаний стал важным этапом для российской авиационной отрасли. Замглавы ведомства Геннадий Абраменков подчеркнул, что сочетание модульной конструкции и нового российского двигателя делает Ка-226Т универсальной машиной для различных задач. Дополнительным преимуществом остаётся соосная схема винтов, обеспечивающая стабильность в воздухе и удобство пилотирования. Он также заявил, что полностью отечественная комплектация вертолёта укрепляет технологическую независимость страны и расширяет возможности применения машины в санитарной, спасательной и патрульной авиации.

Конструкторы смогли провести масштабное импортозамещение без серьёзной переработки конструкции фюзеляжа. Помимо новой силовой установки, вертолёт оснастили российской авионикой, обновлённой системой управления, современной бортовой кабельной сетью и другими отечественными компонентами.

Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков сообщил, что испытательный полёт длился около двадцати минут. По его словам, двигатель ВК-650В отработал без замечаний и подтвердил корректное взаимодействие со всеми бортовыми системами. В Ростехе рассчитывают, что модернизированный Ка-226Т будет востребован не только внутри страны, но и на международном рынке.

ВК-650В считается первым российским турбовальным двигателем для лёгких вертолётов массой до четырёх тонн, который получил сертификат типа в конце 2024 года. Максимальная мощность установки достигает 750 лошадиных сил. Среди основных достоинств двигателя — модульная архитектура и цифровая система автоматического управления FADEC.

Сам Ка-226Т предназначен для широкого спектра задач: перевозки пассажиров и грузов, патрулирования, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации. Соосная схема несущих винтов позволяет машине сохранять устойчивость на больших высотах и при сильном боковом ветре, а также выполнять взлёт и посадку на ограниченных площадках, включая палубы небольших судов. Благодаря модульной конструкции переоборудование вертолёта под различные задачи занимает менее часа.