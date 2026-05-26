Дрон разогнался до скорости, сравнимой со скоростью гражданского самолёта

Инженеры-энтузиасты установили неофициальный мировой рекорд скорости для радиоуправляемого беспилотника: экспериментальный дрон Blackbird разогнался до скорости около 730 километров в час во время испытатльного полёта. Это делает его одним из самых быстрых беспилотников такого класса в истории, приблизив скорость небольшого дрона к показателям гражданского самолёта. Источник изображения YouTube (канал Drone Pro HUB)

Ключевым технологическим прорывом стали специально изготовленные карбоновые пропеллеры с необычной зубчатой передней кромкой. Такая конструкция помогает стабилизировать воздушный поток и уменьшать аэродинамические потери на экстремальных скоростях. Разработчики также увеличили угол наклона лопастей, что повысило эффективность в горизонтальном разгоне, хотя и ухудшило характеристики при взлёте и зависании.

Испытания не обошлись без потерь. Во время одного из первых запусков дрон потерял связь с оператором на скорости около 630 километров в час и разбился. По словам разработчиков, причиной могли стать сразу несколько факторов: особенности расположения антенн, эффект Доплера при сверхбыстром пролёте и перегрузка сигнала при сближении с приёмником. Несмотря на это, второй прототип смог завершить серию испытаний и установил рекорд скорости среди себе подобных.

Разработчики отмечают, что достигнутый показатель пока не считается официальным мировым рекордом, поскольку для сертификации необходимо соблюдение формальной процедуры измерений и независимая верификация. Тем не менее есть видео, где реально подтверждаются технические возможности дрона, пусть и без официальной сертификации.