Ей станет обновлённая версия Rocket League

Компания Epic Games, являющаяся владельцем команды разработчиков и издателем серии аркадных гонок Rocket League, представила во время Rocket League Championship Series Paris Major 2026 обновлённую версию видеоигры, которая разрабатывается на новом игровом движке Unreal Engine 6. Тайтл стал первым официально подтверждённым анонсом на новом игровом движке. Источник изображения: YouTube (Rocket League)

Rocket League вышла ещё в далёком 2015 году на устаревшем движке Unreal Engine 3, оставаясь долгое время без обновлений. Спустя чуть более 10 лет Epic Games решила перевыпустить эту игру, причём сразу на передовом движке.

Тизер обновлённой игры значительно отличается по графической составляющей от версии 2015 года. На опубликованных кадрах видны новые эффекты, возможности тюнинга текстуры высокого разрешения.

Пока непонятно, когда именно выйдет новая Rocket League, поскольку полноценный выход Unreal Engine 6 обещают не раньше 2028 года. Вероятно, игра станет экспериментальным проектом на новом движке, на базе которого в будущем будут создаваться новые тайтлы.