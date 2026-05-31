Nvidia и Microsoft опубликовали анонсы, в которых упомянули наступление «новой эры ПК».

За несколько дней до открытия Computex 2026 Nvidia и Microsoft одновременно привлекли внимание к предстоящей презентации в Тайбэе. Компании использовали одинаковую формулировку о «новой эре ПК», не раскрывая подробностей заранее.

В опубликованных сообщениях обе компании также разместили набор координат, который указывает на Тайбэйский музыкальный центр — площадку, где Nvidia проведет свое мероприятие 1 июня.

При этом речь не идет о Windows 12. Исполнительный вице-президент подразделения Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri) отдельно заявил, что предстоящий анонс не связан с новой версией операционной системы.

Основное внимание наблюдатели связывают с процессором Nvidia для компьютеров на архитектуре ARM. По имеющейся информации, компания может представить чип N1X или N1, слухи о котором появляются уже не первый год.

Результаты тестов этого решения появились в базе Geekbench еще в 2025 году. Тогда данные указывали на наличие 20 вычислительных ядер с частотой не менее 2,81 ГГц. Другие утечки сообщали о встроенной графике с производительностью, сопоставимой с GeForce RTX 5070 Ti.

По имеющимся сведениям, Nvidia разработала новый чип совместно с MediaTek, а выпуском займется TSMC по 3-нм техпроцессу. Главным конкурентом платформы называют линейку Qualcomm Snapdragon X2 Elite. После презентации к анонсу Nvidia могут присоединиться Microsoft Surface и другие производители ПК.