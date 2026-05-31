Первые упоминания о сельском поселении Эхене в Германии датируются 944 годом

Около Боргентрайха на западе Германии обнаружили средневековое поселение, упоминания о котором были в письменных источниках, но затем его потеряли на несколько столетий. Раскопки проводились перед прокладкой линии электропередачи для новых ветроэнергетических установок, и они позволили найти остатки сельского поселения Эхене. Первое упоминание о нём относится к 944 году, а последнее к XV веку.

Исследователи нашли следы деревянных домов, относящуюся к X и XI векам керамику, крупный каменный фундамент подвала и два колодца.

По мнению археологов, размер больших домов в длину превышает 20 м, а вспомогательные постройки имеют размер около 3 х 4 м. Отличительной чертой этой находки является каменный подвал. Он указывает на то, что некоторые постройки были более основательными, нежели деревянные.

Находка помогает лучше понять историю расселения в этой местности. Укреплённый городской центр появился здесь в 1280-х годах, а ещё раньше местность была занята небольшими сельскими общинами. Их следы можно проследить как минимум до X века.

В 1987 году примерно в километре было найдено другое средневековое поселение, следы которого прослеживаются от IX до XIV века.

Теперь перед археологами стоит задача проанализировать найденные фрагменты керамики, датировать отдельные ямы и понять, как развивался и исчез посёлок Эхене.