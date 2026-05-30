«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов

На этот раз я буду высказывать субъективное мнение о первом сезоне одного анимационного сериала и о последнем сезоне супергеройского сериала...
«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», 1 сезон

Я «ограничено фанатствующий» поклонник вселенной «Звездных войн». «Истинными» считаю лишь первые 6 частей. Лояльно отношусь и к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», ибо он концептуально не противоречит оригинальным посылам. А вот далее… Там уже пошел треш и «воинствующий феминизм», что испоганил весь дух вселенной.

Между «классическими частями» располагался и мультипликационный сериал, посвященных тем самым клоническим войнам, но в силу разных обстоятельств, я смотрел лишь малую часть серий и общего представления о сериале не имею. И вот теперь – история о Дарт Моле…

Изображение: ru.kinorium.comКогда я только увидел первый трейлер, то даже не вникал, о каком временном промежутке идет речь. Было ясно: Мол еще жив, что и понятно. И, только когда стал смотреть новый сериал, то узнал, что «расчленение тела» для Дарта Мола прошло не так уж катастрофически. Да, он выжил. Это знают те, кто смотрел те самые серии о клонических войнах, но для меня это было откровение. И для меня главным вопросом стал: «Стоило ли его оживлять под новопридуманный сюжет?»

Первый сезон состоит из 10-ти очень коротких серий. Точно не надоест, даже наоборот. Дарт Мол, теперь киборг и хочет наказать всех тех, кто его предал. И тут главный виновник – сам Темный Властелин… А пока, Мол пытается загрести в свои руки всю империю контрабандистов. Но с преступниками борется и доблестная полиция планеты Джаникс. 

Изображение: ru.kinorium.comПричем, в одиночку, не ставя Империю в известность. Бороться с бандой Дарта Мола выходит плохо. И прибывшие Инквизиторы берутся за дело с подобающим усердием…

Общий хронометраж сериала так мал, что трудно составить мнение о нем. Слишком мало значимых событий там происходит. Скажем так: только обозначают действующих лиц и общее направление развития истории.

Изображение: ru.kinorium.comЭтого мало. Но, по крайней мере, сериал не вызывал отвращение, как «Аколит»… Поэтому я дам сериалу шанс, буду ждать второй сезон. А там видно будет…

С визуальной точки зрения, моя главная претензия к боям. Уж очень они «анимешные», чего я терпеть не могу. Других претензий и нет пока.

«Пацаны», 5 сезон

Закончился пятый сезон популярного сериала, посвященного противостоянию людей и «суперов». Можно выдохнуть и подвести итоги…

Изображение: ru.kinorium.comЯ фанатом сериала не был. Более того, первый сезон осилил только со второй попытки. Но потом втянулся. Сразу скажу: сериал слишком затянули. Я бы поставил точку после третьего сезона. Окончательно и безвозвратно. Но, кто ж откажется от денег?

Пятый сезон, по моему личному мнению, вышел лучше четвертого, но тоже далек от идеала. Уж не знаю, насколько он соответствует первоисточнику, но получился весьма политически ангажированный сезон. Ну никак нельзя отвлечься от осознания, что идет явная критика правления республиканцев. Уж больно сильны аналогии между американской политикой и того, что показывают в сериале. Хорошо ли это? Нет! Либо критикуйте все стороны, либо вообще не делайте подобное! Хватает и «воинствующего феминизма», BLM-активности в Голливуде. Можно политику не совать в сериал? Можно, но зачем?

Но и без этого есть вопросы к персонажам. Они так эволюционировали, что хороших там практически не осталось. Есть плохие, очень плохие и совершенно ужасные. Тот же Хоумлендер буквально поехал «кукухой», возомнив себя новым воплощением Бога.

Изображение: ru.kinorium.comОпять же, может так и было в первоисточнике, но все выглядит крайне идиотски. Собственно, его противник, Бутчер, также «плохеет» от сезона к сезону. А уж самой концовкой, буквально сливается.

Кроме всего, чувствуется, что сценарий намеренно растягивают, что идет не в пользу самого сериала. Без «потери качества» сериал можно существенно сократить.

Изображение: ru.kinorium.comТем не менее, сам сериал в целом стоит рассматривать, как хороший. Ибо показал, что не важно, какими ты обладаешь суперспособностями, ты все равно остаешься человеком. Со всеми присущими отрицательными чертами характера.

пацаны звездные войны. дарт мол: повелитель теней
