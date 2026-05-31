Компании намекают на «новую эру ПК»

NVIDIA и Microsoft готовятся представить первые персональные компьютеры (ПК) на базе операционной системы (ОС) Windows, в которых чипы от NVIDIA будут использоваться в качестве основного процессора. Об этом сообщает издание Axios. Источник изображения: Reuters

По данным издания, ПК на базе чипов NVIDIA будут выходить под брендом Microsoft Surface, так и у других производителей, включая Dell. Презентации должны пройти на выставке Computex в Тайване и конференции Microsoft Build в Сан-Франциско. Официально ни NVIDIA, ни Microsoft не прокомментировали эту информацию, но в их аккаунтах в социальных сетях содержится намёк о «новой эре ПК», которая начнётся в Тайбэе. Вероятно, речь идёт о вышеупомянутой конференции на Тайване, где представят новое решение.

Для NVIDIA релиз собственных процессоров станет попыткой выйти за пределы рынка видеокарт и серверных ИИ-чипов, которые тоже до недавних пор были не её нишей.

Пока сложно говорить, что именно представят Microsoft и NVIDIA в Тайване, но с большой вероятностью это будет решение наподобие MacBook от Apple с собственного процессора. Последние пользуются популярностью, хотя высокая цена порой делает их не для всех доступными.